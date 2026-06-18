Jessica Nelson lauréate du Prix Maurice Druon du roman historique 2026

Le roman de Jessica Nelson figurait parmi les six finalistes de cette édition. La sélection réunissait Donut Girl de Laurine Bordenave, publié aux éditions Les Escales, Le juge de Thessalonique de Marie-Hélène Congourdeau, chez Salvator, Hasekura, journal d’un samourai au Vatican de Lionel Crooson, aux éditions Synchroniquen, L’Oublié de Boris Marme, publié chez Amanuensis, et Avant l’orage, en marche vers l’Empire de Jean-Pierre Nucci, aux éditions Erick Bonnier.

Deux lectures sont annoncées au cours de la soirée. Franck Desmedt, directeur du théâtre de la Huchette, lira un extrait de sa pièce Kessel la liberté à tout prix. Fabienne Périneau lira une page de Les Amants du Vercors. Un cocktail suivra la remise du prix. La remise du prix se déroule sous le patronage de Jean-Pierre Lecoq.

Un jury présidé par Jean-Christophe Rufin

Le jury du Prix Maurice Druon du roman historique est présidé par Jean-Christophe Rufin, de l’Académie Française. Il compte également Dominique Bona de l’Académie Française, Jacques-Olivier Boudon, historien et professeur à la Sorbonne, ainsi que Gérard de Cortanze, écrivain, éditeur et dramaturge. Bruno Corty, écrivain, journaliste et rédacteur en chef du Figaro Littéraire, en fait aussi partie.

La liste des membres comprend aussi Laurent Decaux, écrivain, Frédéric Delpech, journaliste et écrivain, Christine Goguet, journaliste et écrivaine, ainsi qu’Hervé Marignac, neveu de Madeleine et Maurice Druon et président de l’association Maison Druon. François Varay, écrivain et filleul de Maurice Druon, siège également dans le jury. Michel Vergé-Franceschi, historien et écrivain, figure aussi parmi les jurés.

Alain Vircondelet, écrivain, historien de l’art et critique littéraire, Olivier Weber, grand reporter, diplomate et écrivain, Laetitia de Witt, historienne et écrivaine, et Henry Zipper de Fabiani, diplomate et écrivain, complètent le jury.

L'année dernière, les lauréates étaient Alexandra Lapierre pour L’ardente et très secrète Miles Franklin (Flammarion) et Pascale Roze pour Le Roman de Mécène (Stock).

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