Pierre Kosciusko-Morizet prépare le retour de PriceMinister avec Rakuten France

Seize ans après avoir vendu PriceMinister au groupe japonais Rakuten, Pierre Kosciusko-Morizet revient au chevet de son ancienne création. Selon L’Informé, l’entrepreneur prépare une offre de reprise de Rakuten France aux côtés du fonds d’investissement Verdoso et de Fabien Versavau, qui a dirigé la filiale française de 2018 à 2024. Le projet, encore non confirmé officiellement, s’inscrit dans une cession menée par la banque d’affaires Carlsquare.

Le dossier s’est ouvert au printemps, lorsque Rakuten France a confirmé à l’AFP, reprise par Boursorama, chercher un acquéreur pour son activité de marketplace. Environ 180 salariés sont concernés. La direction privilégie une reprise, tout en envisageant une fermeture à partir du troisième trimestre 2026 en cas d’échec. Elle évoquait alors un déclin installé depuis une dizaine d’années malgré les investissements consacrés à l’activité française.

Pour les acteurs du livre, Rakuten France occupe une position spécifique. Héritière de PriceMinister, elle reste associée à la circulation des ouvrages d’occasion, des catalogues longs, des bandes dessinées, des mangas et des titres difficiles à trouver en librairie neuve. En 2022; Rakuten assurait que 85 % des livres vendus sur le site étaient d’occasion. Sur le site français, les livres figurent encore parmi les catégories de la marketplace, fondée sur l’achat de produits neufs, reconditionnés ou d’occasion.

Le scénario décrit par L’Informé prend donc un relief particulier. Pierre Kosciusko-Morizet et ses partenaires envisageraient de faire renaître la marque PriceMinister, abandonnée en 2018 au profit du nom Rakuten, et de redonner davantage de place à la vente entre particuliers. Cette orientation renouerait avec l’identité originelle du site, sans effacer l’activité des vendeurs professionnels, devenue centrale sous l’actionnaire japonais. L’offre chercherait aussi à renforcer une dimension locale, loin de la seule guerre des prix menée par les grandes plateformes généralistes.

Rakuten avait acquis PriceMinister en 2010 pour environ 200 millions d’euros : le groupe japonais présentait alor la société française comme un point d’appui pour son développement européen, avec environ 12 millions de membres et plus de 160 millions de produits référencés. Huit ans plus tard, la filiale française adoptait l’identité de sa maison mère.

La situation financière pèse désormais sur la vente. L’Informé avance un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros, pour un volume de ventes proche de 370 millions d’euros, et des pertes d’exploitation comprises entre 10 et 15 millions d’euros. Le média cite aussi des propos de la direction, relayés par Les Échos en avril, faisant état d’une « perte d’activité chronique ». Sur dix ans, le nombre de clients aurait reculé de 33 %, tandis que le trafic aurait chuté de 42 %.

Le processus de cession reste concurrentiel. L’Informé cite, parmi les noms évoqués, Casino, maison mère de Cdiscount, Carrefour, Pixmania ou encore Back Market. Sollicités par le média, Pierre Kosciusko-Morizet, Verdoso et Rakuten France n’avaient pas répondu au moment de sa publication.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com