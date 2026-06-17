Une adorable ourse : Woodbrook cache encore ses morts

Woodbrook conserve ses façades rassurantes, ses animaux anthropomorphes et cette douceur visuelle qui évoque les livres illustrés de l’enfance. Mais, dans Beneath the Trees Where Nobody Sees: Rite of Spring, le décor ne protège plus personne.

Le point de départ tient à une disparition. En 1986, Daniel Brewer s’est volatilisé à Centerville. Sa sœur Monica n’a jamais cessé de le chercher, jusqu’à ce que ses recherches la conduisent, huit ans plus tard, à Woodbrook. L’éditeur français présente l’album comme un récit lisible indépendamment du premier tome, même si le livre retrouve l’univers de Samantha Strong, ourse respectable en apparence, tueuse en série dans l’ombre.

La version originale a d’abord paru chez IDW Publishing sous forme de minisérie en six épisodes, à partir du 9 juillet 2025. L’éditeur américain situe l’action presque dix ans après les événements du premier cycle : Samantha vit toujours à Woodbrook, mais le monde autour d’elle change. Internet, l’accélération des échanges et la persistance des proches des victimes rendent les secrets plus difficiles à enfouir. La suite revient aussi sur les origines de Samantha et sur les conséquences de son premier meurtre.

Cette reprise évite l’effet de simple répétition. Rite of Spring conserve le contraste qui avait fait remarquer Beneath the Trees Where Nobody Sees — la rondeur du trait, l’apparente innocence du décor, la violence du récit — tout en déplaçant l’enjeu vers la mémoire des victimes. Monica Brewer apporte une force extérieure au huis clos de Woodbrook : elle cherche une réponse, là où Samantha cherche d’abord à préserver l’ordre de sa vie.

Dans un entretien publié par The Beat, Patrick Horvath explique que ce nouveau cycle avance dans le temps tout en revenant vers le passé : « Si nous avançons dans le temps avec ce nouvel épisode, nous visiterons aussi le passé. » L’auteur dit aussi avoir appris, avec le premier livre, à « faire confiance à [son] propre penchant à emmener l’histoire vers un lieu aussi étrange et sombre que nécessaire ». Cette orientation se lit dans la construction du récit : Woodbrook demeure un décor de conte, mais l’innocence qui semblait l’envelopper s’effrite.

IDW accentue d’ailleurs cette tension dans sa présentation de la suite. L’éditeur Jake Williams y promet un épisode « plus sombre, plus effrayant, plus sanglant, et peut-être même un peu plus mignon ». La formule résume le paradoxe du projet : Horvath ne gomme pas la dimension presque adorable de ses personnages ; il s’en sert pour rendre l’horreur plus sèche, plus frontale, parfois plus inconfortable.

La reconnaissance critique américaine accompagne déjà cette nouvelle aventure : lors du Comic-Con de San Diego, le roman graphique a été a retenu dans la listes des titres nommés aux Eisner Awards 2026 dans la catégorie meilleure série limitée.

Avec Rite of Spring, le retour à Woodbrook prend donc la forme d’une enquête sur ce que la première histoire avait laissé derrière elle. Le ressort de cette suite tient dans ce déplacement : la petite ville conserve son charme d’imagier, tandis que les crimes cessent d’appartenir au passé.

Par Nicolas Gary

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