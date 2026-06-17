Cette jeune fille a un super-pouvoir : ça s’appelle l’empathie

La première page est grise. Pas seulement sombre : grise jusqu’à l’étouffement. Puis une touche de couleur apparaît, et tout le programme de Luminous se met en place. Pour Laurent Marioni, libraire à Bulle en Stock, à Amiens, l’album de Guillem Marí tient dans ce basculement : une bande dessinée sans texte, publiée par les éditions de la Gouttière, mais traversée par une voix très nette, celle de l’empathie.

Le silence, mais jamais le vide

Le libraire cherche d’abord le mot juste. Il le trouve vite : « C’est vraiment un OVNI. » L’album, explique-t-il, est arrivé presque par surprise chez l’éditeur. Le dessin a provoqué un premier choc, puis l’histoire a confirmé l’intuition. « Un dessin pareil nous a marqués et l’histoire que Guillem Marí voulait raconter nous a touchés. » Il ne s’agit donc pas seulement d’un beau livre, ni d’une prouesse graphique isolée. Luminous séduit parce que l’image raconte.

Cette distinction autant le libraire que le lecteur passionné l'effectue : « La couverture est vraiment somptueuse. » Elle donne envie de prendre l'objet en main, car une fois l’album ouvert, l’enjeu se déplace. « Des très beaux illustrateurs, il y en a plein. » Ici, chaque image possède la force d’une illustration que l’on pourrait regarder pour elle-même, tout en s’inscrivant dans un mouvement. « Il y a une narration derrière cet album et ça nous conte une histoire qui est vraiment magnifique. »

Une héroïne colorée dans un monde fermé

Cette histoire commence par une jeune fille, Color, isolée dans un univers gris. Une petite chatte, Zen, l’entraîne ensuite vers un autre monde. L’album emprunte à l’odyssée, au conte initiatique, au récit d’aventure, mais Laurent Marioni y voit d’abord « une allégorie au monde actuel ». Un monde « très individualiste », « refermé sur soi-même », où chacun avance les yeux baissés.

Color, elle, porte déjà autre chose. « Elle est toujours en couleur dans un monde noir et blanc. » Le contraste visuel devient immédiatement une question morale et sensible. La couleur ne désigne pas seulement la différence de l’héroïne : elle mesure son désir d’aller vers les autres, puis sa capacité à modifier ce qui l’entoure. « Dès qu’elle va vers les autres, et qu’en fait elle commence à avoir une interaction, d’un seul coup, la lumière arrive. »

Le mot décisif arrive peu après : empathie, et pas simplement comme une étiquette commode. En réalité, c'est l'un des moteurs même du récit. « Elle a un super-pouvoir qui s’appelle l’empathie, et l’empathie est symbolisée par des éclats de couleurs. » Toute la force de Luminous tient là : dans cette idée très simple, immédiatement lisible par un enfant, mais assez ample pour toucher un adulte. Aller vers l’autre rallume quelque chose. Et ce geste, même minuscule, peut se transmettre.

Lire, même sans mots

L’absence de texte pourrait inquiéter certains lecteurs et le libraire le constate : devant une ouvrage muet, le réflexe consiste parfois à demander ce qu’il y a à lire. Sa réponse est nette : « Un dessin, c’est une écriture extraordinaire. » À ses yeux, Luminous rappelle que la BD ne dépend pas seulement des bulles, mais d’une organisation de l’espace, des regards, des couleurs, des ellipses et des enchaînements.

L’album demande donc une vraie lecture. « Une bande dessinée, c’est un art narratif. Il faut qu’on comprenne ce qui se passe d’une case à l’autre. » Guillem Marí construit ce passage avec une grande lisibilité, sans jamais réduire l’image à une simple fonction explicative. La page avance, respire, surprend. « Chaque page que vous tournez vous apporte quelque chose de nouveau. »

Le libraire s’arrête notamment sur une double page, difficile à restituer à l’oral : une montgolfière, des nuages, un bleu traversé de variations, une nacelle rouge, orangée et jaune. Puis ce constat, presque évident devant la planche : « Il n’y a pas besoin de mots. » L’image suffit, mais elle ne se tait pas. Elle construit un monde, signale un danger, ouvre un passage.

Une douceur qui n’efface pas la noirceur

Mais l'émotion tient aussi à la manière dont l’album associe douceur et inquiétude. Il évoque Miyazaki pour dire la poésie, la tendresse, les créatures étranges, mais aussi la dureté d’un monde qu’il faut traverser. « Moi, j’y vois du Miyazaki et j’y vois cette poésie et cette tendresse et cette douceur qu’a Miyazaki. » La comparaison ne sert pas à ranger l’album dans une filiation prestigieuse, plutôt à préciser une sensation : la magie existe, mais elle ne supprime pas le danger.

Color rencontre en effet des obstacles. Une figure plus sombre surgit. La lumière elle-même doit résister au retour du gris. « Ce n’est pas parce que vous êtes dans un monde hyper coloré que la noirceur ne peut pas revenir. » L’album évite ainsi la naïveté pure. L’empathie n’agit pas comme une formule magique immédiate. Elle se risque, se heurte, recommence.

Dans les premières pages, ce principe se donne déjà à lire. Laurent Marioni insiste sur ce gris initial : « Ce n’est même pas du noir et blanc, c’est du gris. » Puis une touche de couleur arrive. Plus loin, Color s’approche d’une petite fille grise, lui touche l’épaule, et quelque chose change. Mais le changement lui-même peut effrayer. « Cette guérison la dérange presque, elle préfère redevenir grise et malade. » Pour le libraire, cette scène dit l’enfermement, la difficulté à sortir de ce que l’on connaît, même lorsque la lumière apparaît.

La lumière comme transmission

Ce qui bouleverse le plus notre invité tient à la circulation de cette couleur. Color ne cherche pas à imposer ce qu’elle est. Elle découvre que sa différence peut aider, puis que cette aide la transforme en retour. « Elle ne va pas le faire parce qu’il faut que tout le monde soit comme elle. » Le geste reste plus humble, plus juste : « Elle se rend compte que les gens sont plus heureux comme ça, et elle, ça la rend également plus heureuse. »

L’album devient alors un récit de passation. La lumière ne reste pas attachée à l’héroïne ; elle se propage, crée une chaîne, ouvre la possibilité d’un monde moins fermé. C'est là toute la réussite profonde du livre : une œuvre accessible aux enfants comme aux adultes, sans texte, sans discours, mais portée par une idée limpide. « Il y a aussi le côté passation, qu’elle est vectrice de quelque chose qui va faire boule de neige. »

De là vient sans doute l’émotion très directe que le libraire assume sans détour. Luminous, confie-t-il, peut faire pleurer « de bonheur ». Non parce qu’il force l’attendrissement, mais parce qu’il touche à une évidence rarement racontée avec autant de confiance : la couleur commence parfois par un regard, un contact, une main tendue. « C’est ça que nous raconte cet album atypique, mais absolument fabuleux et indispensable. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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