Petit Ours Brun revient dans une nouvelle série animée

Petit Ours Brun est apparu pour la première fois dans le magazine Pomme d’Api en 1975. Depuis, le personnage accompagne des générations d’enfants à travers des histoires construites autour de situations familières. Bayard Jeunesse le présente comme un héros qui renvoie aux tout-petits des scènes proches de leur propre vie.

La marque reste présente dans plusieurs formats. Selon Bayard Jeunesse, plus de 800.000 livres Petit Ours Brun seraient vendus chaque année, pour 28 millions d’exemplaires écoulés en 25 ans. Les magazines atteindraient 3 millions d’exemplaires par an, les contenus audio près de 20 millions d’écoutes, tandis que les vidéos totalisent plus de 970 millions de vues sur YouTube.

Le personnage a déjà connu plusieurs adaptations animées. Bayard Jeunesse fait état de 208 épisodes diffusés auprès de plusieurs générations d’enfants.

Un récit à hauteur d’enfant

La série suivra Petit Ours Brun, âgé de 3 ans et demi, dans des situations du quotidien. Les épisodes partiront de moments simples : construire une cabane, manger un œuf à la coque, jouer dans un bain moussant ou monter sur les épaules de sa mère. Chaque histoire sera développée sur un format court de cinq minutes.

Le traitement annoncé repose sur des scènes vécues en temps réel, sans ellipses. Ce choix doit permettre de suivre les actions dans leur continuité et de rester proche du rythme des jeunes enfants. La narration mettra l’accent sur l’observation, les sensations et les détails du quotidien.

La mise en scène adoptera le point de vue de l’enfant. Un chat, une coccinelle, le bruit du vent, une feuille qui bouge ou une file de fourmis pourront devenir des éléments importants d’un épisode. Les histoires doivent ainsi partir de ce que Petit Ours Brun voit, entend ou découvre dans son environnement immédiat.

Petit Ours Brun sera entouré de ses parents, de son chat et de deux amis, Mielle et Panda, ses voisins et ses compagnons d’aventures.

La série accordera aussi une place aux interactions entre enfants et adultes. Les parents seront montrés comme présents et impliqués dans le quotidien de Petit Ours Brun. Bayard Jeunesse Production indique vouloir défendre une éducation bienveillante et partagée.

Petit Ours Brun est présent sur les écrans depuis 1986. Cette nouvelle série reprend l’idée d’un premier dessin animé destiné aux tout-petits, avec un format bref et des situations facilement identifiables. Le programme doit mettre en avant la curiosité, l’autonomie, le jeu libre et la découverte progressive du monde. À ce jour, aucun diffuseur ni calendrier de diffusion n’a été précisé.

Crédits illustration : Bayard Jeunesse

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Par Dépêche

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