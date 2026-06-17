Les 10 romans de l’été conseillés par le jury du Prix des Deux Magots

Cette sélection estivale rassemble des romans français et étrangers, retenus parmi les découvertes et coups de cœur du jury. Elle ne constitue pas encore la première sélection officielle du prix, attendue à la rentrée, mais elle donne déjà à lire les titres qui ont marqué les jurés avant l’arrivée des ouvrages de septembre.

« En marge du Prix des Deux Magots, nous avons souhaité proposer une sélection estivale de romans français et étrangers, comme autant de coups de cœur et de suggestions d’ouvrages à découvrir. Cette liste est à l’image du plaisir de lecture que ces livres nous ont procuré », partage Étienne de Montety, président du jury, directeur du Figaro Littéraire et écrivain.

Pour cette sélection estivale 2026, le jury a retenu dix titres :

Bocuse, Gautier Battistella, Grasset

L’Automne d’André Derain, Michel Bernard, Les Belles Lettres

Le Petit Polémiste se marie, Ilan Duran Cohen, Actes Sud

La correspondante, Virginia Evans, La Table ronde

Fleur de peau, Constance Guisset, Flammarion

La Rosa Perdida, Christopher Laquieze, JC Lattès

Tourne, roue magique, Dawn Powell, La Table ronde

Les grues volent vers le Sud, Lisa Ridzén, La Peuplade

Vers les îles Éparses, Olivier Rolin, Verdier

Sur la route de la Loire, Emmanuel Ruben, Stock

Cette sélection arrive avant l’ouverture du calendrier officiel du Prix des Deux Magots 2026. Les jurés dévoileront une première sélection mercredi 2 septembre, puis une deuxième sélection lundi 21 septembre.

Le lauréat du 93e Prix des Deux Magots sera proclamé lundi 5 octobre, lors de la cérémonie organisée à 12h30 au Café des Deux Magots. Il succèdera à Joseph Incardona, couronné en 2025 pour son roman Le monde est fatigué, paru chez Finitude.

Créé en 1933 en réaction à un prix Goncourt jugé trop académique, le Prix des Deux Magots compte parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. Fidèle à l’esprit d’indépendance et d’audace associé au café de Saint-Germain-des-Prés, il distingue chaque année un roman ou un essai en langue française, en mettant souvent en lumière un talent émergent ou insuffisamment reconnu. Le jury conserve toutefois la liberté de distinguer un ouvrage répondant à d’autres critères.

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Le prix est doté de 7700 € et d’une table ouverte aux Deux Magots pendant un an.

Outre Étienne de Montety, le jury réunit également Laurence Caracalla, journaliste ; Nicolas Carreau, journaliste, chroniqueur et auteur ; Jean-Luc Coatalem, journaliste et écrivain ; Pauline Dreyfus, écrivain ; Clara Dupont-Monod, éditrice et écrivain ; Jessica Nelson, écrivain et cofondatrice des Éditions des Saints Pères ; Marianne Payot, journaliste ; et Abel Quentin, écrivain.

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Crédits photo : Christopher Laquieze (© Marie Rouge, JC Lattès)

Par Hocine Bouhadjera

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