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Les 10 romans de l’été conseillés par le jury du Prix des Deux Magots

Avant que la rentrée littéraire n’installe son rythme, le jury du Prix des Deux Magots prend un peu d’avance sur la saison. À l’approche de l’été, il dévoile dix lectures choisies parmi les ouvrages parus au cours des premiers mois de l’année, comme autant de recommandations à glisser dans les bagages.

Le 17/06/2026 à 15:28 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

17/06/2026 à 15:28

Hocine Bouhadjera

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Cette sélection estivale rassemble des romans français et étrangers, retenus parmi les découvertes et coups de cœur du jury. Elle ne constitue pas encore la première sélection officielle du prix, attendue à la rentrée, mais elle donne déjà à lire les titres qui ont marqué les jurés avant l’arrivée des ouvrages de septembre.

« En marge du Prix des Deux Magots, nous avons souhaité proposer une sélection estivale de romans français et étrangers, comme autant de coups de cœur et de suggestions d’ouvrages à découvrir. Cette liste est à l’image du plaisir de lecture que ces livres nous ont procuré », partage Étienne de Montety, président du jury, directeur du Figaro Littéraire et écrivain.

Pour cette sélection estivale 2026, le jury a retenu dix titres :

Bocuse, Gautier Battistella, Grasset 

L’Automne d’André Derain, Michel Bernard, Les Belles Lettres 

Le Petit Polémiste se marie, Ilan Duran Cohen, Actes Sud 

La correspondante, Virginia Evans, La Table ronde 

Fleur de peau, Constance Guisset, Flammarion 

La Rosa Perdida, Christopher Laquieze, JC Lattès 

Tourne, roue magique, Dawn Powell, La Table ronde 

Les grues volent vers le Sud, Lisa Ridzén, La Peuplade 

Vers les îles Éparses, Olivier Rolin, Verdier 

Sur la route de la Loire, Emmanuel Ruben, Stock

Cette sélection arrive avant l’ouverture du calendrier officiel du Prix des Deux Magots 2026. Les jurés dévoileront une première sélection mercredi 2 septembre, puis une deuxième sélection lundi 21 septembre.

Le lauréat du 93e Prix des Deux Magots sera proclamé lundi 5 octobre, lors de la cérémonie organisée à 12h30 au Café des Deux Magots. Il succèdera à Joseph Incardona, couronné en 2025 pour son roman Le monde est fatigué, paru chez Finitude.

Créé en 1933 en réaction à un prix Goncourt jugé trop académique, le Prix des Deux Magots compte parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. Fidèle à l’esprit d’indépendance et d’audace associé au café de Saint-Germain-des-Prés, il distingue chaque année un roman ou un essai en langue française, en mettant souvent en lumière un talent émergent ou insuffisamment reconnu. Le jury conserve toutefois la liberté de distinguer un ouvrage répondant à d’autres critères.

À LIRE - Prix des Deux Magots 2025 : tradition, audace et nouvelles voix

Le prix est doté de 7700 € et d’une table ouverte aux Deux Magots pendant un an.

Outre Étienne de Montety, le jury réunit également Laurence Caracalla, journaliste ; Nicolas Carreau, journaliste, chroniqueur et auteur ; Jean-Luc Coatalem, journaliste et écrivain ; Pauline Dreyfus, écrivain ; Clara Dupont-Monod, éditrice et écrivain ; Jessica Nelson, écrivain et cofondatrice des Éditions des Saints Pères ; Marianne Payot, journaliste ; et Abel Quentin, écrivain.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Christopher Laquieze (© Marie Rouge, JC Lattès)

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Bocuse

Gautier Battistella

Paru le 07/01/2026

320 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

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L'automne d'André Derain

Michel Bernard, André Derain, Michel Bernard

Paru le 03/04/2026

180 pages

Belles Lettres

21,50 €

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Le petit polémiste se marie

Ilan Duran Cohen

Paru le 01/04/2026

320 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

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La correspondante

Virginia Evans trad. Leïla Colombier

Paru le 08/01/2026

336 pages

Editions de La Table Ronde

22,50 €

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Fleur de peau

Constance Guisset

Paru le 25/03/2026

304 pages

Flammarion

20,00 €

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La Rosa Perdida

Christopher Laquieze

Paru le 14/01/2026

270 pages

Jean-Claude Lattès

20,00 €

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Tourne, roue magique

Dawn Powell trad. Anouk Neuhoff

Paru le 19/03/2026

284 pages

Editions de La Table Ronde

23,00 €

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Les grues volent vers le sud

Lisa Ridzén trad. Catherine Renaud

Paru le 07/05/2026

400 pages

Editions La Peuplade

23,00 €

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Vers les îles Eparses

Olivier Rolin

Paru le 09/01/2025

96 pages

Editions Verdier

17,50 €

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Sur la route de la Loire

Emmanuel Ruben

Paru le 06/05/2026

266 pages

Stock

20,90 €

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