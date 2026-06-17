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Carlo Ginzburg, l’historien des traces et des vies minuscules, est mort

L’historien italien Carlo Ginzburg est mort à Bologne, à l’âge de 87 ans. Figure majeure de l’historiographie contemporaine, il aura profondément transformé la manière de raconter le passé, en déplaçant le regard vers les marges, les archives judiciaires, les croyances populaires, les détails apparemment secondaires et les indices presque invisibles. 

Le 17/06/2026 à 15:49 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

17/06/2026 à 15:49

Hocine Bouhadjera

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Avec Le Fromage et les Vers, Les Batailles nocturnes, Le Sabbat des sorcières ou Mythes, emblèmes, traces, il a donné une portée internationale à la microhistoire, courant dont il fut l’un des représentants les plus décisifs.

Chez Carlo Ginzburg, l’histoire ne consistait pas à réduire le passé à de grandes structures impersonnelles. Elle partait souvent d’un nom, d’un procès, d’une phrase, d’une croyance, d’un fragment conservé par hasard. À partir de ces traces, il reconstruisait un monde. Son œuvre a montré qu’un meunier frioulan, des paysans accusés de sorcellerie, un procès politique ou une image pouvaient contenir une part entière de l’histoire européenne.

Une filiation intellectuelle et antifasciste

Né le 15 avril 1939 à Turin, Carlo Ginzburg venait d’une famille juive, intellectuelle et antifasciste. Son père, Leone Ginzburg, professeur de littérature russe, journaliste, éditeur et militant socialiste, fut une figure de la résistance au fascisme.

Sa mère, Natalia Ginzburg, née Levi, devint l’une des grandes écrivaines italiennes du XXe siècle et traduisit notamment Proust. Cette filiation n’a jamais été un simple élément biographique : elle plaçait d’emblée Carlo Ginzburg dans une relation aiguë à la mémoire, à la violence politique, aux silences de l’histoire et à la transmission.

Formé à l’université de Pise et à la Scuola Normale Superiore, il enseigna notamment à l’université de Bologne, à l’université de Californie à Los Angeles, à Princeton et à l’École normale supérieure de Pise. Son travail circula très vite au-delà de l’Italie, autant dans les départements d’histoire que chez les anthropologues, les historiens de l’art, les spécialistes de littérature, les philosophes ou les chercheurs attentifs aux méthodes de la preuve.

Son livre le plus célèbre reste Le Fromage et les Vers. L’univers d’un meunier frioulan du XVIe siècle, publié en italien en 1976, publié en français chez Aubier. L’ouvrage prend pour personnage central Domenico Scandella, dit Menocchio, un meunier du Frioul jugé par l’Inquisition pour hérésie. À première vue, l’affaire pourrait sembler infime : un homme obscur, un village, un procès, quelques paroles consignées dans des archives.

Carlo Ginzburg en fait un événement intellectuel. À travers Menocchio, il reconstitue la cosmologie d’un homme du peuple, ses lectures, ses interprétations, ses inventions, ses résistances. Le monde, pour ce meunier, serait né d’une masse comparable au fromage, où se seraient formés les vers, comme les anges. L’image donne son titre au livre, mais elle dit surtout la force de la méthode de Ginzburg : prendre au sérieux une pensée que les institutions savantes ou religieuses auraient pu réduire à une erreur, une superstition ou une folie.

Le livre ne se contente pas de raconter une singularité pittoresque. Il interroge la circulation des livres, la culture orale, la réception déformée des textes, la manière dont les individus ordinaires se fabriquent une vision du monde avec les matériaux dont ils disposent. Menocchio n’est ni un simple représentant de la culture populaire, ni un intellectuel caché : il est un cas, irréductible, mais ce cas ouvre sur des questions immenses.

C’est ce geste qui a fait de Carlo Ginzburg un maître de la microhistoire. La petite échelle n’était pas, chez lui, un repli. Elle permettait au contraire de voir ce que les grands récits écrasent : les écarts, les voix faibles, les résistances, les contradictions, les zones de contact entre culture savante et culture populaire.

Sorcellerie, rituels et croyances paysannes

Avant Le Fromage et les Vers, Carlo Ginzburg avait déjà publié Les Batailles nocturnes, consacré aux Benandanti, ces paysans du Frioul des XVIe et XVIIe siècles qui affirmaient combattre en esprit pour protéger les récoltes. À partir des procès inquisitoriaux, il étudiait des croyances agraires, des visions nocturnes, des rituels collectifs peu à peu requalifiés par l’institution ecclésiastique en signes de sorcellerie.

Ce premier livre contenait déjà plusieurs traits décisifs de son œuvre : l’attention aux archives judiciaires, la volonté de retrouver la logique propre des croyances populaires, la méfiance envers les catégories imposées par les pouvoirs et la capacité à faire parler des sources produites par l’oppression elle-même. Car Ginzburg savait que les voix des dominés nous parviennent souvent à travers les dossiers de ceux qui les ont interrogés, contrôlés ou condamnés.

Avec Le Sabbat des sorcières, il élargira encore cette enquête aux traditions européennes, aux mythes, aux extases, aux récits de vols nocturnes et aux formes de répression des croyances. Sa démarche a suscité des débats, parfois vifs, mais elle a contribué à renouveler l’histoire de la sorcellerie, en l’arrachant au seul registre de l’erreur ou de la persécution pour en faire un terrain d’analyse des cultures populaires et des rapports de pouvoir.

Carlo Ginzburg n’a pas seulement changé les objets de l’histoire. Il en a aussi interrogé la méthode. Son texte sur le « paradigme indiciaire », publié en français sous le titre « Signes, traces, pistes », est devenu l’un de ses essais les plus commentés. Il y réfléchit à une manière de connaître fondée sur les détails, les traces, les symptômes, les indices.

Dans cette perspective, l’historien avance comme un lecteur d’indices : une contradiction dans un témoignage, une anomalie dans une image, une formule dans un procès-verbal, un détail matériel. Mais cette attention au minuscule n’a rien d’un goût pour l’anecdote. Elle repose sur une conception exigeante de la preuve : l’histoire est bien un récit, mais un récit soumis aux traces, aux documents et aux contradictions disponibles.

Cette défense du réel traverse Rapports de force, À distance ou Le Fil et les traces. L'auteur y interroge la rhétorique, la preuve, le témoignage, la vérité historique et la place de la littérature dans la connaissance. Il pouvait lire les textes littéraires comme des sources, mais refusait d’abolir la différence entre invention et enquête. Son œuvre tient dans cette tension : reconnaître la puissance narrative de l’histoire sans renoncer à l’exigence de vérité.

Images, pouvoir, politique

Historien de la culture, Carlo Ginzburg fut également historien de l’art. Enquête sur Piero della Francesca témoignait de son intérêt pour les images, les œuvres, les détails iconographiques et les problèmes d’attribution. Plus tard, avec Peur révérence terreur, il poursuivit ses recherches sur l’iconographie politique, la force des images et leur rôle dans les formes de domination.

Là encore, son regard restait fidèle à la logique de l’indice. Une image n’était jamais seulement une illustration. Elle portait des usages, des circulations, des survivances, des déplacements de sens. Ginzburg lisait les formes visuelles comme il lisait les archives : en cherchant ce qu’elles montrent, mais aussi ce qu’elles taisent, ce qu’elles déplacent, ce qu’elles permettent de déchiffrer malgré elles.

Son œuvre a aussi croisé directement la politique contemporaine. Dans Le Juge et l’historien, il revenait sur le procès d’Adriano Sofri, journaliste d’extrême gauche condamné pour l’assassinat du commissaire Luigi Calabresi. Le livre était moins une simple intervention militante qu’une réflexion sur le rapport entre justice, preuve, récit et vérité. Que peut établir un tribunal ? Que peut reprendre un historien ? Comment juger un enchaînement de témoignages, de présomptions et de récits contradictoires ? Le savant y déployait, dans le présent, les outils qu’il avait forgés pour les archives du passé.

Carlo Ginzburg a refusé les oppositions trop simples : culture populaire contre culture savante, dominés contre pouvoir, histoire réduite à la dénonciation. Il a préféré suivre les circulations, les malentendus, les appropriations.

Dans Le Fromage et les Vers, Menocchio lit, détourne, invente. Dans Les Batailles nocturnes, les croyances paysannes deviennent des lieux de conflit interprétatif. Et dans ses essais sur les traces, la preuve historique apparaît comme une construction toujours discutable.

C’est ainsi que son œuvre a dépassé l’histoire moderne, touchant la littérature, le droit, l’anthropologie, l’image, le témoignage ou les usages publics du passé. Avec son écriture claire et son attention policière aux indices, Ginzburg a rappelé qu’un détail peut rouvrir toute une question.

Carlo Ginzburg avait reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Aby Warburg, le prix Antonio-Feltrinelli, le prix Balzan et plusieurs doctorats honoris causa, notamment à Bordeaux, Strasbourg et Liège. Mais son influence se mesure surtout à la manière dont ses livres ont modifié les réflexes de lecture des historiens. Après lui, un procès d’Inquisition, une archive marginale, une image ou une rumeur ne pouvaient plus être regardés de la même manière.

Crédits photo : Carlo Ginzburg (Claude Truong-Ngoc, CC BY-SA 3.0)

 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Dick Matena, le Néerlandais qui passait d’un monde graphique à l’autre, est mort

Le dessinateur et scénariste néerlandais Dick Matena est mort le 26 avril 2026, deux jours après son 83e anniversaire. Auteur prolifique, formé chez Maarten Toonder avant de devenir l’une des figures les plus mobiles de la bande dessinée des Pays-Bas, il laisse une œuvre traversée par l’humour, la science-fiction, l’expérimentation graphique et l’adaptation littéraire.

27/04/2026, 11:36

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David Malouf meurt, laissant la littérature australienne en deuil

David Malouf, mort le 22 avril à 92 ans, occupait une place centrale dans la littérature australienne contemporaine. Romancier, poète, essayiste et librettiste, il a construit une œuvre ample, traversée par Brisbane, l’histoire coloniale et les grands récits fondateurs. De Johnno à Ransom, en passant par Remembering Babylon, son parcours mesurait l’influence mondiale acquise par les lettres australiennes.

24/04/2026, 11:29

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Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé

L’auteur de bande dessinée Jean-Benoît Meybeck, dit Meybeck, est mort en avril 2026 à l’âge de 53 ans, nous apprend le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, dont il fut l’une des figures. Le natif de Grenoble laisse derrière lui une œuvre marquée par l’engagement, la transmission et une exigence intellectuelle constante, ainsi qu’un souvenir fort auprès de ses pairs.

24/04/2026, 11:14

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L'Avocate du Vampire : et si la première femme avocate du pays devait défendre un vampire accusé de meurtres ?

Comment résister au charme du diable quand on doit le défendre ? Voilà la question que se pose Alice Doublier dans son nouveau livre L’Avocate du Vampire, actuellement en campagne sur Ulule. L’histoire raconte le destin d’Evelyn Fyfe, première femme avocate du pays qui doit défendre un vampire accusé de meurtres.

17/06/2026, 15:00

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Grandes ou petites bibliothèques, “ce qui nous lie, c'est l'accueil”

Le congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France s'est ouvert, ce mercredi 17 juin, sur une série d'allocutions autour de la thématique choisie pour cette 71e édition, l'hospitalité. Dans une période « complexe », l'organisation entend « laisser la place au débat ».

17/06/2026, 14:43

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Suisse : la librairie et l'éditeur de l’année dévoilés

Le Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband a distingué la librairie BUK, à Lucerne, et l’Autismusverlag, à Saint-Gall, comme librairie et éditeur suisses de l’année 2026. Le palmarès, annoncé le 8 juin à Berne, consacre une librairie-café ancrée localement et une maison spécialisée dans l’autisme.

17/06/2026, 12:10

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Un redressement fiscal de 250 000 € pour l'association d'Alain Soral

Égalité et Réconciliation, l'association du polémiste d'extrême droite Alain Soral, condamné pour « injures raciales », « négationnisme », « apologie de crime de guerre » ou « propos homophobes », est visée par l'administration fiscale, qui lui réclame un montant de 250.525 €. La direction régionale des finances publiques estime en effet que la gestion de l'association ne présente pas « un caractère désintéressé »...

17/06/2026, 12:09

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Aux États-Unis, la censure des livres change de terrain

Aux États-Unis, la bataille autour des livres censurés déborde désormais les listes d’ouvrages retirés. Dans le Tennessee, Roots revient en bibliothèque scolaire après une vive controverse. En Arizona, une bibliothèque perd un financement fédéral après des animations drag. Au Texas, le READER Act revient devant la justice. Pour les éditeurs et libraires, l’accès au marché scolaire devient un terrain juridique, financier et politique.

17/06/2026, 11:46

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Facture dématérialisée : Dilicom et OPlibris proposent une solution aux éditeurs

Dilicom et OPlibris organisent, lundi 22 juin de 10h à 12h, un webinaire consacré à la facturation dématérialisée. Les deux structures entendent présenter aux maisons d’édition une solution adaptée aux usages professionnels du secteur du livre.

17/06/2026, 11:39

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Catalogne : les libraires reçoivent de bien étranges commandes pour des livres rares

Les libraires catalans s'inquiètent actuellement de commandes inhabituelles de livres d’occasion, parfois rares ou peu diffusés. Ils soupçonnent un usage lié à la numérisation industrielle et à l’entraînement de modèles d’IA, sans preuve directe contre l’intermédiaire identifié.

17/06/2026, 11:01

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3 Collectors de Cosy Fantasy

Love & Sorcery, c’est une saga de Cosy Fantasy, des comédies romantiques fantastiques qui mettent en scène des sorcières, leur questionnement, leur doute, leur magie et l’amour. La campagne Ulule, c’est offrir à ces trois romans, un nouvel écrin. En bref, une saga toute douce dans de magnifiques objets-livres.

17/06/2026, 11:00

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Une nouvelle oubliée d’Edith Wharton sort des archives de Yale

The Strand Magazine publie The Men Who Saved the World, une nouvelle de guerre d’Edith Wharton jamais imprimée jusqu’ici. Le texte provient de deux tapuscrits corrigés conservés dans la collection Wharton de la Beinecke Library, à Yale.

 

17/06/2026, 10:32

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À Londres, une bibliothèque qui apprend à lire les images

Le Quentin Blake Centre for Illustration a ouvert le 5 juin à Clerkenwell, dans un ancien site londonien de distribution d’eau. Le lieu revendique une place singulière dans le paysage culturel britannique : un centre permanent consacré à l’illustration, avec galeries, jardins publics, studio créatif et bibliothèque en accès libre.

17/06/2026, 10:02

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Sauramps en redressement judiciaire : la librairie historique de Montpellier joue sa survie

La librairie Sauramps, institution culturelle de Montpellier, a été placée en redressement judiciaire le lundi 15 juin par le tribunal de commerce de Montpellier. L’entreprise, qui célèbre ses 80 ans d’existence, obtient une période d’observation de trois semaines afin d’évaluer la viabilité de son activité. En état de cessation des paiements, elle n’était plus en mesure de régler ses dettes ni de commander de nouveaux livres.

16/06/2026, 17:23

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9500 livres offerts à des enfants en grande précarité cet été

Cet été, 9500 livres seront remis à des enfants en grande précarité, accueillis avec leurs familles en centres d’hébergement d’urgence ou en hôtels sociaux, partout en France. Derrière ce geste simple - offrir un livre - se dessine une ambition plus vaste : rappeler qu’un enfant privé de stabilité, de chambre, parfois même d’un toit durable, ne devrait pas l’être aussi d’histoires, d’images, de beauté et de rêverie.

16/06/2026, 15:52

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Les Gamineries, une future librairie-café inclusive à Rennes

Rennes aura bientôt la chance d'accueillir une nouvelle librairie-café, Les Gamineries, installée entre les quartiers Saint-Hélier et Francisco Ferrer. Léa Brissy poursuit ses recherches d'un local adapté pour faire de son commerce « un lieu de partage, de lien et d'animation », et vise une ouverture en fin d'année.

16/06/2026, 13:28

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Le géant japonais Kadokawa épinglé pour avoir négligé ses prestataires

Kadokawa, groupe japonais d’édition et de divertissement basé à Tokyo, a reçu le 11 juin dernier une recommandation de la Japan Fair Trade Commission (JFTC) pour violation de la loi encadrant les transactions avec les travailleurs indépendants. L’autorité japonaise de la concurrence lui reproche d’avoir commandé des prestations liées à ses publications sans en définir clairement toutes les conditions, mais aussi de ne pas avoir réglé 113 prestataires dans les délais impartis.

16/06/2026, 13:12

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Le Lézard Noir lance une nouvelle collection d'artbooks avec la première monographie d'Adabana Bloom

Première monographie de l’illustrateur Adabana Bloom, cet ouvrage célèbre un univers nostalgique à l’érotisme vintage, qui vacille entre légèreté et mélancolie, parsemées d’une touche d’humour noir. Enrichie d’une préface et d’une interview de l’artiste inédites, cette édition bilingue a donc pour ambition de faire découvrir à un large public l’univers singulier de cet artiste discret, et l’héroïne qui traverse son œuvre, incarnant sous de multiples facettes l’esthétique de l’ère Shōwa, et plus particulièrement l’époque — faussement libre et insouciante — de la bulle économique.

16/06/2026, 12:30

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Clamart : “pour garantir son avenir”, la Petite Bibliothèque Ronde appelle aux dons

Bibliothèque associative située à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, la Petite Bibliothèque Ronde espère collecter 40.000 € d'ici la fin du mois de septembre prochain, par un appel aux dons. L'établissement historique, ouvert en 1965, peine à s'acquitter du loyer de l'antenne temporaire où il est installé depuis 2018. 

16/06/2026, 12:04

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En Allemagne, le livre refuse le choc fiscal d'une TVA à la hausse

Le Börsenverein, principale organisation allemande du livre, intervient dans le débat national sur la TVA. Son directeur général, Peter Kraus vom Cleff, alerte contre l’hypothèse d’une hausse du taux réduit appliqué aux livres, alors que plusieurs scénarios fiscaux circulent en Allemagne.

16/06/2026, 11:34

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HarperCollins redessine son édition américaine

HarperCollins réorganise son édition grand public aux États-Unis autour de sept pôles. Annoncé le 4 juin, ce nouvel organigramme installe la première grande décision de Liate Stehlik depuis sa nomination à la tête de HarperCollins U.S. Trade, sans licenciements signalés par l’éditeur.

16/06/2026, 11:24

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À Dinan, la librairie Les Rouairies placée en redressement judiciaire

Une des plus anciennes librairies de Dinan (Côtes-d'Armor) est en difficulté. La librairie Les Rouairies, située au 15, rue des Rouairies, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Malo, le 9 juin dernier.

16/06/2026, 10:35

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Grimoires & Potimarrons, une nouvelle plongée dans la cosy fantasy

Après le succès de Grimoires & Chaussettes, Axelle Colau et Fae Coeurlam reviennent avec le deuxième opus de la saga des Grimoires : Grimoires & Potimarrons. Le duo frappe encore avec un livre aux finitions soignées, aux illustrations féériques et à l’histoire lumineuse. La campagne de précommandes a commencé en fanfare sur Ulule, atteignant les 1000% en seulement 12 heures !

16/06/2026, 10:15

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À Chicago, la bibliothèque présidentielle Obama ouvre ses portes

Le Centre présidentiel Obama ouvrira au public le 19 juin 2026 à Chicago, dans Jackson Park, au sud de la ville. Plus de dix ans après le choix de la ville pour accueillir ce lieu consacré au 44e président des États-Unis, le projet arrive à son terme sous la forme d’un vaste campus de près de 8 hectares, réunissant musée, bibliothèque publique, espaces verts, équipements sportifs, lieux de débat et dispositifs d’archives numériques.

15/06/2026, 17:51

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Le nom de Donald Trump rapidement retiré de la façade du Kennedy Center

Le Kennedy Center de Washington n’affiche plus le nom de Donald Trump depuis samedi 13 juin. La prestigieuse salle de spectacles a appliqué une décision de justice fédérale qui invalidait l’appellation adoptée en décembre 2025 par son conseil d’administration. Le juge Christopher Cooper a estimé qu’une telle modification relevait du Congrès, le centre étant un mémorial national dédié à John F. Kennedy.

15/06/2026, 17:24

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Un éditeur condamné en appel pour défaut de paiement des droits d'auteur

La société Les Éditions de l'Équinoxe avait été condamnée en première instance, en 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, et cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, fin mai. Elle s'est bien rendue coupable, aux yeux de la justice, d'un manquement à son obligation de payer les droits d'auteurs afférents à un ouvrage publié par une maison d'édition qu'elle avait rachetée.

15/06/2026, 17:00

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Le bibliothécaire de Toulouse à la tête d’une maison d’édition néonazie

La mairie de Toulouse a ouvert un examen déontologique concernant Bertrand Le Digabel, bibliothécaire municipal au sein du réseau des bibliothèques de la Ville, également fondateur et responsable des éditions Auda Isarn. Cette maison d’édition toulousaine publie ou republie des auteurs et des ouvrages liés aux mouvances nationaliste, identitaire, collaborationniste ou néonazie.

15/06/2026, 16:59

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Carla Briner et Violaine Chivot, nouvelles agentes chez AJA

L’agence littéraire Anna Jarota Agency annonce l’arrivée de deux nouvelles agentes au sein de son équipe parisienne : Carla Briner et Violaine Chivot. Toutes deux viennent de l’édition.

15/06/2026, 15:51

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Pour une librairie indépendante, quel est le prix de “l'engagement politique” ?

Le phénomène inquiète tout particulièrement le Syndicat de la librairie française (SLF) : ces dernières années, de plus en plus de librairies sont prises pour cibles en raison de leur sélection d'ouvrages ou d'affichages en vitrine. L'« engagement » des commerces du livre est-il devenu condamnable ? Et quels sont ses effets sur sa clientèle ?

15/06/2026, 15:05

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OmaxBooks lance une campagne pour faire voyager les histoires de Tupac Shakur et Nipsey Hussle en français

Depuis cinq ans, OmaxBooks construit un pont entre les auteurs afro-américains et les lecteurs francophones. Après avoir publié les versions françaises des ouvrages d’Issa Rae, Common, Taraji P. Henson, Rick Ross, 50 Cent, Gucci Mane ou encore Donda West, la maison d’édition indépendante lance aujourd’hui une campagne participative autour de deux nouvelles parutions consacrées à Tupac Shakur et Nipsey Hussle.

15/06/2026, 13:00

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Paramount-Warner : le ministère américain de la Justice valide un accord à 110 milliards $

La division antitrust du ministère américain de la Justice a clos, vendredi 12 juin, son enquête sur le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. L’opération, valorisée à 81 milliards $ en capitaux propres et 110 milliards $ en valeur d’entreprise, touche directement l’économie du livre : elle rassemble des univers issus de la bande dessinée, du roman et de la fantasy, au moment même où Paramount relance une activité éditoriale maison.

15/06/2026, 12:34

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Facturation électronique : KNK place Business Central au cœur des flux

La réforme de la facturation électronique impose aux entreprises petites et moyennes PME une transformation de leurs systèmes financiers à partir du 1er septembre 2026 pour la réception des factures électroniques des fournisseurs et, à compter du 1er septembre 2027, l'envoi de toutes les factures aux clients.

15/06/2026, 12:17

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Livres rares russes : de lourdes condamnations dans l’affaire Pouchkine

Six ressortissants géorgiens ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris dans le dossier dit de l’« opération Pouchkine », vaste affaire de vols d’ouvrages anciens russes dans plusieurs bibliothèques européennes. Les peines prononcées vont de 18 mois d’emprisonnement avec sursis à 7 ans de prison ferme.

15/06/2026, 11:35

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Les éditeurs ukrainiens les plus productifs en 2025

En 2025, la Chambre du livre d’Ukraine a enregistré 15.069 titres imprimés, pour 33,2 millions d’exemplaires. À partir de ces données, Chytomo place KSD en tête des éditeurs ukrainiens, à la fois en nombre de titres et en tirage. Le classement éclaire un marché toujours actif malgré la guerre, mais marqué par le poids des grands groupes et de l’édition scolaire.

15/06/2026, 11:21

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Pour 3 millions $ de comics volés qu'a finalement récupéré le FBI

Trente-quatre comic books américains de l’âge d’or entrent en vente le 15 juin sur MyComicShop.com. La plupart proviennent de la collection James Strand, pillée après la mort du collectionneur de Portland, puis partiellement récupérée par le FBI.

15/06/2026, 10:50

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Seuls 36 % des lecteurs paient pour lire un livre neuf

Une enquête commandée par l’Authors Guild au cabinet Codex Group décrit un écart marqué entre lecture et achat neuf. L’organisation d’auteurs estime que la multiplication des canaux d’accès, entre bibliothèques, abonnements, prêt informel, occasions et piraterie, pèse sur la rémunération des écrivains.

15/06/2026, 10:41

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Nos héritages culinaires : le pouvoir mémoriel de l'assiette

« Nos héritages culinaires », le premier ouvrage des Éditions Topaze, est un beau livre de cuisine, de rencontres et de conversations. Le lecteur y trouvera des recettes mais aussi des textes pour saisir les ressorts intimes et sociaux de l’acte de cuisiner et de partager un déjeuner.

15/06/2026, 10:30

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Drac Grand Est : qui pour succéder à Isabelle Chardonnier ?

Nommée au ministère de la Culture, Isabelle Chardonnier quittera la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est le 22 juin prochain. La rue de Valois ouvre donc l'appel aux candidatures pour lui succéder.

15/06/2026, 10:11

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Livre photo NORMANDY BEACH RACE

400 pages, 350 photographies, 3,5 kg de beau papier. Un ouvrage photographique contenant toute la mémoire et l’énergie de la « Normandy Beach Race ». Un concentré d’humanité et de mécaniques sur une des plages mythique du débarquement, Riva Bella.

14/06/2026, 10:00

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Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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