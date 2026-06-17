Coupe du Monde 2026 : quelles devises pour des visas ?

À l’heure où la Coupe du Monde 2026 transforme les États-Unis en scène sportive mondiale, l’Associated Press rapporte que l'équipe iranienne peut entrer sur le territoire la veille d’un match, mais est dans l'obligation de le quitter aussitôt après. C’est par cette voie qu’American Spirits de Russell Banks (trad. Pierre Furlan, Actes Sud Audio) entraîne l’auditeur à Sam Dent, où les grandes ruptures américaines s’invitent dans le quotidien, entre querelles de voisinage, culture des armes et fidélités trumpistes.
Le 17/06/2026 à 18:04 par Samantha Trapier
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17/06/2026 à 18:04
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Le 12 juin, l’Associated Press expliquait aussi que Jibril Rajoub, président du football palestinien, attendait toujours un visa américain. Le récit de cette Coupe du Monde s’ouvre donc sur une Amérique qui accueille (presque) le monde, mais où les questions de sécurité, de frontières et de méfiance demeurent au premier plan.
Dans American Spirits, si la ville de Sam Dent n’a rien d’un stade, les mêmes craintes y circulent pourtant : peur de l’autre, obsession des armes, sentiment d’être laissés de côté et vie politique qui s’invite jusque dans les relations entre voisins.
L’actualité américaine, rapportée par l’Associated Press, de ce 16 juin va également dans ce sens : le FBI a déjoué un projet d’attaque contre un gala UFC organisé à la Maison-Blanche, avec armes de gros calibre, drones chargés d’explosifs et fantasme de révolution.
Chez Russell Banks, la violence n’éclate également jamais soudainement : elle prend forme lentement, dans les frustrations et rancœurs du quotidien et dans ce sentiment d’avoir été abandonné ou trahi par les autres, État et monde extérieur compris.
Le 11 juin, l’Associated Press racontait aussi le procès de Vance Boelter, auteur du meurtre politique de Melissa Hortman, ancienne responsable démocrate du Minnesota, et de son mari Mark. L’affaire ramène la haine partisane sur le seuil même de leur maison : elle entre dans les foyers, change le ton des échanges et transforme les gestes du quotidien.
Thierry Blanc, Micky Sébastian et Pierre-François Garel narrent ces trois histoires dans l’Amérique de Trump, entre banasation de la violence, tensions sociales et tragédies de l’intime. Grâce à l’écoute, la fiction gagne en proximité, comme si Sam Dent se faisait entendre depuis la pièce d'à côté.
Au final, Banks montre une Amérique qui accueille le monde en 2026, mais qui ne parvient plus toujours à habiter paisiblement, enfermée dans ses propres frontières.
Crédits photo : Pixabay, CC
Par Samantha Trapier
Contact : st@actualitte.com
Paru le 04/02/2026
256 pages
Actes Sud Editions
22,80 €
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05/05/2026, 17:17
Le Conseil d’État impose un nouvel encadrement à la réponse graduée, héritée de l’Hadopi et désormais pilotée par l’ARCOM. Sans mettre fin à la lutte contre le piratage, y compris celui des livres numériques, la décision oblige l’État à renforcer les garanties autour des adresses IP et de l’identification des internautes.
30/04/2026, 17:46
Babelio instaure Babelio Jeunesse, un espace à l'intérieur de sa plateforme consacrée aux livres jeunesse et jeune adulte. Le site propose des repères d’âge alimentés par les lecteurs, ainsi qu’un nouveau moteur de découverte par âge, genre, thème ou type de livre. Le projet a été lancé avec le soutien du Centre national du livre.
30/04/2026, 12:05
Au Japon, le prix Hoshi Shinichi, consacré aux récits courts nourris par l’imaginaire scientifique, est devenu l’un des laboratoires les plus avancés de la littérature à l’heure de l’intelligence artificielle. La 13e édition du prix a vu les œuvres utilisant l’IA prendre une place inédite : dans la catégorie générale, trois des quatre textes récompensés auraient eu recours à l’intelligence artificielle.
29/04/2026, 17:40
Anthropic poursuit l’élargissement de Claude au-delà des usages professionnels. L’entreprise a annoncé une série de nouveaux connecteurs pour des applications du quotidien, parmi lesquelles Audible ou Spotify.
28/04/2026, 14:47
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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