Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

Le 12 juin, l’Associated Press expliquait aussi que Jibril Rajoub, président du football palestinien, attendait toujours un visa américain. Le récit de cette Coupe du Monde s’ouvre donc sur une Amérique qui accueille (presque) le monde, mais où les questions de sécurité, de frontières et de méfiance demeurent au premier plan.

Dans American Spirits, si la ville de Sam Dent n’a rien d’un stade, les mêmes craintes y circulent pourtant : peur de l’autre, obsession des armes, sentiment d’être laissés de côté et vie politique qui s’invite jusque dans les relations entre voisins.

L’actualité américaine, rapportée par l’Associated Press, de ce 16 juin va également dans ce sens : le FBI a déjoué un projet d’attaque contre un gala UFC organisé à la Maison-Blanche, avec armes de gros calibre, drones chargés d’explosifs et fantasme de révolution.

Chez Russell Banks, la violence n’éclate également jamais soudainement : elle prend forme lentement, dans les frustrations et rancœurs du quotidien et dans ce sentiment d’avoir été abandonné ou trahi par les autres, État et monde extérieur compris.

Le 11 juin, l’Associated Press racontait aussi le procès de Vance Boelter, auteur du meurtre politique de Melissa Hortman, ancienne responsable démocrate du Minnesota, et de son mari Mark. L’affaire ramène la haine partisane sur le seuil même de leur maison : elle entre dans les foyers, change le ton des échanges et transforme les gestes du quotidien.

Thierry Blanc, Micky Sébastian et Pierre-François Garel narrent ces trois histoires dans l’Amérique de Trump, entre banasation de la violence, tensions sociales et tragédies de l’intime. Grâce à l’écoute, la fiction gagne en proximité, comme si Sam Dent se faisait entendre depuis la pièce d'à côté.

Au final, Banks montre une Amérique qui accueille le monde en 2026, mais qui ne parvient plus toujours à habiter paisiblement, enfermée dans ses propres frontières.

Crédits photo : Pixabay, CC

Par Samantha Trapier

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