La revue 303 part à la plage

À première vue, la plage semble aller de soi. Étendue de sable ouverte sur l’horizon, elle évoque les vacances, les jeux d’enfants, les bains de mer ou les promenades au soleil couchant. Pourtant, ce territoire fragile et mouvant est bien davantage qu’un décor estival.

La plage est un espace où se croisent l’histoire, les imaginaires, les pratiques sociales, les enjeux environnementaux et les créations artistiques. C’est cette richesse que ce numéro de 303 se propose d’explorer.

Longtemps perçu comme un lieu hostile, soumis aux vents, aux tempêtes et aux marées, le rivage est progressivement devenu un espace de désir. Avec l’invention des bains de mer au XIXᵉ siècle, puis l’essor du tourisme balnéaire, la plage s’est imposée comme l’un des symboles majeurs du temps libre et des loisirs.

Villas, hôtels, promenades et stations balnéaires ont transformé les côtes, dessinant de nouveaux paysages et de nouvelles manières d’habiter le littoral. En Pays de la Loire, de La Baule à Noirmoutier, des Sables-d’Olonne à Pornic, la plage raconte une histoire sociale où se mêlent démocratisation des vacances, quête du bien-être et évolution des modes de vie.

Mais la plage est aussi un territoire naturel d’une grande complexité. Dunes, laisses de mer, oiseaux migrateurs et végétations adaptées aux embruns composent un écosystème vivant dont l’équilibre demeure précaire.

Face à l’érosion côtière, à la montée du niveau des océans et à la pression touristique, elle apparaît aujourd’hui comme l’un des espaces les plus exposés aux bouleversements environnementaux. Observer la plage, c’est donc interroger notre rapport à la nature, à la fragilité des milieux littoraux et aux transformations en cours.

Lieu de travail autant que de détente, la plage porte également les traces des activités humaines. Pêcheurs à pied, sauveteurs, conchyliculteurs, scientifiques, gestionnaires d’espaces naturels ou acteurs du tourisme participent à son existence quotidienne. Derrière l’image de la carte postale se dévoile un monde fait de savoir-faire, d’usages et parfois de tensions, où se négocie en permanence le partage de l’espace côtier.

La plage occupe enfin une place majeure dans notre imaginaire collectif. Les rivages de l’Atlantique traversent les œuvres de Georges Simenon, qui séjourna longuement sur les côtes vendéennes, tandis que Jacques Tati immortalisa les rituels balnéaires dans « Les Vacances de Monsieur Hulot ».

Plus intime et poétique, le regard d’Agnès Varda fit de la plage un territoire de mémoire, de création et de liberté. Peintres, photographes, écrivains et cinéastes n’ont cessé d’y projeter leurs rêves, leurs récits et leurs questionnements.

Réunissant historiens, géographes, écrivains, chercheurs et artistes, ce numéro donne la parole à plusieurs spécialistes du littoral et du paysage. Leurs contributions éclairent la plage sous des angles multiples : histoire des bains de mer, architectures balnéaires, biodiversité côtière, représentations artistiques, pratiques sportives, usages populaires ou encore défis climatiques.

À travers cette diversité de regards, la plage apparaît comme un véritable laboratoire de nos rapports au paysage, au corps, au temps libre et à l’environnement.

Espace de liberté, de rencontre et de contemplation, frontière mouvante entre terre et mer, la plage demeure un territoire profondément culturel. Entre mémoire et devenir, elle continue d’être réinventée par les marées, les usages et les regards que nous portons sur elle. Ce numéro de 303 invite ainsi à redécouvrir un lieu familier dont la richesse dépasse largement l’image de carte postale qui lui est souvent associée.

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Par Projet Ulule

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