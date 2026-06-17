L'Avocate du Vampire : et si la première femme avocate du pays devait défendre un vampire accusé de meurtres ?

Alice Doublier est l’autrice de Elles & le Feu et Elles & la Cendre (Hachette Romans), TROPES : les Secrets d’écriture de la romance & de la romantasy (Bragelonne), La Fille de la Faucheuse (Auzou) et Le Secret de l’Herboriste (Slalom). Pour sa prochaine parution, elle a décidé d’organiser une campagne Ulule afin de proposer un objet livre exclusif ainsi que des goodies réalisés par des artisanes.

C’est avec L’Avocate du Vampire qu’elle se lance dans ce nouveau défi ! Fantasy gothique qui mêle enquête et romance dans une ville pleine de brume et de secrets, l’histoire raconte le destin d’Evelyn Fyfe, première femme avocate du pays qui doit défendre un vampire accusé de meurtres.

Le résumé est le suivant :

« Je vous l’ai déjà dit. Je ne suis pas le gentil garçon de votre histoire. »

Evelyn Fyfe est la première femme avocate de la ville d’Ashmore. Dès son arrivée, elle est commise d’office pour un cas très particulier : celui d’un vampire.

Lazarus Blake avoue bien volontiers ne pas être un saint, mais il réfute être l’auteur des meurtres.

Comment Evelyn va-t-elle prouver l’innocence d’un monstre ? Trouvera-t-elle le véritable responsable ? Et la plus périlleuse des questions : comment résiste-t-on au charme du diable quand on doit le défendre ?

L’histoire est accessible à partir de 16 ans et explore des thèmes comme l’émancipation et le désir sur fond d’enquête et de procès avec des tropes connus comme le « he falls first and harder », « villain gets the girl » et le fameux « touch her and die » !

Le livre sera une édition reliée exclusive avec vernis sélectif et jaspage. Les goodies proposés dans les packs sont réalisés par des artisanes aux créations diverses : bougies, pochettes à livre, stickers, fioles, etc. Plusieurs packs permettent aux lecteurs de faire leur choix.

La campagne, qui a commencé le 3 juin, avait déjà dépassé les 400 % en seulement une semaine avec plus de 400 contributeurs !

Elle se poursuivra jusqu’au 25 juin. Le prochain objectif d’Alice Doublier ? Débloquer tous les paliers pour permettre d’améliorer l’objet livre et offrir encore plus d’avantages aux lecteurs !

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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