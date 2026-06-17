Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Article originellement publié sur Linkedin, en amont des Rencontres nationales de la librairie 2026 organisées par le Syndicat de la librairie française.

Le programme des Rencontres nationales de la librairie 2026 abordait sous deux angles intéressants la question de l’IA. D’un côté, une réflexion très concrète sur les outils qui peuvent rendre le métier de libraire plus performant. De l’autre, une interrogation plus large sur la création, les éditeurs, les auteurs et les risques que l’IA fait peser sur l’esprit humain.

C’est juste, l’IA provoque deux débats qui ne doivent pas être confondus.

Le premier concerne la création. Il touche au droit d’auteur, à l’entraînement des modèles, à la rémunération des œuvres, à la place de l’auteur, à la frontière entre assistance et substitution. C’est un débat majeur. Il est sensible, juridique, culturel, éthique. Il concerne directement les éditeurs, les auteurs, les agents, les illustrateurs, les traducteurs et tous ceux dont le métier repose sur une création originale.

Plusieurs affaires autour de livres piratés, de corpus utilisés pour entraîner des modèles ou d’œuvres générées partiellement par IA montrent que ces tensions ne sont plus théoriques et illustrent déjà la difficulté à tracer une frontière claire entre inspiration, extraction, reproduction et création.

Mais il existe un deuxième débat, plus opérationnel, qui concerne directement la librairie.

Et là, la question n’est pas : l’IA va-t-elle remplacer le libraire ? À mon sens, cette question est mal posée. Un libraire ne se résume pas à une capacité à recommander un titre à partir de mots-clés. Il connaît son territoire, ses clients, les usages de son magasin, les équilibres de ses rayons, la saisonnalité locale, les livres qui ont marché « sans bruit », les titres qu’il faut défendre plus longtemps, les publics qui n’osent pas toujours formuler clairement leur demande. Cette connaissance-là n’est pas seulement une donnée, c’est une expérience.

Et cette expérience reste profondément humaine.

En revanche, il serait tout aussi naïf de considérer l’IA comme un simple gadget extérieur au métier. Car la librairie produit et reçoit déjà une masse considérable d’informations : ventes, stocks, retours, commandes, réassorts, historiques clients, animations, newsletters, offices, argumentaires éditeurs, données Dilicom, données distributeurs, données de marché.

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Le vrai sujet n’est donc pas de savoir si l’IA doit penser à la place du libraire, le vrai sujet est de savoir si elle peut l’aider à mieux voir.

Mieux voir les rotations. Mieux repérer les titres qui méritent un réassort. Mieux identifier un fonds qui dort, mais qui peut être réactivé. Mieux préparer une table. Mieux comparer deux périodes. Mieux transformer des données éparses en décisions concrètes.

Dans ce cas, l’IA n’est pas un substitut à la prescription. Elle devient un outil de clarification.

C’est une différence essentielle.

Un bon outil d’IA ne devrait pas dire au libraire quoi penser. Il devrait l’aider à gagner du temps, à objectiver certains signaux, à mieux organiser son travail, à réduire les tâches répétitives et à libérer de l’énergie pour ce qui fait réellement la valeur du métier : le choix, le conseil, la relation et la mise en scène des livres.

On peut regarder ce qui se passe ailleurs pour mesurer les risques d’un mauvais usage. Au Japon, certains modèles de librairies automatisées s’appuient déjà sur des portes déverrouillées par QR code, des caisses sans caissier ou des caméras pour compenser le manque de personnel. Cela montre bien que, dans certains contextes, l’automatisation devient une réponse à une pénurie de main-d’œuvre, mais elle interroge aussi ce que l’on accepte de retirer à l’expérience de la librairie.

C’est précisément là qu’il faut être vigilant.

La librairie indépendante ne doit pas importer l’IA comme un outil de déshumanisation. Elle doit l’adapter à son propre modèle. Un modèle où la technologie ne remplace pas le lieu, mais soutient le lieu. Où l’analyse ne remplace pas le conseil, mais le prépare mieux. Où la donnée ne remplace pas l’intuition, mais peut parfois la confirmer, la contredire ou l’affiner.

À ce titre, l’IA peut devenir utile dans des zones très concrètes du métier : préparer une sélection thématique, synthétiser un argumentaire éditeur, repérer des titres comparables, aider à structurer une newsletter, analyser une baisse de rotation, produire un premier tableau de suivi, aider un libraire à mieux exploiter les données dont il dispose déjà.

Mais elle ne créera pas seule une bonne librairie.

Elle ne remplacera pas le ton d’un conseil donné au bon moment. Elle ne remplacera pas la confiance d’un lecteur qui revient. Elle ne remplacera pas l’identité d’un assortiment construit patiemment. Elle ne remplacera pas cette part sensible du métier qui consiste à savoir qu’un livre, même lent, mérite encore d’être défendu.

C’est pourquoi le débat mérite d’être apaisé.

L’IA n’est ni une baguette magique ni une menace uniforme.

Elle est un outil. Et comme tout outil, elle vaut par l’usage que l’on en fait, par les règles qu’on lui impose et par le modèle professionnel qu’elle sert.

Dans la librairie, son avenir ne devrait pas être celui du remplacement. Il devrait être celui de l’assistance intelligente.

Aider à piloter sans déposséder. Aider à trier sans appauvrir. Aider à gagner du temps sans réduire le métier à une suite d’indicateurs.

À quelques jours des RNL 2026, il me semble que c’est la bonne question à poser.

Non pas : l’IA va-t-elle remplacer les libraires, mais plutôt quelles tâches voulons-nous confier aux machines pour préserver ce que les libraires font mieux qu’elles ?

Car la valeur d’une librairie indépendante ne sera jamais seulement dans sa capacité à traiter de l’information.

Elle restera dans sa capacité à transformer cette information en choix, en relation, en confiance et en désir de lecture.

Crédits photot : ActuaLitté, CC BY SA 4.0 - Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes

Par Auteur invité

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