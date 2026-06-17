Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.
Le 17/06/2026 à 13:10 par Auteur invité
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17/06/2026 à 13:10
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Article originellement publié sur Linkedin, en amont des Rencontres nationales de la librairie 2026 organisées par le Syndicat de la librairie française.
Le programme des Rencontres nationales de la librairie 2026 abordait sous deux angles intéressants la question de l’IA. D’un côté, une réflexion très concrète sur les outils qui peuvent rendre le métier de libraire plus performant. De l’autre, une interrogation plus large sur la création, les éditeurs, les auteurs et les risques que l’IA fait peser sur l’esprit humain.
C’est juste, l’IA provoque deux débats qui ne doivent pas être confondus.
Le premier concerne la création. Il touche au droit d’auteur, à l’entraînement des modèles, à la rémunération des œuvres, à la place de l’auteur, à la frontière entre assistance et substitution. C’est un débat majeur. Il est sensible, juridique, culturel, éthique. Il concerne directement les éditeurs, les auteurs, les agents, les illustrateurs, les traducteurs et tous ceux dont le métier repose sur une création originale.
Plusieurs affaires autour de livres piratés, de corpus utilisés pour entraîner des modèles ou d’œuvres générées partiellement par IA montrent que ces tensions ne sont plus théoriques et illustrent déjà la difficulté à tracer une frontière claire entre inspiration, extraction, reproduction et création.
Mais il existe un deuxième débat, plus opérationnel, qui concerne directement la librairie.
Et là, la question n’est pas : l’IA va-t-elle remplacer le libraire ? À mon sens, cette question est mal posée. Un libraire ne se résume pas à une capacité à recommander un titre à partir de mots-clés. Il connaît son territoire, ses clients, les usages de son magasin, les équilibres de ses rayons, la saisonnalité locale, les livres qui ont marché « sans bruit », les titres qu’il faut défendre plus longtemps, les publics qui n’osent pas toujours formuler clairement leur demande. Cette connaissance-là n’est pas seulement une donnée, c’est une expérience.
Et cette expérience reste profondément humaine.
En revanche, il serait tout aussi naïf de considérer l’IA comme un simple gadget extérieur au métier. Car la librairie produit et reçoit déjà une masse considérable d’informations : ventes, stocks, retours, commandes, réassorts, historiques clients, animations, newsletters, offices, argumentaires éditeurs, données Dilicom, données distributeurs, données de marché.
À LIRE - Déstabilisées, mais pas défaillantes : quelle est la situation économique des librairies ?
Le vrai sujet n’est donc pas de savoir si l’IA doit penser à la place du libraire, le vrai sujet est de savoir si elle peut l’aider à mieux voir.
Mieux voir les rotations. Mieux repérer les titres qui méritent un réassort. Mieux identifier un fonds qui dort, mais qui peut être réactivé. Mieux préparer une table. Mieux comparer deux périodes. Mieux transformer des données éparses en décisions concrètes.
Dans ce cas, l’IA n’est pas un substitut à la prescription. Elle devient un outil de clarification.
C’est une différence essentielle.
Un bon outil d’IA ne devrait pas dire au libraire quoi penser. Il devrait l’aider à gagner du temps, à objectiver certains signaux, à mieux organiser son travail, à réduire les tâches répétitives et à libérer de l’énergie pour ce qui fait réellement la valeur du métier : le choix, le conseil, la relation et la mise en scène des livres.
On peut regarder ce qui se passe ailleurs pour mesurer les risques d’un mauvais usage. Au Japon, certains modèles de librairies automatisées s’appuient déjà sur des portes déverrouillées par QR code, des caisses sans caissier ou des caméras pour compenser le manque de personnel. Cela montre bien que, dans certains contextes, l’automatisation devient une réponse à une pénurie de main-d’œuvre, mais elle interroge aussi ce que l’on accepte de retirer à l’expérience de la librairie.
C’est précisément là qu’il faut être vigilant.
La librairie indépendante ne doit pas importer l’IA comme un outil de déshumanisation. Elle doit l’adapter à son propre modèle. Un modèle où la technologie ne remplace pas le lieu, mais soutient le lieu. Où l’analyse ne remplace pas le conseil, mais le prépare mieux. Où la donnée ne remplace pas l’intuition, mais peut parfois la confirmer, la contredire ou l’affiner.
À ce titre, l’IA peut devenir utile dans des zones très concrètes du métier : préparer une sélection thématique, synthétiser un argumentaire éditeur, repérer des titres comparables, aider à structurer une newsletter, analyser une baisse de rotation, produire un premier tableau de suivi, aider un libraire à mieux exploiter les données dont il dispose déjà.
Mais elle ne créera pas seule une bonne librairie.
Elle ne remplacera pas le ton d’un conseil donné au bon moment. Elle ne remplacera pas la confiance d’un lecteur qui revient. Elle ne remplacera pas l’identité d’un assortiment construit patiemment. Elle ne remplacera pas cette part sensible du métier qui consiste à savoir qu’un livre, même lent, mérite encore d’être défendu.
C’est pourquoi le débat mérite d’être apaisé.
L’IA n’est ni une baguette magique ni une menace uniforme.
Elle est un outil. Et comme tout outil, elle vaut par l’usage que l’on en fait, par les règles qu’on lui impose et par le modèle professionnel qu’elle sert.
Dans la librairie, son avenir ne devrait pas être celui du remplacement. Il devrait être celui de l’assistance intelligente.
Aider à piloter sans déposséder. Aider à trier sans appauvrir. Aider à gagner du temps sans réduire le métier à une suite d’indicateurs.
À quelques jours des RNL 2026, il me semble que c’est la bonne question à poser.
Non pas : l’IA va-t-elle remplacer les libraires, mais plutôt quelles tâches voulons-nous confier aux machines pour préserver ce que les libraires font mieux qu’elles ?
Car la valeur d’une librairie indépendante ne sera jamais seulement dans sa capacité à traiter de l’information.
Elle restera dans sa capacité à transformer cette information en choix, en relation, en confiance et en désir de lecture.
Crédits photot : ActuaLitté, CC BY SA 4.0 - Fresque de Jérôme Mesnager, à Rennes
Par Auteur invité
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Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.
05/06/2026, 16:57
À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.
05/06/2026, 15:32
Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.
05/06/2026, 15:10
Marraine de la 5e édition de Passeurs de Livres, à Alès, Laure de Chantal y revient avec un attachement particulier. Normalienne, agrégée de lettres classiques, directrice de plusieurs collections aux Belles Lettres, autrice de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, la mythologie et la langue française, elle voit dans ce festival un lieu où se rejoignent deux fidélités : les livres et les Cévennes.
04/06/2026, 18:11
En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.
04/06/2026, 16:55
Jeudi 4 juin au matin, avenue Carnot, le festival n’a pas encore ouvert officiellement au public. Les stands achèvent de se monter, certains exposants prennent leurs marques, l’équipe règle les derniers détails techniques - jusqu’à ce compteur de visiteurs qu’il faut encore retrouver pour suivre au plus juste la fréquentation du salon. Malgré l’effervescence des derniers préparatifs, Franck Belloir, directeur du festival Passeurs de Livres, a pris le temps de nous répondre.
04/06/2026, 16:30
La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-
elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Lettres (Paris, 5e), pose la question.
04/06/2026, 11:47
Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.
02/06/2026, 11:10
Il affirme être Tommaso Debenedetti, faussaire médiatique passé des fausses interviews littéraires aux fausses annonces de décès d’écrivains. Dans cet entretien (réalisé par email), où l’identité même de l’interlocuteur impose une prudente réserve, il revendique ses canulars comme une enquête permanente sur la crédulité des médias, l’autorité des institutions et la puissance émotionnelle de la mort à l’ère des réseaux sociaux.
02/06/2026, 10:39
Directeur artistique des Imaginales depuis quatre ans, et acteur de l'événement depuis toujours, Gilles Francescano dresse un premier bilan de cette édition consacrée au thème « Alter ego ». Entre affluence, chaleur exceptionnelle, place de l’autre, relation gémellaire, accessibilité et avenir du festival, il défend une ambition claire : faire des Imaginales un lieu de pensée libre, d’accueil et de circulation entre les auteurs, les publics et la ville.
01/06/2026, 16:07
Aux Imaginales, la Tchèque Lenka Elbe présentait Uranova, son premier roman, publié en français aux Forges de Vulcain dans une traduction d’Eurydice Antolin. Un livre ambitieux, impressionnant, difficile à ranger dans une seule case : enquête, roman d’amour endeuillé, récit politique, horreur, fantastique, humour noir, mémoire familiale et histoire tchèque s’y contaminent sans cesse. Au centre, une ville réelle : Jáchymov.
31/05/2026, 18:45
Coup de cœur des Imaginales 2026, Christopher Bouix arrive à Épinal avec une œuvre déjà multiple : un triptyque d’anticipation sur l’intelligence artificielle et les futurs déshumanisés, un roman d’horreur où les enfants massacrent les adultes, un passé d’auteur jeunesse repéré par Netflix, mais aussi un détour plus ancien par l’Antiquité, les textes grecs et latins, Socrate, la démocratie et les sorcières. Rencontre avec un écrivain qui aime les livres noirs, drôles, mordants, et les questions que le futur pose au présent.
31/05/2026, 14:00
La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?
30/05/2026, 16:10
C’est une épiphanie littéraire. François Richard fait paraître aux éditions du Grand Souffle Division Eidola, le troisième tome de son cycle V I E, qui peut se lire indépendamment des deux précédents bien qu’il en tire les fils narratifs jusqu’au bout de la nuit. Une épiphanie dans laquelle l’auteur manifeste la réalité cachée comme fin de la quête de ses personnages. Exacerbation, comme une bombe à fragmentation, du précepte proustien dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Par Olivier Stroh.
29/05/2026, 11:12
En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.
21/05/2026, 13:00
Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.
21/05/2026, 10:21
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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