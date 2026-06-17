Inde : une recette vieille de 375 ans retrouvée sur feuille de palmier

Au centre de l’Inde, une recette ancienne surgit d’un support fragile. Dans le district de Kabirdham, également appelé Kawardha, les équipes du Gyan Bharatam National Manuscript Survey ont identifié 38 documents anciens ou manuscrits, rapporte le Times of India. La pièce qui attire l’attention tient sur une feuille de palmier estimée à près de 375 ans. Rédigée en bengali, elle porte sur des pratiques culinaires anciennes.

La découverte s’inscrit dans une campagne pilotée par le ministère indien de la Culture, sous l’autorité locale du collecteur Gopal Verma. Les experts y lisent une source pour l’histoire de l’alimentation, des modes de vie et des savoirs traditionnels. On retient également la présence de recettes ou de méthodes de préparation dans ce manuscrit, présenté comme l’objet le plus remarquable du lot.

Le reste de l’ensemble dessine une cartographie plus large de la culture écrite locale. Les équipes signalent un manuscrit rare du Geeta Govinda, en sanskrit, daté de 1839, ainsi que des copies manuscrites de la Bhagavad Gita et du Gajendra Moksha, datées de 1856. Des traductions d’inscriptions liées à Ramnagar, Bhoramdeo et Madwa Mahal figurent aussi parmi les documents repérés.

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Le recensement a également fait remonter des textes d’astronomie, d’astrologie, de pensée védique et de pratiques rituelles : la plupart des documents proviennent des collections personnelles d’Aditya Srivastava et d’Ajay Kumar Chandravanshi, habitants de Kawardha. D’autres manuscrits rituels, dont des textes liés aux pratiques tantriques et védiques, viennent de la collection de Subhash Pandey, dans le village de Basni.

Le ministère indien de la Culture avait lancé le Gyan Bharatam National Manuscript Survey le 16 mars 2026 afin de repérer les manuscrits conservés dans les foyers, temples, monastères, bibliothèques, institutions et collections privées. La procédure repose sur un signalement volontaire, via une application et un site, sans transfert de propriété des documents.

À Kabirdham, l’administration annonce désormais la conservation scientifique et la numérisation des 38 pièces identifiées. La feuille de palmier culinaire devient alors plus qu’une curiosité : elle inscrit la cuisine, les gestes domestiques et les savoirs pratiques dans le même patrimoine écrit que les textes religieux, inscriptions historiques et traités savants.

À table.

Crédits photo : Kabirdham

Par Clément Solym

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