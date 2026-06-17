Suisse : la librairie et l'éditeur de l’année dévoilés

En Suisse alémanique, le prix de la librairie et de l’éditeur de l’année 2026 met en lumière deux structures indépendantes au profil très marqué. La librairie BUK, installée à Lucerne, reçoit le titre de Buchhandlung des Jahres ; l’Autismusverlag, basé à Saint-Gall, celui de Verlag des Jahres. Le Schweizer Buchhandels — und Verlags-Verband, cité par Börsenblatt, a proclamé les résultats le 8 juin à Berne, lors de son assemblée générale à la Bibliothèque nationale suisse.

Créé en 2010, le prix associe sélection professionnelle et vote du public. Un jury retient trois librairies et trois maisons d’édition, puis les lecteurs et professionnels votent en ligne pendant environ un mois. Pour 2026, les librairies Forum, à Liestal, Voirol, à Berne, et BUK, à Lucerne, figuraient en finale. Côté éditeurs, la sélection réunissait Christoph Merian Verlag, à Bâle, Geparden, à Zurich, et l’Autismusverlag, à Saint-Gall.

La dotation reste modeste, mais son effet symbolique compte dans un marché structuré par de nombreux acteurs indépendants : 4000 francs suisses reviennent à chacun des deux lauréats, et 2000 francs à chacun des autres finalistes. Le prix bénéficie du soutien du Schweizer Buchzentrum. Börsenblatt souligne le rôle de cette récompense comme générateur d’attention pour les commerces et maisons distingués.

Le choix de BUK met en avant une librairie récente portée par Luana Betschen, venue au métier par reconversion. Le SBVV décrit un lieu avec café, situé au cœur de Lucerne, devenu en peu de temps un espace de rencontres autour de l’achat de livres, de la conversation et de la lecture. L’établissement travaille aussi avec IG Arbeit, projet lucernois d’intégration professionnelle accompagnant des personnes atteintes de troubles psychiques vers le retour à l’emploi.

Le prix attribué à l’Autismusverlag distingue une maison très spécialisée. Son catalogue comprend des ouvrages autour de l’autisme, des matériaux pour la communication accompagnée et des produits adaptés au travail selon l’approche TEACCH. Selon le jury, cette orientation comble un manque dans l’espace germanophone.

L’éditeur se distingue également par son organisation. Le SBVV indique qu’il emploie à la fois des personnes neurotypiques et des personnes appartenant au spectre de l’autisme, tout en évoluant sur le premier marché du travail sans soutien public. La récompense associe ainsi un catalogue, un savoir d’usage et un modèle d’entreprise inclusif.

Ce palmarès suisse ne raconte pas une performance commerciale spectaculaire. Il valorise au contraire des projets de taille mesurée, identifiables par leur ancrage, leur public et leur méthode. Pour les librairies et les éditeurs indépendants, la distinction rappelle la force d’une reconnaissance sectorielle centrée sur la singularité plutôt que sur le volume.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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