Facture dématérialisée : Dilicom et OPlibris proposent une solution aux éditeurs

Face aux interrogations soulevées par le passage à la facturation dématérialisée, Dilicom et OPlibris annoncent la mise en place d’une solution-métier destinée aux maisons d’édition. Le dispositif vise à simplifier la transition, tout en tenant compte des spécificités des échanges dans la chaîne du livre.

Selon les deux structures, l’objectif consiste notamment à éviter les saisies multiples et le recours à plusieurs plateformes, sans bouleverser les habitudes de travail des éditeurs. La solution prévoit également l’ajout de contrôles qualité intermédiaires, la réception d’informations de suivi et un pilotage depuis l’instance OPlibris de chaque utilisateur.

Le dispositif inclut aussi le traitement des dossiers ChorusPro sur le même principe, une sauvegarde des données pendant dix ans, ainsi qu’un tarif calculé sur un volume global multi-éditeurs.

Le webinaire se tiendra en ligne le lundi 22 juin, de 10h à 12h. Il sera animé par Claire Peloux de Reydellet, pour Dilicom, et Pat Cova, pour OPlibris. La première heure portera sur la présentation de la solution ; la seconde sera consacrée aux échanges avec les participants.

Les inscriptions se font sur simple demande auprès du support OPlibris, à l’adresse support@oplibris.org.

Par Dépêche

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