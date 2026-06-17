Annie Ferret sonde les secrets des pères dans Désir des hommes

Un morceau de tissu suffit parfois à déplacer toute une vie. Dans Désir des hommes, le vieux batik trouvé par les jumeaux d’Émeline et de Gilles ouvre une brèche : l’image peinte ramène Daouda, son nom, sa légende, puis tout ce que la famille avait laissé dormir sous les gestes ordinaires. Le roman d’Annie Ferret avance ainsi, par révélations successives, comme si chaque toile retenait une part de vérité trop vive pour se dire d’un bloc.

Daouda surgit d’abord dans la rumeur. On l’appelle sorcier, devin, géomancien, marchand, peintre, Dioula. Nul terme ne l’épuise. Le texte le pose d’emblée dans une incertitude fertile : « À son sujet, très peu de certitudes, mais beaucoup de mots, beaucoup d’invectives et beaucoup de bénédictions. »

Le régime du livre s'instaure : le savoir circule par fragments, les versions se contredisent, les souvenirs corrigent les apparences. Rien de flottant pourtant. Annie Ferret donne au mystère une précision concrète : les langues parlées, les routes parcourues, le boubou blanc, les sandales intactes, les batiks, les cauris, les bonbons jetés aux enfants.

Le pagne comme scène de vérité

Le roman épouse la forme même de ces tissus peints. À chaque panneau, une existence se déploie. Il y a Everett, beau-père d’Émeline, patron ivre du maquis Gilles Nassara, homme de colère, de bière et de domination. Il y a Abou, directeur de radio malien, pris dans les contradictions d’un homme qui pense les mutilations faites aux femmes, tout en restant prisonnier de ses propres réflexes de mari, de fils et de père.

Il y a Bonaventure, tailleur à Lomé, dont le deuil de Joséphine donne au récit une douceur douloureuse. Il y a enfin M’Bô et M’Bâ, du côté du fleuve Tibor, dans une partie qui rapproche le roman du conte, sans l’arracher à la chair des corps.

Cette composition pourrait donner une impression d’éclatement. Elle produit au contraire une unité souterraine : partout, les hommes désirent, possèdent, perdent, regrettent, commandent ou vacillent. Leur désir n’a rien d’un simple élan amoureux. Il touche à l’autorité, à la filiation, à la peur d’être dépossédé, au fantasme de maîtriser la vie des autres. Everett boit, frappe, ordonne. Abou raisonne, puis se heurte à lui-même. Bonaventure aime dans la perte. M’Bô imagine un enfant avant même de le tenir. Annie Ferret ne distribue pas les absolutions ; elle suit les lignes de faille.

Le titre vise les hommes, pourtant les femmes donnent au livre sa gravité. Émeline se souvient. Françoise tient la maison, les enfants, le linge, les repas, les coups et les réconciliations. Aminata porte dans son corps le poids d’un rite. Oumou oblige Abou à regarder autrement. Joséphine transforme la peur du lien en présence durable. M’Bâ impose une force tranquille, enracinée dans les gestes et dans la parole. Le roman ne proclame rien : il montre comment les femmes réparent, déplacent, nomment, transmettent, parfois au prix d’une fatigue immense.

L’homme qui écoute les vies

Daouda relie ces existences sans devenir un juge. Sa puissance tient à l’écoute, à la mémoire, au moment exact où il apparaît. Émeline, devenue adulte, cherche les mots pour expliquer à Gilles ce qu’il représentait dans son enfance : « Daouda appartenait à la poésie de mon enfance. » La phrase éclaire la singularité du personnage. Il appartient à l’enfance, mais ses toiles parlent aux adultes. Il relève du merveilleux, mais il n’adoucit jamais la violence du réel. Il donne une forme aux secrets ; il ne les rend ni plus propres ni plus supportables.

Une autre phrase précise sa fonction avec une justesse décisive : « Des années durant, il n’a fait que dresser l’inventaire des vies, recueillant les récits et devinant les désirs les plus secrets des hommes. » Le mot « inventaire » compte. Daouda archive les existences. Il engrange ce que les familles arrangent, oublient, maquillent ou refusent de transmettre.

Il retient les fautes des pères, les rêves des mères, les enfants reconnus ou laissés à d’autres, les deuils qui modifient l’ordre d’une maison. Ce savoir ne corrige pas le monde ; il empêche seulement les vivants de croire trop longtemps à leur propre version.

L’écriture d’Annie Ferret tient dans cette tension entre profusion et netteté. Le roman accumule les noms, les lieux, les gestes, les marques de bière, les métiers, les nourritures, les objets, les paroles rapportées. Cette abondance peut parfois densifier la lecture jusqu’à la saturation. Elle forme aussi sa respiration propre. Le livre avance comme une conversation qui reprend sans cesse, une veillée où chaque détail compte parce qu’il rattache un être à son histoire.

Des violences sans folklore

La force de Désir des hommes tient à sa manière d’aborder la violence sans décor exotique ni surplomb moral. Les scènes du maquis, les rapports conjugaux, les décisions familiales, l’excision, l’alcoolisme, la paternité et l’argent composent un même tissu social. Le livre refuse la simplification. Il montre des hommes qui blessent et des hommes qui aiment, parfois les mêmes ; des femmes qui endurent et des femmes qui décident, souvent les mêmes aussi. La complexité ne dissout jamais la brutalité des faits.

Annie Ferret sait passer du cru au lyrique sans rupture artificielle. Une scène de corps humilié côtoie un souvenir d’enfance ; une dispute domestique rejoint une question politique ; une naissance fabuleuse prend la forme d’un récit transmis. Dans la partie consacrée à M’Bô et M’Bâ, la fiction atteint même une évidence musicale : « Cette histoire devient une comptine, un refrain, une chanson. » Tout le roman travaille ce passage : comment une douleur devient récit, comment un secret devient image, comment une vie blessée entre dans une mémoire commune.

La dernière impression laissée par Désir des hommes tient à cette confiance accordée aux formes de transmission. Le batik, la parole, la rumeur, le souvenir et le conte ne consolent pas de tout. Ils empêchent l’effacement. Annie Ferret signe un roman ample, parfois débordant, mais porté par une vision forte : les hommes se racontent par leurs désirs, les familles par leurs silences, et les femmes par ce qu’elles arrachent à l’oubli. Daouda, lui, passe entre les vies comme une main sur une étoffe ancienne : il n’efface aucune tache, il révèle le dessin.

Par Lucy L.

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