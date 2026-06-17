La Punition : un père, un fils, une parole impossible

La Punition commence dans l’étouffement d’un dialogue impossible. Lyon, février 2003 : un père médecin interroge son fils, ramène son homosexualité à des pulsions, à une influence, à une faute de raisonnement. Le fils répond peu, se défend à peine, disparaît sous la masse du discours paternel. Une phrase claque, glaçante par sa certitude : « Arthur, je te regarde au fond des yeux, je sais que tu mens. » Tout part de là : d’un regard qui prétend lire la vérité en niant celle du fils.

La scène primitive

Arthur Dreyfus bâtit un récit tendu autour de cette scène fondatrice. L’ouvrage publié chez P.O.L épouse une matière autobiographique, tout en refusant la pose du témoignage ordonné. Le texte avance par blocs, reprises, adresses, retours. Le passé familial et le présent du narrateur se touchent sans cesse, comme si l’épisode de 2003 continuait de parler dans chaque geste ultérieur. Le père a formulé une condamnation ; le fils en suit les répliques dans le corps, la mémoire, le désir, les nuits.

La force du livre tient à sa manière de donner au discours sa pleine violence. Dreyfus ne résume pas la parole du père : il la laisse s’étaler, argumenter, s’enfoncer, jusqu’à produire sa propre monstruosité. Le lecteur entend les raisonnements, les comparaisons, les chiffres, les certitudes sociales brandies comme des preuves. En face, le garçon manque d’espace. Cette disproportion donne sa forme au trauma : plus qu’une blessure d’enfance, une confiscation de la parole.

Le corps après les mots

Les scènes de sexualité et de chemsex, particulièrement dans la séquence new-yorkaise, prolongent ce noyau sans l’illustrer lourdement. Le narrateur décrit une pulsion de perte, de gâchis, de disparition dans la jouissance et dans la drogue. Une phrase rapportée par un ami ouvre une brèche morale et intime : « Je n’aime pas les drogués car les drogués sont des menteurs. » Le livre en éprouve le tranchant : mentir aux autres, se mentir à soi, organiser sa disparition sous les apparences d’une soirée, d’un rendez-vous, d’une liberté.

La crudité oblige à lire le corps comme une archive active. Les gestes se répètent, les scénarios reviennent, la jouissance porte sa part de sanction. Dreyfus formule ce mouvement avec une netteté presque clinique : « Mais cette scène a eu lieu dix fois, cent fois, un milliard de fois. » La phrase dit l’épuisement d’un motif autant que son emprise. Le récit regarde ce qui revient, puis cherche l’endroit où la répétition se fend. Cette lucidité sauve les pages les plus frontales du spectaculaire : elles interrogent ce que devient un désir lorsqu’il croise la honte.

Dire je, enfin

L’un des plus beaux enjeux de La Punition relève de la grammaire. Dreyfus tente d’abord de se tenir à distance avec « le garçon ». La troisième personne offre un écran, une élégance, une protection. Elle échoue. Le livre bascule alors vers une évidence d’écrivain : « Il ne s’agit pas d’écrire les livres que l’on voudrait écrire. Il s’agit d’écrire les livres que l’on peut écrire. » Cette phrase éclaire toute la composition. Le je n’a rien d’un confort narcissique ; il coûte. Il expose la famille, le couple, les amis, l’auteur lui-même.

Dreyfus nomme d’ailleurs le chantier avec précision : « Ce livre est un laboratoire de ma vie — et de mon écriture. » L’image convient, parce que l’ouvrage observe, découpe, éprouve, recommence. Il examine les effets d’une parole paternelle, l’économie du secret, les impasses de la vérité nue, la possibilité d’aimer sans transformer l’amour en preuve contre soi. La mère, les proches, les voix amies déplacent peu à peu le face-à-face avec le père. La scène d’origine cesse d’être l’unique chambre du livre.

Reste une tension très forte entre l’autopsie et le sursaut. Par la voix maternelle, une phrase ouvre un passage fragile : « Il y a un devoir d’aimer la vie. » Rien de consolateur dans cette injonction. Elle arrive après la déchirure, après la honte, après les récits du corps abîmé. Elle indique une sortie possible hors du charme noir du trauma. La Punition tire sa beauté de ce combat-là : écrire depuis la blessure sans lui abandonner toute la vie.

Par Nicolas Gary

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