De Michelle Perrot à RSF, la Scam distingue l'ensemble de leurs œuvres

Le palmarès 2026 distingue Elisabeth Kapnist, Michelle Perrot, Marion Thiba, Fabrice Arfi et Reporters sans frontières. À travers ces cinq prix, la Scam met en avant des parcours consacrés au documentaire, à l’histoire, à la radio, à l’enquête journalistique et à la défense de la liberté d’informer.

Elisabeth Kapnist, Prix Charles Brabant

Le Prix Charles Brabant est attribué à Elisabeth Kapnist. La réalisatrice trace depuis plusieurs décennies une voie singulière dans le documentaire, en interrogeant la manière dont les récits se construisent, se transmettent et laissent parfois dans l’ombre celles et ceux qui les ont traversés.

Ses films reviennent sur de grandes figures et des événements majeurs de l’histoire, mais déplacent souvent le regard vers ce qui reste hors champ : les personnages secondaires, les zones obscures, les silences ou les conséquences moins visibles des récits officiels. La Scam salue ainsi une œuvre qui invite à repenser l’essence même de la narration documentaire et à imaginer d’autres possibles.

En 2025, le Prix Charles Brabant avait été remis au cinéaste Avi Mograbi, distingué pour l’ensemble de son œuvre documentaire.

Michelle Perrot, Prix Marguerite Yourcenar

Le Prix Marguerite Yourcenar revient à Michelle Perrot. Historienne majeure, écrivaine et militante, elle a profondément renouvelé les manières d’écrire l’histoire sociale, en particulier l’histoire des femmes, du travail, des marges et des vies longtemps tenues à distance des grands récits.

Son œuvre a contribué à élargir les frontières du champ historique. Elle n’a pas seulement introduit dans la recherche des objets longtemps marginalisés : elle a aussi montré que leur compréhension exigeait une attention particulière aux trajectoires individuelles, aux voix singulières, aux existences ordinaires et aux récits intimes. À travers ce prix, la Scam distingue une œuvre savante et sensible, qui a donné une place centrale à celles et ceux que l’histoire avait souvent rendus invisibles.

L’an dernier, le Prix Marguerite Yourcenar avait été attribué à Serge Rezvani, écrivain, dramaturge, peintre et parolier, pour l’ensemble de son œuvre.

Marion Thiba, Prix pour l’ensemble de l’œuvre sonore

Le Prix pour l’ensemble de l’œuvre sonore est décerné à Marion Thiba. Documentariste, journaliste et productrice de radio, elle a façonné une œuvre profondément humaine, à la fois sociale, patrimoniale et territoriale.

Sur France Culture, puis dans son exploration du parc de la Narbonnaise, Marion Thiba s’est attachée à transmettre la mémoire du travail, des métiers disparus, des travailleurs oubliés et des territoires. Ses créations donnent à entendre des voix souvent peu présentes dans l’espace public, avec une attention particulière aux gestes, aux lieux, aux récits de vie et à la mémoire collective.

En 2025, ce prix avait distingué Colette Fellous, productrice radio, romancière et éditrice, notamment connue pour son long compagnonnage avec France Culture.

Fabrice Arfi, Prix Christophe de Ponfilly

Le Prix Christophe de Ponfilly est attribué à Fabrice Arfi. Journaliste d’investigation, il est distingué pour un travail d’enquête qui a contribué à révéler plusieurs affaires politico-financières majeures au cours des vingt dernières années.

La Scam met en avant son exigence méthodologique, sa persévérance et son indépendance. Son parcours incarne une conception du journalisme attachée à l’intérêt public, à la vérification des faits, au temps long de l’enquête et à la résistance face aux pressions qui accompagnent souvent les révélations sensibles.

L’année précédente, le Prix Christophe de Ponfilly avait récompensé Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, fondateurs du média en ligne Les Jours.

Reporters sans frontières, Prix Jean-Marie Drot

Le Prix Jean-Marie Drot est remis à Reporters sans frontières. Par cette distinction, la Scam salue l’engagement de l’organisation en faveur d’une information libre, dans un contexte international marqué par la multiplication des menaces contre les journalistes et la liberté de la presse.

RSF agit pour défendre la liberté d’informer et d’être informé, accompagner les journalistes menacés et alerter sur les atteintes à l’indépendance des médias. La Scam souligne que, partout dans le monde, ces actions sont plus que jamais essentielles, alors que les violences, les pressions politiques, les intimidations judiciaires et les campagnes de désinformation fragilisent le travail des rédactions.

En 2025, le Prix Jean-Marie Drot avait été attribué à la rédaction de Charlie Hebdo, pour son engagement en faveur de la liberté d’expression, de création et d’information.

Avec ce palmarès 2026, la Scam distingue cinq manières de raconter, de documenter, d’enquêter et de transmettre : le cinéma documentaire d’Elisabeth Kapnist, l’histoire sociale et féministe de Michelle Perrot, la création sonore de Marion Thiba, le journalisme d’investigation de Fabrice Arfi et le combat de Reporters sans frontières pour une information libre.

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Crédits photo : Michelle Perrot (© Samuel Kirszenbaum, Scam)

Par Hocine Bouhadjera

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