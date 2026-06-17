Aux États-Unis, la censure des livres change de terrain

La censure du livre aux États-Unis change d’échelle. Dans sa mise à jour de mai 2026, publiée fin mai, I Love Libraries rassemble trois dossiers qui dessinent une même évolution : les contestations ne se limitent plus au retrait d’ouvrages. Elles touchent désormais les budgets publics, les contrats de fourniture, les procédures d’appel et les conditions mêmes d’accès aux bibliothèques scolaires.

Le Tennessee, l’Arizona et le Texas incarnent trois fronts distincts. Dans le premier cas, un classique de la littérature américaine a été retiré puis réintégré. Dans le deuxième, une bibliothèque publique s’est vu retirer un financement destiné à son bâtiment. Dans le troisième, libraires et éditeurs combattent une loi qui leur imposerait de classer les livres vendus aux écoles selon leur contenu sexuel.

Roots, retour sous surveillance dans le Tennessee

À Knoxville, l’affaire Roots a pris une dimension nationale. Le roman d’Alex Haley, publié en 1976 et récompensé par le Pulitzer, avait été ajouté en mai à la liste des ouvrages retirés des bibliothèques scolaires de Knox County Schools. Le district invoquait l’Age-Appropriate Materials Act, loi du Tennessee encadrant les documents disponibles en bibliothèque scolaire lorsqu’ils contiennent notamment des scènes de nudité, de violence excessive ou de violences sexuelles.

Selon leTennessee Lookout, le district a finalement retiré Roots de sa liste d’ouvrages bannis et annoncé son retour dans les bibliothèques scolaires. La décision a suscité une vive réaction locale et nationale, d’autant qu’Alex Haley possède des liens profonds avec le Tennessee, où son œuvre et sa mémoire demeurent fortement associées à l’histoire afro-américaine.

Le 26 mai, le superintendent Jon Rysewyk a annoncé le retour du livre avec effet immédiat. Dans son mémo, il a précisé que le retrait initial ne constituait pas un jugement sur la valeur historique, culturelle ou littéraire de l’ouvrage. Il a surtout résumé la ligne désormais retenue par le district : « Notre intention sera toujours de privilégier l'accès. »

Un épisode qui met en lumière une faille majeure des politiques actuelles : un texte peut rester enseigné en classe tout en disparaissant du prêt autonome. L’accès encadré subsiste, la découverte libre recule. Pour un roman qui a contribué à inscrire l’histoire de l’esclavage et de la mémoire afro-américaine dans la culture populaire américaine, cette distinction administrative produit un effet symbolique considérable.

En Arizona, le levier budgétaire

La pression s’exerce aussi par les financements. À Bisbee, en Arizona, la représentante démocrate Adelita Grijalva a dénoncé, dans un communiqué publié par son bureau, le retrait de 649.330 dollars demandés pour la Copper Queen Library. La somme devait financer des travaux de maintenance, de stabilisation et de restauration du bâtiment, et non des animations culturelles.

Selon l’élue, les républicains de la sous-commission Agriculture de la Chambre ont écarté ce projet après avoir appris que la bibliothèque avait accueilli deux événements drag, en 2019 et 2024. Grijalva affirme que plus de 500 projets avaient été soumis à cette sous-commission et que seuls deux ont été rejetés, dont celui de la bibliothèque de Bisbee.

L’élue a dénoncé une sanction politique visant une institution publique : « C'est scandaleux, c'est mesquin et c'est un abus flagrant du processus d'affectation des crédits. » Le conflit s'est bel et bien déplacé : la somme contestée ne finançait pas un programme culturel, mais l’entretien d’un équipement public.

Le message dépasse donc le cas d’une animation contestée. Une bibliothèque peut se retrouver fragilisée dans son fonctionnement matériel pour avoir accueilli certains publics ou certaines formes d’expression. La censure se déplace alors du contenu vers l’infrastructure : moins visible qu’un retrait de livre, le mécanisme pèse directement sur la capacité d’un lieu à rester ouvert, sûr et accessible.

Au Texas, libraires et éditeurs refusent de noter les livres

Le dossier le plus structurant pour l’édition se joue au Texas. L’État cherche à relancer H.B. 900, aussi connu sous le nom de READER Act, devant la cour d’appel fédérale du cinquième circuit. Selon Publishing Perspectives, ce texte imposerait aux libraires et fournisseurs de noter les livres vendus aux écoles publiques selon leur contenu sexuel, y compris des titres déjà vendus.

Le dispositif prévoit deux catégories principales. Les livres jugés « sexuellement explicites » seraient interdits dans les écoles publiques texanes ; ceux classés « sexuellement pertinents » resteraient accessibles avec une autorisation parentale écrite. La loi donnerait aussi à l’État le pouvoir de modifier les classements et d’écarter les vendeurs qui refuseraient ces corrections.

Une coalition rassemblant notamment BookPeople, Blue Willow Bookshop, l’American Booksellers Association, l’Association of American Publishers, l’Authors Guild et le Comic Book Legal Defense Fund a engagé une action contre ce texte. Les dispositions de notation ont été bloquées, puis frappées d’une injonction permanente. Dans le nouvel appel, le Texas soutient qu’il agit comme acheteur public demandant des informations sur les biens qu’il acquiert, et non comme régulateur de la parole.

Les plaignants rejettent cette lecture. Selon eux, Every facet of H.B. 900 carries the hallmarks of regulation. L’enjeu n’est pas théorique pour les libraires et éditeurs : examiner des dizaines de milliers de titres, assumer le coût de cette classification, accepter la possibilité d’une correction par l’État et risquer l’exclusion commerciale transforment l’accès aux écoles en marché sous contrainte.

Les chiffres publiés par l’American Library Association donnent la mesure du contexte. En 2025, son Office for Intellectual Freedom a recensé 4235 titres uniques contestés, 713 tentatives de censure de documents ou services de bibliothèques, 5.668 livres bannis et 920 autres soumis à restrictions d’accès. L’organisation attribue 92 % des contestations à des groupes de pression, responsables publics ou décideurs, contre moins de 3 % à des parents individuels.

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Le fil commun apparaît ainsi plus nettement. Les book bans américains restent visibles dans les rayonnages, mais la bataille se joue désormais dans les budgets, les marchés publics, les classifications obligatoires et les procédures judiciaires. Pour les bibliothèques, le risque porte sur l’autonomie professionnelle et les moyens d’agir. Pour les éditeurs et libraires, il touche l’accès au marché scolaire lui-même : chaque règle de notation ou d’autorisation ajoute du coût, de l’incertitude et une incitation au retrait.

Crédits illustration : ilovelibraries

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Nicolas Gary

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