Les éditeurs britanniques contraignent Google à mieux encadrer ses réponses d’IA

Le Royaume-Uni impose à Google un nouveau cadre pour l’usage des contenus éditoriaux dans la recherche générative. La Competition and Markets Authority a adopté, le 3 juin, une obligation de conduite qui donne aux éditeurs des contrôles spécifiques sur AI Overviews et les autres fonctions d’IA intégrées à Google Search.

La mesure suit la désignation de Google comme entreprise dotée d’une « position stratégique sur le marché » dans la recherche générale. Ce statut autorise le régulateur britannique à imposer des règles ciblées au moteur lorsqu’il estime que la concurrence, le choix des utilisateurs ou la transparence l’exigent.

La CMA présente cette décision comme une première mondiale pour les éditeurs confrontés aux réponses générées par IA.

Un opt-out distinct de l’indexation

Le point central concerne la séparation entre l’indexation classique et les usages génératifs. Un éditeur dispose désormais d’un outil pour empêcher l’emploi de ses contenus dans les réponses d’IA, sans retirer ses pages des résultats ordinaires de Google. Jusqu’ici, l’acceptation de la recherche classique exposait aussi les contenus à des reprises dans AI Overviews, ce qui limitait la marge de négociation des producteurs de contenus.

Google reçoit aussi l’obligation d’attribuer clairement les contenus repris dans les résultats générés, avec des liens identifiables vers les sources. Le texte impose en outre des informations compréhensibles sur la manière dont les contenus des éditeurs servent aux fonctions d’IA, ainsi que des données sur l’engagement des utilisateurs avec ces contenus. À la suite de la consultation, l’opt-out couvre également le fine-tuning de modèles.

Neuf mois pour appliquer les mesures

Selon The Guardian, Google dispose de neuf mois pour appliquer les changements, même si la CMA attend une mise en œuvre rapide des volets prioritaires. Le groupe teste déjà un outil auprès d’un sous-ensemble de sites britanniques pour gérer l’apparition de leurs liens et contenus dans AI Overviews et AI Mode, avant un déploiement mondial annoncé.

Les éditeurs dénoncent depuis plusieurs mois la baisse du trafic liée aux réponses générées, qui répondent directement aux requêtes sans imposer un clic vers le site source. La nouvelle règle ne fixe pas de prix ni de licence obligatoire, mais elle donne aux détenteurs de droits un levier dans la discussion avec Google.

Elle oblige aussi le moteur à publier des informations lisibles sur son approche de l’attribution et sur l’usage des contenus dans ses surfaces génératives.

La page de suivi ouverte par la CMA précise que l’obligation reste active depuis le 3 juin. Elle couvre les services de recherche générale de Google et s’ajoute aux autres travaux menés par l’autorité sur la concurrence numérique. Les éditeurs disposent désormais d'un contrôle technique, mais aussi d'informations sur l’usage et la présentation de leurs contenus dans les surfaces génératives de Search.

Crédits photo : moritz320 CC 0

Par Clément Solym

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