Cantique du chaos, de Mathieu Belezi, publié dans la collection Pavillons chez Robert Laffont figure dans la première sélection — liste longue — du Prix Lumière d’août 2026, dans la catégorie littérature.

Avec ce livre ample, fiévreux et habité, Mathieu Belezi poursuit son exploration des terres brûlantes de l’Histoire, des violences coloniales, des voix enfouies et des mémoires qui ne se taisent jamais tout à fait. Le titre annonce une traversée : non pas un simple récit du désordre, mais un chant, une forme incantatoire donnée à ce qui déborde, à ce qui se défait, à ce qui revient sous la surface du monde.

Au centre du livre, le chaos n’est jamais seulement destruction. Il est aussi matière romanesque, souffle, tumulte, puissance de langue. Mathieu Belezi donne voix à des êtres pris dans les secousses de l’Histoire, dans les héritages de la domination, dans les paysages où la beauté côtoie la brutalité. Son écriture avance comme une scansion, avec une intensité presque musicale, mêlant la fureur, la mémoire et la douleur des vaincus.

Le roman impressionne par sa force poétique, sa densité et sa manière de faire entendre ce que les récits officiels laissent souvent dans l’ombre. Chez Belezi, la littérature n’apaise pas artificiellement le réel : elle le traverse, elle le regarde en face, elle en recueille les éclats, les cris, les ruines, mais aussi les surgissements de vie.

Un livre puissant, sombre et lumineux à la fois, où Mathieu Belezi transforme le désordre du monde en chant romanesque, et rappelle que la langue peut encore porter les traces de l’Histoire quand tout menace de s’effacer.