Catalogne : les libraires reçoivent de bien étranges commandes pour des livres rares

Le débat sur l’intelligence artificielle rejoint le marché du livre physique. Dans une enquête publiée voilà quelques jours, La Vanguardia décrit des achats de livres de seconde main susceptibles d’alimenter des chaînes de numérisation destinées aux modèles d’IA. Et l'article insiste sur une pratique industrielle amplement documentée : pour scanner rapidement un volume, des opérateurs coupent le dos de l’exemplaire, ce qui exclut ensuite sa remise en vente ou sa conservation comme livre complet.

Un trafic international

L’alerte catalane part de Marçal Font, libraire à la Llibreria Fènix, à Badalona. Il indique avoir reçu, entre le 30 avril et le 8 mai, plusieurs commandes jugées atypiques. Les livres partaient vers une même adresse aux États-Unis, pour le compte de Zoom Books, entreprise basée au Canada. Les titres cités ne relèvent pas du fonds courant : manuels techniques sur la production du vin, actes de congrès des années 1980 ou journaux liés à la guerre civile espagnole figurent parmi les exemples mentionnés.

Avec Xavier Vinaixa, directeur technique de Sorensen.ai, Marçal Font a publié une analyse de ces commandes. La Vanguardia rapporte leur hypothèse : les achats visent souvent des livres peu diffusés, parfois tirés à quelques centaines d’exemplaires, difficiles à retrouver hors des librairies d’occasion ou des bibliothèques. Les frais d’envoi élevés et la nature des ouvrages nourrissent leurs soupçons. Le journal précise toutefois qu’aucune preuve certaine ne relie Zoom Books à des laboratoires de la Silicon Valley.

Zoom Books conteste aussi le rapprochement avec le « Projet Panama », nom apparu dans le dossier judiciaire américain concernant Anthropic. L’entreprise, selon La Vanguardia, se présente comme une structure d’achat, de don, de collecte et de recyclage de livres usagés. Le média indique avoir sollicité Zoom Books sans obtenir de réponse. Dans les cas examinés en Catalogne, les ouvrages transitent, selon les éléments rapportés, par PrepFort, prestataire logistique situé dans l’Illinois.

Des ouvrages en tranches, à la découpe

Le soupçon s’inscrit dans un contexte américain déjà riche de péripéties. Une enquête du Washington Post, fondée sur des documents judiciaires, a décrit le « Projet Panama » d’Anthropic comme un programme de scan destructif de livres physiques. Dans l’affaire Bartz v. Anthropic, le juge William Alsup a distingué l’usage de livres légalement acquis pour l’entraînement de modèles, qu’il a jugé compatible avec le fair use dans ce dossier, et la conservation de copies piratées, qui ne bénéficie pas de cette protection.

En Catalogne, l’enjeu immédiat tient au patrimoine et au marché de l’occasion. Font et Vinaixa défendent une réponse organisée autour de corpus identifiés, de métadonnées fiables, de l’attribution des sources et de procédures d’audit. Vinaixa évoque notamment un consortium catalan consacré aux fonds pré-ISBN, souvent mal repérés dans les bases actuelles.

La Conselleria de Cultura appelle à distinguer destruction d’exemplaires commerciaux et disparition patrimoniale. Elle rappelle le rôle du dépôt légal, qui assure la conservation d’exemplaires dans des institutions publiques, dont la Bibliothèque nationale d’Espagne, la Bibliothèque de Catalogne et les bibliothèques publiques provinciales.

Elle indique aussi privilégier la numérisation non destructive et souligne l’équilibre à préserver entre droits des créateurs, conservation culturelle et présence du catalan dans les technologies numériques.

Crédits photo : fotoblend CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com