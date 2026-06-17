Le Prix du Titre - Hôtel de Paris Saint-Tropez dévoile sa première sélection 2026

Le principe du prix repose sur une idée simple : interroger la fonction du titre, chez l’auteur comme chez le lecteur.

Non pas seulement récompenser une formule frappante, mais mesurer la manière dont elle dialogue avec le texte, l’annonce, l’éclaire ou le prolonge. Pour cette nouvelle édition, le jury a retenu une sélection répartie entre romans et essais.

Dans la catégorie romans, six titres figurent dans cette première liste :

Debout comme une reine d’Emily Barnett, publié chez Gallimard

Pourquoi je mens de Pauline Klein, également chez Gallimard

Je suis drôle de David Foenkinos, chez Gallimard

La folie nous guette, mon amour de Caroline Bongrand, chez Buchet-Chastel

Appel manqué de Carole Fives, publié à L’Arbalète/Gallimard

Ton cadavre exquis de Marion Quantin, chez POL

La sélection essais réunit elle aussi six ouvrages :

Femmes sur fond d’azur de Chantal Thomas, publié au Seuil

Les enfants savent de Laurent Joffrin et Pauline Delassus, chez Grasset

L’élégance animale de Bertrand Prévost, aux Éditions de Minuit

La fêlure de Charlotte Casiraghi, chez Julliard

Vengeance : le droit de ne pas pardonner de Laurence Devillairs, chez Stock

Le cœur lourd d’Alain Finkielkraut, publié chez Gallimard

Le jury, présidé par Agnès Bouquet, accueille cette année Sarah Chiche. Elle rejoint Fabrice Humbert, Alix Girod de l’Ain, Éric Garandeau, Charlotte Cachin, Stéphanie des Horts, Cyrille Gouyette, Adèle Bréau, Clotilde Leguil, Gilles Hittinger-Roux, Blaise Renaud et Walid Ben Youssef.

Lors de la quatrième édition, en 2025, le prix avait distingué Adélaïde de Clermont-Tonnerre dans la catégorie roman, pour Je voulais vivre, publié chez Grasset, et Rudy Ricciotti dans la catégorie essai, pour Insoumission, paru chez Albin Michel. Un prix spécial avait également été remis à Raphaël Quenard pour Clamser à Tataouine, publié chez Flammarion, afin de saluer l’inventivité de son titre.

La cinquième édition poursuivra donc cette réflexion sur la puissance d’appel des titres, sous le soleil de Saint-Tropez, à l’Hôtel de Paris Saint-Tropez.

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Crédits photo : David Foenkinos (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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