3 Collectors de Cosy Fantasy

Love & Sorcery, c’est une saga de Cosy Fantasy, des comédies romantiques fantastiques qui mettent en scène des sorcières, leur questionnement, leur doute, leur magie et l’amour. La campagne Ulule, c’est offrir à ces trois romans, un nouvel écrin. En bref, une saga toute douce dans de magnifiques objets-livres.
Le 17/06/2026 à 11:00 par Projet Ulule
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17/06/2026 à 11:00
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Trois Cosy Fantasy. Trois sorcières. Trois fois où l’amour arrive quand on ne l’attendait plus.
Karma pensait que la magie n’existait pas. Jusqu’à ce qu’un sort raté change tout. Entre le fait d’apprendre qu’elle est une sorcière, un chat qui parle et son amour d’enfance qui réapparaît, son retour aux sources va être mouvementé.
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Lilith était une pop star. Lors d’un concert, elle perd sa voix. Tentant de rester ingognito, elle se rend dans une petite ville, en quête de guérison. Mais celui qui pourrait le faire refuse.
Chaque livre est relié, illustré, avec un joli jaspage et, en option, une jaquette. Tout ceci réalisé par des des artistes talentueux (et moi ^^).
Une campagne à découvrir sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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Dans plusieurs bibliothèques nord-américaines, les automates de prêt, retour, tri ou retrait font littéralement partie de l'équipe. Des équipes les surnomment Glinda, Irma, Jean, James ou The Bookinator. Rapportée par Bibliotheca, l’anecdote amuse, mais elle dit aussi quelque chose du quotidien professionnel : l’automatisation s’apprivoise parfois par le langage et l’humour interne.
11/06/2026, 12:56
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