3 Collectors de Cosy Fantasy

Trois Cosy Fantasy. Trois sorcières. Trois fois où l’amour arrive quand on ne l’attendait plus.

Karma’s a Witch

Karma pensait que la magie n’existait pas. Jusqu’à ce qu’un sort raté change tout. Entre le fait d’apprendre qu’elle est une sorcière, un chat qui parle et son amour d’enfance qui réapparaît, son retour aux sources va être mouvementé.

Sortilèges & Speed Dating

Sorcière-pâtissière, Leora voulait juste trouver l’homme idéal. La magie lui en a envoyé sept. La voilà avec une agenda bien rempli, un festival de Saint-Valentin à préparer et le propriétaire du café d’en face qui lui tape sur les nerfs.

Noël, Magie & Mélodie

Lilith était une pop star. Lors d’un concert, elle perd sa voix. Tentant de rester ingognito, elle se rend dans une petite ville, en quête de guérison. Mais celui qui pourrait le faire refuse.

Chaque livre est relié, illustré, avec un joli jaspage et, en option, une jaquette. Tout ceci réalisé par des des artistes talentueux (et moi ^^).

Une campagne à découvrir sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :