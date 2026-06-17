Joël Parnotte et Warnauts & Raives exposés à la galerie Daniel Maghen

Dans Cauchon… ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc, Joël Parnotte revient sur le procès de Jeanne d’Arc en s’attachant à Pierre Cauchon. Évêque de Beauvais au service des Anglais, celui-ci est présenté comme l’instigateur du procès. Le récit suit les manœuvres politiques et les rapports de pouvoir qui entourent cette procédure.

L’album décrit aussi la relation qui se construit, au fil des mois, entre Cauchon et Jeanne d’Arc. Face à la spiritualité et à la répartie de l’accusée, l’évêque doute et s’interroge sur celle qu’il qualifie d’hérétique. Le procès devient ainsi le cadre d’un affrontement religieux, politique et personnel.

Cette bande dessinée est le premier album en couleurs directes de Joël Parnotte. Le scénario est signé Xavier Dorison, avec lequel l’auteur avait déjà travaillé sur Le Maître d’armes et Aristophania, et Louis-David Delahaye. La galerie présentera plus d’une centaine de planches originales de l’album, accompagnées d'illustrations réalisées spécialement pour l’exposition.

Joël Parnotte, Cauchon... ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc - Dargaud - Illustration originale inédite - Aquarelle et encre de Chine sur papier - 48 x 33 cm

Joël Parnotte, de Hong Kong Triad à Cauchon

Né en 1973, Joël Parnotte a étudié à l’école des Beaux-Arts de Versailles avant de suivre le cursus bande dessinée à Angoulême. En 2000, il signe Hong Kong Triad aux éditions Le Téméraire, avec Vincent Mallié et Delphine Rieu à la couleur. La même année, avec les mêmes collaborateurs, il commence la série Les Aquanautes chez Soleil, dont il dessinera cinq tomes.

Chez Soleil, il publie également Un Pas vers les Étoiles en 2003, sur un scénario de Jérôme Félix. Balac lui propose ensuite le scénario du Sang des Porphyre, série publiée en six tomes chez Dargaud. En 2015, Joël Parnotte retrouve Xavier Dorison pour Le Maître d’Armes, également publié chez Dargaud.

Cette collaboration se poursuit avec Aristophania, série fantastique dont le quatrième et dernier tome paraît en janvier 2022. Cauchon… ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc prolonge donc ce travail commun avec Xavier Dorison, cette fois associé à Louis-David Delahaye.

Joël Parnotte - Cauchon... ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc - Dargaud - Planches originales n°115 et n°107 - Aquarelle, encre de Chine et gouache sur papier - 35 x 50 cm

Warnauts & Raives, un travail à quatre mains

La seconde partie de l’exposition est consacrée à Éric Warnauts et Guy Servais, dit Raives. Les deux auteurs sont associés depuis plus de quarante ans et ont participé à l’histoire du magazine (À SUIVRE). Leur œuvre commune comprend notamment des récits policiers et historiques situés dans différents pays.

Leur méthode repose sur un travail en duo, du scénario à l’image. Les dialogues sont écrits par Warnauts, tandis que la mise en couleurs est réalisée par Raives. Leurs albums accordent une place importante aux décors, aux couleurs et aux passions humaines dans des contextes historiques.

Pour cette rétrospective, la galerie présentera près d’une centaine de planches originales et d’illustrations à l’aquarelle et à l’encre de Chine. Les œuvres exposées proviennent des séries Suites vénitiennes, Ciel d’orages, Purple Heart, Après-guerre, Les Temps nouveaux et Les Jours heureux. Le parcours comprendra aussi des pièces issues du one-shot Congo 40, réédité en 2024 aux Éditions Daniel Maghen sous le titre Congo Blanc.

Warnauts & Raives - Congo blanc - Daniel Maghen - Couverture originale pour la réedition de Congo 40 Aquarelle, encre de Chine et crayon sur papier - 67,7 x 28,8 cm

Éric Warnauts est né en 1960 à Cologne et Guy Servais en 1959 à Liège. Ils se rencontrent pendant les études de Raives et développent ensuite une collaboration durable. Ensemble, ils ont publié notamment Les Suites Vénitiennes, L’Orfèvre, Purple Heart, Ciel d’orages, ainsi que la fresque historique commencée avec Les Temps nouveaux, poursuivie avec Après-Guerre et Les Jours heureux.

Crédits illustration : Warnauts & Raives, Purple heart - Dargaud - Illustration originale - Aquarelle et encre de Chine sur papier - 69,5 x 49,3 cm

Par Ewen Berton

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