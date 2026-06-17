Une première édition de Winnie-the-Pooh dédicacée à Christopher Robin et à son ours

La dédicace s’adresse à un enfant et à un ours. Lors de Firsts : London’s Rare Book Fair 2026, Peter Harrington a présenté une première édition de Winnie-the-Pooh portant une inscription manuscrite d’A. A. Milne à Christopher Robin et au véritable ours en peluche devenu Winnie. Fine Books & Collections a signalé l’objet le 14 mai, à l’ouverture de la foire londonienne au Saatchi Gallery.

L’exemplaire date de 1926, année de la publication du livre chez Methuen. L’inscription, datée du 16 octobre 1926, intervient deux jours après la sortie de l’ouvrage. Milne y emploie les surnoms familiaux : « Moonest Moon » renvoie à Christopher Robin, appelé Billy Moon dans le cercle familial ; « Poohest Pooh » désigne l’ours ; « Bluest Blue » correspond au surnom domestique de l’écrivain. La formule fait de la peluche un destinataire du livre au même titre que l’enfant.

L’ouvrage appartient à une collection privée et a été prêté spécialement pour l’exposition de Peter Harrington consacrée au centenaire de Winnie-the-Pooh. Il était présenté avec des esquisses préparatoires, dont certaines scènes finalement absentes du livre publié, ainsi qu’avec des photographies de Christopher Robin Milne aux côtés de l’ours Farnell acheté chez Harrods pour son premier anniversaire. Ce jouet original est aujourd’hui conservé par la New York Public Library.

Firsts London 2026 s’est tenu du 14 au 17 mai au Saatchi Gallery, à Chelsea. La foire, organisée par l’Antiquarian Booksellers’ Association, rassemblait plus de 100 exposants autour de livres rares, manuscrits, cartes et documents éphémères. Dans ce contexte très commercial, la pièce Winnie concentrait une force narrative particulière : un exemplaire imprimé reliait le père auteur, l’enfant réel et l’objet qui entra dans la fiction.

Le centenaire éditorial a également remis en lumière le travail d’E. H. Shepard. En avril, deux dessins préliminaires inédits étaient exposés par Peter Harrington, conservés par la famille de l’illustrateur : l’un concernait l’« expotition » au pôle Nord, l’autre la chasse au Woozle avec Pooh et Piglet. Pour l’exemplaire dédicacé, l’angle reste plus intime : l’inscription atteste, dans le livre même, le passage du jouet familial au personnage littéraire.

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Le prêt de l’exemplaire renforce aussi l’ambiguïté habituelle des foires du livre rare : les objets y circulent dans un cadre marchand, mais certains apparaissent comme pièces d’exposition. Dans ce cas précis, l’intérêt tient moins à une estimation qu’à la scène familiale inscrite sur la page de titre, deux jours après la naissance publique de Winnie en librairie.

Crédits illustration : Disney

Par Clément Solym

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