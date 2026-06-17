Une nouvelle oubliée d’Edith Wharton sort des archives de Yale

Un texte d’Edith Wharton (1862-1937) rejoint l’imprimé plus d’un siècle après sa rédaction probable. The Strand Magazine publie The Men Who Saved the World dans son numéro LXXVIII, présenté comme la première parution de cette nouvelle de guerre.

Romancière, nouvelliste et essayiste américaine, elle est née Edith Newbold Jones dans la haute société new-yorkaise. Observatrice aiguë des codes sociaux, des hiérarchies de classe et des contraintes imposées aux femmes, elle s’impose comme l’une des grandes voix de la littérature américaine du tournant du XXe siècle.

Les éléments bibliographiques connus reposent sur deux tapuscrits corrigés et non datés : la nouvelle remonterait probablement au plus tôt à juillet 1918. Le document appartenait à la collection Edith Wharton de Yale et qu’Isabelle Parsons l’avait déjà étudié dans The Edith Wharton Review en 2023.

Le récit se déroule dans un château français à la fin de la Première Guerre mondiale. Les hôtes tentent d’y reconstituer une sociabilité élégante, alors que le front reste proche. Le détail le plus frappant traverse les articles consacrés à cette publication : la table de dîner, soigneusement dressée, avait servi peu auparavant de table d’opération pour des amputations, lorsque le château accueillait des blessés.

Le personnage central, Milly Arden, est une jeune infirmière américaine. Elle observe le retour des habitudes mondaines avec l’expérience directe de la guerre. L'Associated Press rappelle que Wharton vivait à Paris pendant le conflit, qu’elle participa à des actions d’aide aux réfugiés et qu’elle écrivit des reportages depuis des zones proches du front pour Scribner’s Magazine. La nouvelle déplace ainsi son regard sur les milieux privilégiés vers un décor français marqué par la violence militaire.

Andrew F. Gulli, responsable éditorial de The Strand, présente le texte comme une œuvre traversée par la guerre, le privilège et le refus de voir. Le numéro associe Wharton à d’autres auteurs contemporains, dont Alexander McCall Smith, Sophie Hannah et Walter Mosley. La revue rappelle aussi son travail régulier autour de textes rares ou retrouvés, déjà mené pour des écrivains comme Hemingway, Steinbeck ou Agatha Christie.

Cette publication intervient dans un contexte éditorial précis : The Strand Magazine a bâti une partie de sa visibilité contemporaine sur la mise au jour de textes rares conservés dans des bibliothèques ou des archives. Le cas Wharton réunit ainsi trois acteurs : une institution patrimoniale, une revue littéraire et une œuvre restée à l’écart de la bibliographie imprimée.

The Men Who Saved the World comme un texte jamais publié auparavant, issu de tapuscrits corrigés, et non comme une édition critique autonome. La parution intervient dans une revue littéraire payante, tandis que la base archivistique demeure conservée à Yale. The Strand vend le numéro en ligne et place la nouvelle de Wharton en tête de son argumentaire éditorial.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com