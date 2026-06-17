À Londres, une bibliothèque qui apprend à lire les images

Le Quentin Blake Centre for Illustration a ouvert le 5 juin à Clerkenwell, dans un ancien site londonien de distribution d’eau. Le lieu revendique une place singulière dans le paysage culturel britannique : un centre permanent consacré à l’illustration, avec galeries, jardins publics, studio créatif et bibliothèque en accès libre.
Le 17/06/2026 à 10:02 par Dépêche
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17/06/2026 à 10:02
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Londres dispose désormais d’une adresse entièrement tournée vers l’art de raconter par l’image. Installé à New River Head, dans le Dunard Engine House restauré, le Quentin Blake Centre for Illustration occupe un ancien ensemble lié à l’approvisionnement en eau de la capitale. Trois galeries prennent place dans ce décor industriel des XVIIIe et XIXe siècles, réhabilité par Tim Ronalds Architects.
Le projet porte le nom de Quentin Blake, dessinateur associé à l’univers de Roald Dahl, mais l’institution dépasse largement l’hommage à une figure nationale. Dans son annonce d’ouverture, le centre rappelle que l’illustrateur cherchait depuis 2002 à créer un lieu public permanent pour cet art – après une rénovation à 12,5 millions £, dont 3,75 millions £ apportés par le National Lottery Heritage Fund.
Le détail le plus précieux, pour le monde du livre, tient à la bibliothèque. En accès libre, elle réunit plus de 1000 publications selon le Museums Journal : albums, bandes dessinées, romans graphiques, magazines illustrés, zines et ouvrages consacrés à l’histoire ou aux techniques de l’illustration. Le fonds se consulte sur place, du mercredi au dimanche, sans prêt.
L’espace assume une atmosphère moins silencieuse qu’une salle d’étude classique. La page officielle de la Library indique que les visiteurs y dessinent au crayon ou sur tablette et disposent de fauteuils, poufs, jeux, jouets, activités et matériel artistique. La bibliothèque contient aussi des livres jeunesse en braille et en grands caractères, ainsi qu’une sélection d’albums dans plusieurs langues parlées à Islington : arabe, bengali, chinois simplifié et traditionnel, dari, farsi, français, grec, italien, pashto, polonais, portugais, russe, espagnol, somali et turc.
Le programme inaugural donne la mesure du périmètre choisi. Quentin Blake : Performance explore les liens entre son dessin et la scène, du cirque à Shakespeare, avec plus de 100 œuvres originales et des images de Macbeth présentées publiquement pour la première fois. Queer as Comics retrace 80 ans de bande dessinée LGBTQIA+, en réunissant planches, strips, romans graphiques et zines. Une troisième exposition, consacrée à Murugiah, occupe le socle de l’ancien moulin.
La directrice Lindsey Glen décrit l’ouverture comme celle d’un centre national permanent dédié à un art utilisé partout pour partager récits et idées. Quentin Blake résume l’enjeu en une formule claire : « L’illustration est un langage à la fois expressif et immédiatement intelligible. »
Cette phrase éclaire l’ambition du lieu. Avec ses galeries, sa bibliothèque et ses espaces de création, le Quentin Blake Centre for Illustration inscrit désormais l’illustration dans un équipement culturel permanent, pensé à la fois pour la conservation, la découverte et la pratique.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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L’écrivain, scénariste et réalisateur Mehdi Charef est mort à 73 ans. Sa famille et son éditeur, Hors d’atteinte, ont annoncé qu’il s’était éteint « dans son sommeil », à son domicile en Île-de-France, dans la nuit du 9 au 10 juin 2026.
11/06/2026, 17:51
Ce 11 juin, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle devait être examinée, en première lecture, à l'Assemblée nationale, après son adoption, en avril, par le Sénat. Le sujet a toutefois été relégué à la toute dernière place de l'ordre du jour en raison de nombreux amendements, dont une large partie a été déposée par le groupe macroniste Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal.
11/06/2026, 16:36
Michel Lafon republie le 9 juillet Moonwalk, la seule autobiographie signée Michael Jackson. Portée par le succès du biopic Michael, cette nouvelle édition s’annonce comme l’un des retours éditoriaux marquants de l’été : la maison indique un premier tirage de 20.000 exemplaires et des précommandes déjà installées en tête des classements. La première édition, sortie en août 2009, s'est écoulée à plus de 35.000 exemplaires.
11/06/2026, 16:29
Après une première vie dans un recueil caritatif, Les Monstres Anonymes d’Eidole s’apprêtent à conquérir, de nouveau, le cœur des lecteurs. Cette fois-ci, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour distraire l’assemblée, très critique, des adolescents.
11/06/2026, 15:30
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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