Julia Kerninon : quand les amis d’enfance se retrouvent face aux drames passés

On les appelait « les jumeaux cosmiques ». Puis l’adolescence a tout déplacé : les désirs se sont emmêlés, les tempéraments assombris et les silences épaissis. Et soudain les tragédies : Annabel, la cheffe de bande, est retrouvée noyée sur la plage des Tirs. Peu après, Adam se suicide en laissant derrière lui des mystères irrésolus.

Dix ans ont passé et, ce soir-là, aux côtés des habitants de l’île, Diane a convié toute la petite communauté : Max, le père des garçons ; Eva, la mère des filles, longtemps son amie la plus proche ; Naomi, la cadette, qui n’était qu’une enfant à l’époque du drame. La réception est somptueuse, l’air sent le sel et les pins, la nature est d’une beauté indécente. Mais à mesure que la nuit tombe, la fête se fissure et devient un théâtre de confrontations : chacun est forcé de regarder ce qu’il a fait, ignoré ou tu.

Dans ce sixième roman, on retrouve les obsessions de Julia Kerninon – la famille, le poids du secret, la place des femmes, la maternité et l’écriture – mais aussi de tout nouveaux territoires : l’adolescence, les fratries, la zone grise des violences. Porté par une intrigue ample et un rythme effréné autour d’une construction chorale, le roman remonte le fil du passé en jouant sur le hors-champ, les détails négligés, les regards détournés.

Les éditions L'Iconoclaste vous proposent un extrait en avant-première :

Docteure en littérature comparée, Julia Kerninon est devenue une autrice incontournable suivie par des dizaines de milliers de lectrices et de lecteurs. Lectrice insatiable, sa passion pour l’écriture des autres nourrit ses propres romans, essais et recueils de poésie. Après le succès de Liv Maria, qui racontait une femme marquée par un secret inavouable, elle écrit Sauvage, une ode à l’appétit pour la liberté, puis dirige le recueil collectif Être mère.

Au-delà de son oeuvre, Julia Kerninon est désormais une voix de référence sur les questions de maternité et d’égalité entre les femmes et les hommes. Ses prises de parole, largement relayées (entre festivals littéraires, Bliss Show et auditions à l’Assemblée nationale), prolongent son geste d’écrivaine.

Parution le 20 août 2026.

Par Ewen Berton

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