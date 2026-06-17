Grandes ou petites bibliothèques, “ce qui nous lie, c'est l'accueil

Pour son 71e congrès annuel, l'Association des Bibliothécaires de France souhaitait, une nouvelle fois, traiter d'un sujet « concret, pour lequel chacun se sent concerné, quelle que soit sa bibliothèque, son grade, sa mission », explique Hélène Brochard, présidente de l'Association des Bibliothécaires de France depuis 2022.

Quelle meilleure proposition que l'accueil, dans ce cas ? D'autant plus que cet élément, primordial pour les établissements et leurs publics, « n'avait jamais été abordé à part entière ». À quelques mois d'une élection sénatoriale, mais surtout présidentielle, à haut risque, et « dans une période complexe, aux perspectives contraintes, voire inquiétantes », l'organisation professionnelle a souhaité aller plus loin en revendiquant l'« hospitalité ».

À l'heure d'une polarisation de la société et d'une crispation des esprits, comme des pouvoirs publics, vis-à-vis de la liberté de création, Hélène Brochard garantit que l'ABF « laisse la place aux débats, aux avis émergents ». Elle prend pour preuve les vives discussions autour de l'affiche de ce congrès 2026, signée par Fabien Toulmé.

Certains bibliothécaires ou médiathécaires y ont vu une image légèrement surannée des établissements, avec une large part réservée aux livres et à la lecture, au détriment d'une approche plus diverse de la culture. « Nous avons laissé sa liberté de création à l'auteur et cela permet d'observer que, pour lui comme pour beaucoup, une bibliothèque, c’est avant tout des livres et des gens », relève encore la présidente de l'ABF.

Si les visions diffèrent, et c'est heureux, les établissements se retrouvent autour d'engagements communs : « Des grands bâtiments avec des services innovants aux petites bibliothèques qui ne proposent que des livres, ce qui nous lie, c’est l’accueil des gens dans toute leur diversité », avance-t-elle.

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Alors que les « difficultés sont réelles et les questionnements, nombreux », Hélène Brochard insiste sur l'importance des soutiens à l'ABF, alors que ce congrès réunit pendant trois jours environ 900 congressistes et que l'organisation a récemment réformé son modèle de cotisation.

L'ABF fête en 2026 ses 120 ans et, en 1906, les débats fondateurs s'interrogeaient quant au périmètre des adhésions. « André Mesureur, de l'Assistance publique, s'était alors lancé dans une grande tirade sur la diversité des bibliothèques, pour finir par déclarer : “Nous sommes une réunion de gens s'occupant des bibliothèques” », rappelle Hélène Brochard. La porte reste donc ouverte...

Photographie : Hélène Brochard, présidente de l'Association des Bibliothécaires de France, à la tribune, aux côtés d'Eleonora Le Bohec Lettieri, présidente du comité régional Bretagne de l'ABF, le mercredi 17 juin à Rennes (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

DOSSIER - À Rennes, les bibliothécaires se retrouvent autour de l'hospitalité

Par Antoine Oury

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