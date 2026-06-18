Ceux qui creusent sous la frontière

Partout, rues, parcs et logements se laissent lentement envahir par la flore et la faune. Le lierre et les roseaux gagnent du terrain, les iguanes tombent des arbres et la pluie étend son règne. Dans ce monde régulé par les agences et sillonné par les gardes-frontière, Héléna file à vélo avec sa remorque à outils, tentant de semer les monstres du passé qui la poursuivent. Un jour, dans le sous-sol humide d'un immeuble, elle découvre un groupe de tunneliers clandestins et un espoir fou monte en elle : traverser avec eux.

Le mur déploie une métaphore politique et existentielle où résonnent la force de la nature, le travail des mains et le rêve de l'exil.

Le grondement sourd d'un camion benne, des cris d'enfants, des cloches qui tintent, le son insistant d'un klaxon. Un autre monde bat, juste là.

Les éditions La Peuplade vous proposent un extrait en avant-première :

Né au Québec, Christian Guay-Poliquin est l’auteur du roman Le poids de la neige, traduit en plus de quinze langues à travers le monde et récompensé par de nombreux prix. Le mur est son quatrième roman publié à La Peuplade.

Parution le 13 août 20026.

Par Ewen Berton

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