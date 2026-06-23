Mercato : ce que les livres expliquent sur les joueurs impossibles à vendre

Dans l’imaginaire du supporter, un joueur inutile devrait partir. C’est simple. Il ne joue plus, son salaire pèse sur les comptes, son nom n’entre plus dans les plans de l’entraîneur. Alors, pourquoi le conserver ? Pourquoi le voir réapparaître à chaque reprise, dans les photos d’entraînement, comme un dossier jamais refermé ?

La réponse se trouve rarement dans le seul terrain. Elle appartient au football comme industrie, comme marché du travail, comme théâtre d’ego et comme économie mondialisée. Plusieurs livres publiés ces dernières années permettent justement de comprendre cette zone grise du mercato, là où le sportif, le financier et l’humain s’emmêlent.

Dans L’Argent du football. Vol. 1 : L’Europe, Luc Arrondel et Richard Duhautois analysent la transformation économique du football européen, entre droits télévisés, marché des transferts, masse salariale et régulation financière. Le livre rappelle une évidence trop souvent oubliée : un joueur professionnel n’est pas seulement un nom sur une feuille de match. C’est aussi un actif, un contrat, une charge, une valeur inscrite dans les comptes.

Cette logique comptable explique bien des situations absurdes en apparence. Un club peut vouloir vendre un joueur, mais refuser de le céder à n’importe quel prix, car une vente trop basse entraînerait une perte financière immédiate. Le coût d’un transfert est souvent amorti sur plusieurs années. Revendre trop tôt, trop bas, revient parfois à reconnaître sèchement l’échec d’une opération. Et les clubs n’aiment pas toujours regarder leurs erreurs en face.

Au milieu de cette industrie où tout semble calculé, les supporters aiment aussi comparer ces situations aux paris sportifs. Sur Tonybet, par exemple, les amateurs de football passent du temps à analyser les effectifs, les dynamiques de groupe ou les choix des entraîneurs. Sur ce site, beaucoup découvrent à quel point certains joueurs, même peu utilisés, peuvent encore avoir une influence indirecte sur la vie d'une équipe. Et c'est précisément ce qui rend le football si difficile à prévoir.

Le joueur comme actif économique

Le livre de Luc Arrondel et Richard Duhautois aide à comprendre pourquoi le mercato ne fonctionne pas comme une simple brocante sportive. Une décision peut être mauvaise sur le plan du terrain, mais rationnelle sur le plan comptable. Garder un joueur remplaçant une saison supplémentaire peut coûter cher, bien sûr. Mais vendre dans de mauvaises conditions peut coûter encore davantage.

C’est l’une des grandes contradictions du football contemporain. Les clubs veulent alléger leurs effectifs, mais ils doivent aussi protéger leurs bilans. Ils cherchent à renouveler leurs équipes, tout en évitant d’afficher des moins-values trop visibles. Le supporter voit un banc encombré. Le directeur financier voit une ligne d’amortissement, une masse salariale, une éventuelle dépréciation.

La question du salaire est tout aussi décisive. Un joueur signé à son meilleur niveau conserve parfois un contrat très supérieur à sa valeur sportive du moment. Blessure, changement d’entraîneur, perte de confiance, concurrence accrue : tout peut basculer. Mais le contrat, lui, reste là.

Les clubs intéressés reculent alors. Pourquoi reprendre un salaire élevé pour un joueur qui manque de rythme ? Pourquoi prendre ce risque, surtout lorsque le marché offre d’autres options moins coûteuses ? Voilà comment un joueur devient invendable sans être forcément mauvais.

Ce que Soccernomics révèle du marché

Dans Soccernomics, Simon Kuper et Stefan Szymanski ont contribué à populariser une lecture économique et statistique du football moderne. Leur ouvrage montre combien les décisions des clubs sont souvent traversées par des biais, des habitudes et des raisonnements imparfaits.

Le mercato en donne une illustration permanente. Les clubs achètent parfois sous pression, dans l’urgence, après une blessure ou une mauvaise série. Ils surpayent un profil rare, misent sur une réputation, confondent parfois performance passée et rendement futur. Quelques années plus tard, le joueur se retrouve coincé entre son salaire, son âge, son prix d’achat et la réalité de son niveau.

Le livre aide aussi à comprendre pourquoi l’erreur est structurelle. Le football n’est pas un marché parfaitement rationnel. Il est traversé par l’émotion, la peur de manquer une opportunité, la pression des supporters, les rivalités entre clubs et la nécessité de produire un récit ambitieux.

Dans cet environnement, les supporters comparent souvent les compositions, les dynamiques de groupe et les choix d’entraîneurs aux logiques des paris sportifs. Sur Tonybet, par exemple, les amateurs de football peuvent passer du temps à évaluer la profondeur d’un effectif ou la capacité d’un remplaçant à modifier une rencontre. Cette incertitude permanente explique aussi pourquoi certains clubs préfèrent conserver un joueur de trop plutôt que de se retrouver trop courts au mauvais moment.

Le vestiaire, ce que les chiffres ne disent pas

Tous les livres sur le football ne réduisent pas le jeu à ses données financières. Dans Comment regarder un match de foot ?, Ruud Gullit insiste sur les équilibres invisibles qui structurent une équipe. Un joueur ne vaut pas seulement par ses minutes jouées. Il peut compter dans l’entraînement, dans la préparation, dans la transmission aux plus jeunes, dans l’ambiance quotidienne.

C’est un aspect souvent sous-estimé. Certains remplaçants sont précieux parce qu’ils connaissent le club, acceptent leur rôle, maintiennent un niveau d’exigence ou accompagnent les jeunes joueurs. Ils ne font plus la une, mais ils stabilisent un groupe. Et pour un entraîneur, cette valeur peut compter.

Bien sûr, cette justification a ses limites. Tous les joueurs en difficulté ne deviennent pas des cadres de vestiaire par magie. Mais le football reste un sport collectif, avec ses hiérarchies internes, ses habitudes, ses équilibres parfois fragiles. Un départ mal géré peut troubler un groupe autant qu’une arrivée spectaculaire peut le dynamiser.

Là encore, le regard du lecteur change lorsqu’il passe par les livres. Le joueur invendable n’est plus seulement un problème à résoudre. Il devient un symptôme : celui d’un marché trop cher, d’une stratégie de recrutement discutable, d’un contrat mal calibré ou d’un vestiaire plus complexe qu’il n’y paraît.

Quand le joueur refuse de partir

Il faut aussi rappeler une règle simple : un transfert ne se décrète pas. Il suppose l’accord du club vendeur, du club acheteur et du joueur. Ce dernier a ses propres intérêts, son entourage, sa famille, son salaire, son contrat, sa carrière courte.

Un joueur de trente ans bénéficiant encore de deux saisons confortables peut très bien refuser une proposition moins avantageuse. Vu des tribunes, cela semble parfois incompréhensible. Vu de sa situation personnelle, c’est beaucoup plus logique.

Les récits de joueurs et les enquêtes sur les coulisses du football montrent régulièrement cette tension. Le club raisonne en actif. L’entraîneur pense en effectif. Le supporter réclame du mouvement. Le joueur, lui, pense aussi à sa sécurité, à sa santé, à sa famille, à ce qui restera après la carrière.

Cette dimension humaine rend le marché moins fluide que les simulations de gestion sportive. Le football n’est pas un jeu vidéo, justement. Les contrats existent. Les corps fatiguent. Les egos se froissent. Les carrières se négocient parfois dans des silences beaucoup plus lourds que les communiqués officiels.

Le poids de l’orgueil sportif

Le football adore les retours inattendus. Un joueur mis de côté peut redevenir utile après une blessure, un changement tactique ou l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Les clubs le savent. Une saison européenne est longue, et les effectifs trop courts se paient souvent au printemps.

Mais il existe une autre raison, moins avouable : l’orgueil. Reconnaître qu’un transfert coûteux est un échec reste difficile. Pour une direction sportive, vendre à perte revient parfois à officialiser une erreur stratégique. Alors on attend. On espère une bonne entrée en Coupe, un regain de forme, une fenêtre de marché plus favorable.

Cette attente peut coûter cher. Mais elle fait partie de l’économie émotionnelle du football.

Les livres consacrés au football moderne permettent précisément de dépasser la réaction immédiate. Ils montrent qu’un remplaçant oublié peut concentrer à lui seul toutes les tensions du sport contemporain : argent, stratégie, management, contrats, image publique, vestiaire et hasard sportif.

Au fond, un joueur invendable n’est jamais seulement invendable. Il est le résultat d’une histoire. Celle d’un achat, d’une promesse, d’un système tactique, d’un salaire, d’un corps parfois abîmé et d’un marché qui ne pardonne pas toujours.

C’est ce qui rend ces situations si révélatrices. Derrière un nom qui ne figure plus dans les affiches promotionnelles se cache souvent l’un des récits les plus intéressants du football moderne.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

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