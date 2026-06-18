Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bibliothèque

Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

Le 18/06/2026 à 13:11 par Antoine Oury

|

Publié le :

18/06/2026 à 13:11

Antoine Oury

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

ActuaLitté : À l’heure de la polarisation de la société, assiste-t-on à une hausse des incivilités dans les établissements de prêt, ou est-ce surtout le fait de quelques établissements? Comment lutter, néanmoins, contre ce phénomène et assurer la protection des agents?

Le bureau national de l’ABF : Nous ne sommes pas en mesure de prétendre à une exhaustivité de la remontée des incivilités auprès de l’association et d’en assurer le chiffrage, il est donc difficile de dire si c’est en augmentation ou non. Il est néanmoins important de rappeler que la préservation des budgets et des effectifs permet d’assurer un accueil et des services de qualité. 

Les bibliothèques/médiathèques ont toujours fait face à des tentatives de censure, mais celles-ci tendent à devenir plus politiques. Quelle est la situation sur l’année passée, d’après les observations de l’ABF et les signalements qui lui sont faits?

ABF : La censure n’est pas que politique, elle peut également venir de pressions de la société civile, le nombre de cas remontés auprès de l’Association n’est pas révélateur, car les collègues peuvent hésiter à rendre publiques des situations complexes. Il faut également avoir à l’esprit que la censure ne concerne pas que les collections, mais peut aussi s’exercer sur la programmation. 

Observe-t-on, comme cela était parfois craint, une transposition de la situation américaine en France, où un ou des partis politiques inciteraient des militants à faire pression sur les bibliothèques et leurs catalogues afin d’obtenir le retrait d’ouvrages? Si oui, quels sont les types d’ouvrages ou les auteurices concernées?

ABF : Les pressions peuvent venir de différents groupes de pression, politiques ou non, et concerner ainsi différents types de publication : jeunesse, documentaire, presse... Au regard des situations dont nous avons connaissance, les collections ciblées peuvent être très diverses. 

Quelles mesures semblent indispensables à l’ABF pour renforcer la protection des bibliothèques face à ces tentatives de censure?

ABF : Le cadre légal existe, via la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et il existe un délit d’entrave à la création et à la diffusion de la création. Le guide supervisé par Juliette Mant, largement diffusé depuis juillet 2025, comporte par ailleurs une fiche sur les bibliothèques. 

Libertés de création et de programmation sont par ailleurs régulièrement remises en cause, notamment dans le spectacle vivant. Ce phénomène s’observe-t-il également en bibliothèque?

ABF : Cette question préoccupe la profession, à juste titre. Pour l’instant, dans les bibliothèques, nous restons plutôt préservés, notamment par rapport au spectacle vivant. Nous nous efforçons cependant d’outiller les collègues, dans un contexte de polarisation de la société. Ces outils s’enrichiront prochainement, notamment la trousse de secours, et nous allons renforcer la communication, par des démarches proactives en régions, par exemple.

La force de l’ABF reste son maillage territorial et les collègues à l’échelon des groupes régionaux vont être aussi outillés, formés, sensibilisés pour qu’ils puissent à leur tour couvrir l’ensemble des territoires, via des réunions de proximité. Cela permettra de se rapprocher de collègues qui, parfois, peuvent se sentir éloignés d’un congrès comme celui-ci.

Hélène Brochard, présidente de l'Association des Bibliothécaires de France, à la tribune, aux côtés d'Eleonora Le Bohec Lettieri, présidente du comité régional Bretagne de l'ABF, le mercredi 17 juin à Rennes (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Hélène Brochard, présidente de l'Association des Bibliothécaires de France, à la tribune, aux côtés d'Eleonora Le Bohec Lettieri, présidente du comité régional Bretagne de l'ABF, le mercredi 17 juin à Rennes (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

L’ABF ne laissera pas les collègues tout seuls face à des situations qui peuvent parfois être complexes. Cette idée de solidarité est importante et avait motivé l’invitation des bibliothécaires américains l’année dernière, afin qu’ils aient conscience de la solidarité des collègues français.

L’ABF fête ses 120 ans en 2026, et elle bénéficie aussi d’une certaine expertise sur ces sujets, d’un historique, car ils reviennent régulièrement dans le débat public.

Quelques années après leur entrée en vigueur, les dispositions de la Loi Robert portant sur le dialogue avec les élus ont-elles porté leurs fruits?

ABF : Cette loi est encore loin d’être connue par tous les élus. Ce que nous portons plutôt auprès des collègues, c’est d’aller vers les élus, avec cette loi comme base de discussion : nous sommes encore, aujourd’hui, dans un moment où il faut faire connaître ces dispositions.

L’infographie sur ce sujet, proposée par l’ABF, a bien fonctionné auprès des bibliothécaires, mais aussi de certains élus : il faut porter à la connaissance de tous et toutes, d’une manière attractive, dans le dialogue et les actions.

Les bibliothécaires doivent aussi s’approprier ces dispositions de la loi, en construisant des bilans, des rapports d’activité et des projets de service, à soumettre à leurs élus pour qu’ils entrent dans ce dialogue. Ce n’est pas toujours évident, selon les effectifs ou les compétences, mais on peut parfois estimer que les choses sont acquises, sans travailler le portage politique des actions. Nourrir ce dialogue permet aussi aux élus de prendre conscience de tout le travail fourni, avec les partenaires et les publics.

La loi nous incite à proposer et faire voter les politiques partenariales, à construire des schémas intercommunaux ou départementaux. Des progrès sont encore possibles vis-à-vis de ces habitudes, afin de rendre compte des activités annuellement, de faire des bilans et des évaluations pluriannuelles.

L’obligation de rédiger des projets de service et des chartes d’acquisition a-t-elle été bien vécue dans les petits établissements, aux équipes souvent réduites?

ABF : Les petits établissements se sont surtout rendu compte qu’il était nécessaire d’agir, et sont donc venus chercher des conseils auprès des bibliothèques départementales. Il faut certes prendre le temps de se charger de ces éléments en plus du reste, ce qui n’est pas évident dans le cas de toutes petites équipes, mais les bibliothèques départementales peuvent intervenir pour accompagner cette démarche. Nous avons d’ailleurs noté une hausse des sollicitations en ce sens, au sujet de la rédaction d’un projet scientifique, culturel, éducatif et social [PCSES] ou d’une charte documentaire.

Même avant l’entrée en vigueur de la loi Robert, l’ABF portait un discours incitant à la formalisation de certains points. Selon les territoires, cela a pu bousculer un peu, car nous sommes une profession qui n’avait pas l’habitude de formaliser, notamment les acquisitions.

Cette formalisation permet aussi, par ailleurs, de remettre le sujet en relation avec les élus et dans les petites communes encore plus qu’ailleurs, où les missions sont menées avec beaucoup d’énergie, mais sans forcément se rappeler à l’autorité politique. Cela remet du dialogue sur ce qu’est la bibliothèque.

Nous constatons une certaine surprise de la part des élus ou de responsables dans les collectivités, si l’on communique mal sur nos activités ou sur les données chiffrées liées. Quand ils les découvrent, ils se rendent compte du spectre très large des relations avec les partenaires, des fréquentations et des prêts de documents. Les bibliothèques rencontrent leur public, suscitent une adhésion, mais restent encore trop discrètes.

À LIRE - Grandes ou petites bibliothèques, “ce qui nous lie, c'est l'accueil

Dans certains territoires avec des problématiques politiques plus complexes, il peut être plus délicat de rédiger et de faire signer une charte documentaire en cette période d’élections successives, mais ce n’est pas ce qui ressort le plus actuellement.

Les finances publiques subissent actuellement des vagues de restrictions budgétaires, qui touchent notamment le secteur de la culture. Dans ce contexte, comment résistent les budgets culturels des collectivités et les budgets d’acquisition des bibliothèques/médiathèques?

ABF : L’ABF est inquiète, en effet. Nous constatons que plusieurs collectivités, sans cibler forcément la lecture publique ou les bibliothèques, réclament de faire des efforts sur les moyens de fonctionnement, qu’il s’agisse des budgets d’acquisition ou des postes, sur les recrutements. Un discours se fait entendre, selon lequel il faudrait « faire mieux avec moins », mais l’équation est difficile à réaliser.

Au niveau national, l’état des finances publiques est plutôt dans le rouge, ce qui se ressent sur les montants des dotations. Concernant les départements, plusieurs sont en difficulté, ce qui peut mener à des situations délicates. Dans les communes, tout dépend du volontarisme politique, car certaines prennent soin de conserver les budgets, ayant bien compris l’intérêt d’une bibliothèque, de son ouverture à des publics très larges, en tant que premier service culturel de proximité en France.

Illustration diffusée par le ministère de la Culture pour l'opération “Biblis en folie” (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Illustration diffusée par le ministère de la Culture pour l'opération “Biblis en folie” (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Il faut désormais attendre les remontées nationales des rapports du Service du Livre et de la Lecture, au ministère de la Culture, pour obtenir un bilan plus précis et l’enquête nationale 2025 n’est pas encore close.

La situation des collègues en bibliothèques universitaires est aussi très préoccupante, avec d’importantes baisses du côté du ministère de l’Enseignement supérieur, notamment sur les budgets d’acquisition. Cette année, cette tendance à la restriction budgétaire a été largement ressentie du côté des BU, quand elle a été plus disparate, avec des variations d’un territoire à l’autre, dans les bibliothèques publiques.

Rappelons qu’un budget d’acquisition, dans une bibliothèque universitaire ou une bibliothèque municipale, représente des sommes conséquentes qui vont vers des librairies et financent des emplois, avec un impact important, quant on connaît la précarité de nombreux acteurs de l’écosystème du livre, qu’il s’agisse des auteurs, des petits et moyens éditeurs ou des libraires. La bibliothèque a quand même une responsabilité dans sa capacité à commander : 14 % du chiffre d’affaires en librairie provient de la commande publique, ce qui représente un impact conséquent sur cette économie. Dans certains territoires ruraux, le marché public de la librairie de proximité peut représenter l’équivalent d’un équivalent temps plein dans ce commerce, soit un emploi local.

Par ailleurs, les bibliothèques sont des lieux qui garantissent et entretiennent la bibliodiversité puisque nous achetons des titres plus variés que la moyenne des clients de ces points de vente.

Le soutien de l’État aux bibliothèques, notamment pour les projets de construction ou d’extension des horaires d’ouverture, est-il menacé? Quelle est la position de l’ABF sur l’austérité appliquée à la culture, au livre et à la lecture?

ABF : La filière livre et lecture dans son ensemble est effectivement particulièrement touchée par les coupes budgétaires. C’est toute la chaîne des acteurs du livre qui est fragilisée, dans un contexte de concentration des médias cela soulève évidemment la question de la bibliodiversité, sur laquelle l’ABF s’est engagée aux côtés des autres acteurs de la filière. 

À ce stade, les aides du Centre national du livre semblent préservées, mais l’avenir est inquiétant. La préservation de la Dotation générale de décentralisation (DGD), qui nous permet d’assurer des plans de rénovation, d’élargir les horaires, de renouveler le mobilier ou l’équipement informatique, est un point très important pour les bibliothèques.

Des taux DGD ont baissé dans certains territoires, cette année, puisque les enveloppes sont régionalisées. En Auvergne-Rhône-Alpes, la Drac a ainsi baissé tous ses taux de 10 % et il ne s’agit sans doute pas du seul territoire concerné.

Nous sommes dans un moment de restriction budgétaire, et ces ajustements ne relèvent pas forcément d’un souhait de ne plus accompagner la culture. Mécaniquement, la baisse des finances publiques se répercute. Le risque que nous prenons, cependant, concerne les politiques publiques : l’État soutient les projets des bibliothèques départementales, qui elles-mêmes soutiennent ceux des bibliothèques des communes ou des EPCI. Si la chaîne de solidarité budgétaire va vers le bas, les développements seront moindres, avec des incitations qui ne fonctionneront plus. Aujourd’hui, beaucoup de projets sont engagés en raison d’un élan budgétaire qui vient soutenir la démarche.

Les bibliothèques sont portées par les budgets des communes, des communautés de communes et, si leurs dotations baissent, cela resserrera mécaniquement les capacités budgétaires et les moyens accordés aux bibliothèques, notamment. La motivation et les choix politiques sont donc d’autant plus importants, en période de disette comme celle-ci.

Alors que le point d’indice de la fonction publique peine à suivre l’inflation, quelles sont les revendications quant aux conditions de travail et aux rémunérations des bibliothécaires?

ABF : Il s’agit de questions davantage portées par les syndicats et que nous leur réservons, parce qu’il s’agit vraiment de leur domaine. Ils disposent par ailleurs d’une force de frappe plus importante que la nôtre sur ce terrain, même s’ils peuvent s’appuyer sur notre expertise, si besoin. L’ABF travaille plutôt sur la refonte de l’accès aux concours, du contenu des épreuves, des fameuses dérogations obligatoires et de la refonte des différentes catégories.

Au niveau du statut de la fonction publique des agents, il n’y a par ailleurs pas de spécificité : la revalorisation du point d’indice, par exemple, concerne l’ensemble des agents de la fonction publique.

Cette refonte des catégories ne constitue-t-elle pas une occasion d’obtenir des rémunérations à la hauteur des missions assumées?

ABF : Pour l’instant, le travail n’a pas porté sur ce point. Mais plutôt sur une définition des missions et un alignement de l’ensemble des filières, ce qui n’a pas d’impact sur les rémunérations.

L’intérêt est plutôt de faciliter l’accès à un concours, en débloquant les obstacles administratifs. Les épreuves de concours ont aussi été réactualisées au regard des missions et du métier.

L’attractivité des métiers de la lecture publique ne risque-t-elle pas de pâtir d’une rémunération peu intéressante?

ABF : Il s’agirait, ici aussi, d’interroger l’attractivité de la fonction publique dans son ensemble. Nos métiers sont souvent présentés comme « vocationnels » : même si la rémunération est un sujet, elle n’a pas forcément le plus d’incidence dans notre secteur. Il y a beaucoup d’engagements, ce qui peut jouer.

Au-delà de la question des rémunérations, l’attractivité du métier semble persister. Nous sommes ainsi très sollicités par des professeurs de l’Éducation nationale qui souhaitent se reconvertir, et se tournent vers les bibliothèques. Ici, ce ne sont pas des questions de rémunération qui se posent ni un projet de départ de la fonction publique.

À LIRE - À Brest, les médiathèques prises pour cible par le parti d'Éric Zemmour

Il existe évidemment une perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires, qui est d’ordre général, avec un retard pris par rapport au marché du travail, au domaine privé. La grande difficulté reste de préserver les moyens humains, qu’il n’y ait pas de suppression de postes. Nous pourrions émettre, à ce titre, une alerte de vigilance. Pour pouvoir garder des horaires d’ouverture et une qualité de service, il faut préserver la ressource humaine dans les bibliothèques.

En quoi consiste la facilitation de l’accès aux concours?

ABF : Aujourd’hui, pour accéder aux concours de catégorie B, assistant de conservation, en externe, il était nécessaire de justifier d’une condition de diplôme absolument obsolète : à défaut d’un DUT Métiers du livre, un baccalauréat avec option Histoire de l’art était exigé. Sans ce prérequis, il fallait constituer un dossier de demande de dérogation et de validation des acquis pour s’inscrire au concours.

Constituer ce dossier était déjà complexe, mais il fallait ensuite obtenir la validation du Centre de gestion, qui s’effectuait par ailleurs d’une manière assez obscure, avec des commissions qui rendaient parfois des arbitrages assez sévères. Chaque année, plusieurs collègues subissaient des refus qu’ils ou elles ne comprenaient pas, au regard de leurs parcours professionnels et scolaires également.

L'arrivée à vélo des bibliothécaires, à Rennes, le 17 juin 2026, dans le cadre de l'opération “Cyclo-biblio” (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
L'arrivée à vélo des bibliothécaires, à Rennes, le 17 juin 2026, dans le cadre de l'opération “Cyclo-biblio” (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Dans le texte soumis en septembre, il s’agit d’un des points qui est révisé, avec un accès au concours niveau bac, sans qu’aucune option ne soit nécessaire. Ce projet sera présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et a été mené en proche collaboration avec le ministère de la Culture et les syndicats. Nous avons hâte que ce chantier se concrétise, car il s’agit d’un processus lent

Quel bilan l’ABF dresse-t-elle des deux mandats d’Emmanuel Macron, en matière de politique culturelle? Et pour les bibliothèques, plus spécifiquement?

ABF : Quelques grandes actions sont à saluer à commencer par la Loi Robert, le plan ruralité, et le plan Bibliothèques... L’État vient aider et soutenir, mais la politique est majoritairement portée par les collectivités territoriales tant sur un plan financier que sur les orientations. 

Les chiffres d’inscription et de fréquentation des bibliothèques sont en croissance. Comment l’ABF analyse-t-elle ces bons résultats? Comment les lire parallèlement à la «crise de la lecture» que traversent la France et d’autres pays occidentaux?

ABF : Nous sommes réservés sur ce discours de « crise de la lecture » que nous ne constatons pas forcément dans nos structures. Accompagner la lecture est une affaire collective entre différents acteurs, éducation nationale, éducation populaire, bibliothèques, etc. Nous regrettons l’absence de moyens de l’éducation nationale en matière de lecture et le manque de formation des animateurs jeunesse et sport par exemple. 

En 2022, vous évoquiez dans nos colonnes la nécessité de construire plus de bibliothèques et médiathèques. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette demande, 4 ans plus tard?

ABF : L’Atlas des bibliothèques comptait 15.500 bibliothèques en 2022, on reste sur un chiffre à peu près stable 4 ans plus tard, néanmoins les services se sont améliorés en termes d’offre, de collections, de surfaces parfois. C’est un chiffre global difficile à quantifier tant le format de ces « lieux de lecture » peut varier entre un point de lecture et une médiathèque de plusieurs milliers de mètres carrés. 

L’élection présidentielle se profile : l’ABF discutera-t-elle avec tous les partis?

ABF : À cette étape du calendrier, l’ABF est ouverte à toutes les sollicitations de partis qui sont en construction de programme. Nous avons d’ailleurs déjà été approchés par les Écologistes. Nous répondons à tous, et avec plaisir, pour inscrire les bibliothèques dans les programmes présidentiels. Vers l’automne, comme pour les précédentes élections présidentielles, nous entamerons une démarche de sollicitation ou d’attention des différents candidats déclarés sur les questions liées aux bibliothèques, au livre et à la lecture.

Toutes les occasions sont bonnes pour défendre le métier, sa déontologie et ses valeurs, pour rappeler la liberté d’accès, que nous sommes en faveur de la gratuité, ce sont des éléments qui nous sont chers. Si des partis souhaitent discuter avec nous, nous sommes prêts à rappeler ces fondamentaux.

Y compris auprès de l’extrême droite?

ABF : Oui, avec les préalables que nous avons cités : le pluralisme, être contre la censure, pour la liberté de programmation… Nous avons des valeurs fortes, que l’ABF porte et nous ne les abandonnerons pas. La discussion avec tous les partis, si nous sommes sollicités, il n’y a pas de raison de ne pas la faire, c’est même important. Nous sommes une association de débat : dans un pays démocratique, nous pouvons être opposés sur des points de vue ou des choix politiques, et il est nécessaire d’en débattre.

C’est aussi une manière de poser ce que l’on défendra une fois que les gens seront élus, de signaler les points sur lesquels il est nécessaire d’être vigilants.

Notre association milite et défend un métier, des équipements, un service public qui sont liés à la lecture publique, ainsi qu’un lieu de culture, mais nous ne pouvons pas entrer dans un jeu politique, ce n’est pas le rôle de l’ABF. Nous sommes là pour défendre les bibliothèques, quelles que soient les conditions. De la même manière, nous menons cette mission auprès de pays en grande difficulté ou qui subissent les affres de la guerre : si l’ABF peut soutenir la permanence des bibliothèques sur ce terrain-là, nous le faisons.

Rappelons-le, l’ABF n’est pas un syndicat. Par ailleurs, nous ne nous attendons pas à ce que les candidats à l’élection présidentielle inscrivent les bibliothèques à leur agenda et nous sollicitent. Même quand nous allons les chercher en posant des questions, nous n’avons jamais obtenu les réponses de l’ensemble des candidats.

Le secteur de l’édition est de plus en plus confronté aux effets de la concentration et de la financiarisation. Dans quelle mesure les bibliothèques et médiathèques défendent-elles la bibliodiversité? Doivent-elles s’engager plus avant encore sur ce sujet?

Les bibliothèques sont les lieux où il y a le plus de bibliodiversité, confirmé par les études de la Sofia sur la représentation des petits et moyens éditeurs indépendants dans les fonds des bibliothèques, supérieure à l’achat tout public en librairie. 

Ce point est par ailleurs inscrit dans la Loi Robert, et la commission Poldoc de l’ABF travaille en partenariat avec la Fédération des éditions indépendantes, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, le Syndicat de la Librairie française et la Sofia pour proposer un kit d’accompagnement auprès des collègues pour les accompagner dans cette vigilance. Rappelons que la bibliodiversité du livre ne peut se faire que s’il y a une bibliodiversité des acteurs.

Quelle est la position de l’ABF sur le projet de taxe sur lequel planche le Centre national du livre (CNL), et qui viendrait financer des actions pour le livre et la lecture?

ABF : En tant qu’émettrice de commande d’ouvrages, il est important pour la bibliothèque qu’une variété d’acteurs puissent y répondre, et pas que des grosses plateformes. Néanmoins, il est difficile pour l’ABF de se positionner quant à la pertinence de cet outil de régulation.

Nous préférons avoir une position concertée avec nos collègues du Syndicat de la Librairie française ou du Syndicat national de l’édition. À ce stade, l’Association des Bibliothécaires de France n’a pas été associée au projet.

À LIRE - La droite sénatoriale veut supprimer le Centre national du livre dès 2027

Le CNL accorde une aide spécifique à l’accueil des publics éloignés, volontairement élargie aux actions à destination de la jeunesse, avec une commission dédiée, et les associations professionnelles font partie du conseil d’administration du centre. Sur ce sujet précis, les bibliothèques n’ont pas été intégrées dans la réflexion, pour l’instant.

L’intelligence artificielle est devenue un sujet récurrent dans le domaine de la culture. Comment cette technologie peut-elle améliorer les conditions de travail des bibliothécaires? Ses usages dans les établissements sont-ils encadrés? Les bibliothécaires, en tant qu’agents publics, sont-ils protégés de toute atteinte à leurs droits par un usage imposé de l’IA ou par les technologies d’IA elles-mêmes?

ABF : Les collectivités restent très prudentes sur le sujet et certaines mettent en place des schémas directeurs qui prennent en compte les enjeux éthiques et liés au règlement général sur la protection des données (RGPD). On est davantage dans la préoccupation sur la sécurisation des données. 

Au niveau du métier, nous n’en sommes qu’au début, l’IA peut venir en soutien à des tâches internes (traitement automatisé), les éditeurs de logiciels y travaillent, mais il n’y a pas d’évolution majeure encore à ce stade. 

Les bibliothèques assument aujourd’hui un travail d’éducation aux médias et de lutte contre la désinformation. Cette mission s’est-elle élargie aux technologies d’IA? La formation des bibliothécaires a-t-elle évolué pour couvrir celles-ci?

ABF : Les formations à destination des collègues se sont bien développées ces derniers temps. Effectivement, les bibliothèques sont actuellement un acteur incontournable de l’EMI et ce nouvel outil est à prendre en compte, même si l’IA n’est pas le seul vecteur de désinformation. 

Le ministère de la Culture a annoncé la mise en place d’une conditionnalité des aides accordées dans le cadre du concours particulier de la DGD au respect des obligations en matière d’affichage de l’état d’accessibilité des portails numériques des établissements. Est-ce une bonne chose?

ABF : C’est une question portée par la Commission Accessibilité de l’ABF depuis longtemps, et en particulier par Hélène Kudzia, avec le service du Livre et de la Lecture du ministère. Cette question ne dépend pas uniquement des bibliothécaires, mais aussi des éditeurs de logiciel, puis des services informatiques des collectivités, voire des questions budgétaires s’il est nécessaire de faire évoluer les portails numériques. Ces enjeux ne sont pas toujours compris par les collectivités non plus, même si cette vigilance s’est améliorée.

Comme le notait Jérôme Belmon [chef du département des bibliothèques au ministère de la Culture, NdR], les questions d’accessibilité ont pris leur place à partir du moment où des obligations ont été installées. Si nous en arrivons à cette décision aujourd’hui, c’est aussi parce que la situation est connue depuis une dizaine d’années, mais n’évolue pas pour autant.

Finalement, cette mesure du ministère de la Culture s’apparente aussi à une forme d’aide pour nous, pour convaincre nos collectivités. Ces politiques d’inclusion, en effet, se heurtent sans cesse à un plafond de verre. L’ABF pense qu’il s’agit d’une mesure nécessaire et qui n’aura pas un impact négatif sur des établissements moins bien dotés, puisqu’il s’agit juste d’une mention à afficher. Cette dernière a tout de même du poids, puisque la collectivité reconnaît une carence en la matière : dans une démarche de « faire mieux », cela peut constituer un moteur de mobilisation des collectivités. C’est une première étape pour aller plus loin.

Ne serait-il pas nécessaire de mieux soutenir, financièrement, les efforts d’accessibilité des établissements?

ABF : L’État soutient déjà cette démarche, via le programme national Bibliothèques numériques de référence (BNR) et même sans. La question est moins sur les financements que dans les temps de projets et comment ceux-ci sont travaillés, dans les cahiers des charges lors de la refonte des sites des collectivités. Ce n’est pas un réflexe, encore, dans notre pays, ce qui justifie des conditionnalités comme celle-ci.

Ajoutons toutefois que la DGD elle-même ne concerne pas toutes les bibliothèques, mais seulement celles qui, déjà, font plus de 100 m2. De fait, toute une partie des bibliothèques n’est déjà pas éligible à la DGD.

Où en sont les adhésions à l’ABF, et comment se porte la trésorerie de l’association?

ABF : Des choix forts ont été faits lors de la précédente assemblée générale, avec la révision des tarifs, afin de favoriser les adhésions et devenir une organisation plus inclusive, sortir de la perspective d’une association de cadres pour aller vers une association de tous les bibliothécaires. Globalement, cette révision a fonctionné, avec des tarifs revus à la baisse. Cela a eu un impact sur nos ressources, mais c’était un choix volontaire et assumé.

Aujourd’hui, les enjeux sont de trouver de nouvelles ressources. L’ABF s’appuie sur d’autres sources de financement, qui sont au cœur de nos missions, comme la formation d’auxiliaire de bibliothèque, pour être au plus près de nos collègues sur les territoires. Celle-ci concerne des personnes en reconversion, des personnes qui veulent passer le cap et se professionnaliser, des collègues qui ressentent le besoin de légitimer leurs compétences… Le congrès lui-même est une source de revenus importante.

Nous poursuivons ce travail autour du développement des recettes pour sécuriser l’association et maintenir son activité, rester performants et actifs auprès de la profession. Une réflexion est ainsi en cours du côté du mécénat, en nous fondant sur des critères extrêmement précis, pour que l’association reste fidèle aux valeurs qui sont les siennes : des partenariats avec des associations qui partagent nos valeurs et veulent nous accompagner, par exemple. Le tout sans renoncer à l’essentiel de nos activités : les adhérents (12 % de nos recettes), le congrès et la formation, qui représentent chacun 25 % de nos recettes.

Le nombre d’adhérents, individus et collectivités a augmenté pour passer la barre, fin 2025, à plus de 2000 adhérents — sachant que l’adhésion est devenue glissante sur une année, ce qui complique le décompte. Nous visons, pour la fin du mandat [2028], les 5000 adhésions. Il faut le rappeler : toute adhésion nous renforce, garantit notre indépendance, nous encourage à continuer nos actions, soutient les collègues : l’adhésion est essentielle.

NdR : Certaines réponses ci-dessus ont été reçues par mail, d’autres ont été collectées lors d’un entretien mené avec Hélène Brochard, présidente de l’ABF, Jean-Rémi François, vice-président de l’ABF, Julia Morineau-Eboli, secrétaire adjointe, et Julien Vidal, trésorier. Ils et elles ont souhaité répondre d’une même voix, pour le bureau national de l’ABF.

Les questions ont été posées en collaboration avec Hélène Girard, de La Gazette des Communes

Photographie : Détail de l'affiche du congrès 2026 de l'ABF, signée par Fabien Toulmé (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

 
 
 
 

DOSSIER - À Rennes, les bibliothécaires se retrouvent autour de l'hospitalité

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

ActuaLitté

Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

ActuaLitté

“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

ActuaLitté

“Traduire un texte vieux de plusieurs siècles est un véritable défi”

L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.

13/06/2026, 07:00

ActuaLitté

“La librairie a besoin d'une aide urgente et massive” (Syndicat de la Librairie française)

Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.

10/06/2026, 14:53

ActuaLitté

“La poésie arabe exprime des expériences humaines universelles”

Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.

10/06/2026, 10:48

ActuaLitté

Affaire Grasset : Laure Darcos et Sylvie Robert avancent une “clause de confiance”

Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.

09/06/2026, 16:20

ActuaLitté

“Rimbaud nous demande justement de repenser ce qu’est la modernité”

Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.

09/06/2026, 12:28

ActuaLitté

La Goutte créative : une maison indépendante mise sur le livre vivant

Fondée par Charlotte Cruz et Chilly Charly, La Goutte Créative rejoint le réseau de diffusion et de distribution de DG Diffusion. La jeune maison indépendante défend un catalogue à la croisée des sagesses du monde, de l’imaginaire, de la transmission et du développement personnel. Charlotte Cruz y voit surtout un moyen d’élargir la portée d’un projet éditorial fondé sur l’éthique, l’écologie et le lien direct avec les lecteurs.

08/06/2026, 17:01

ActuaLitté

Richard Sebag et Patrick Aurignac, anciens du grand banditisme, se racontent

Deux anciens détenus témoignent qu’une autre vie reste possible, même après les foyers, les braquages, les centrales, les années de prison et les retours presque impossibles. Au festival Passeurs de Livres, à Alès, Richard Sebag et Patrick Aurignac présentent chacun un récit autobiographique : Quelques lumières sur le chemin pour le premier, Mes chemins de travers pour le second, tous deux publiés par la maison nîmoise Nombre7. Ils parlent sans fard de leurs parcours, de leurs erreurs, de la violence, mais aussi des mains tendues qui ont permis la sortie.

06/06/2026, 13:00

ActuaLitté

Pompier volontaire, autrice, éditrice : l’incroyable trajectoire de Fanny Destenay

Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.

05/06/2026, 15:10

ActuaLitté

“Les Grecs et les Romains nous apprennent l’esprit critique”

Marraine de la 5e édition de Passeurs de Livres, à Alès, Laure de Chantal y revient avec un attachement particulier. Normalienne, agrégée de lettres classiques, directrice de plusieurs collections aux Belles Lettres, autrice de nombreux ouvrages sur l’Antiquité, la mythologie et la langue française, elle voit dans ce festival un lieu où se rejoignent deux fidélités : les livres et les Cévennes.

04/06/2026, 18:11

ActuaLitté

Passeurs de Livres : le pari des sciences humaines au cœur des Cévennes

Jeudi 4 juin au matin, avenue Carnot, le festival n’a pas encore ouvert officiellement au public. Les stands achèvent de se monter, certains exposants prennent leurs marques, l’équipe règle les derniers détails techniques - jusqu’à ce compteur de visiteurs qu’il faut encore retrouver pour suivre au plus juste la fréquentation du salon. Malgré l’effervescence des derniers préparatifs, Franck Belloir, directeur du festival Passeurs de Livres, a pris le temps de nous répondre.

04/06/2026, 16:30

ActuaLitté

Darwin et les bas-bleus : entretien avec Françoise Lavocat

Paru en mai 2026 aux éditions Station Zapata, Darwin et les bas-bleus, de Françoise Lavocat, nous plonge dans le monde politique et littéraire de la première moitié du XIXe siècle.

02/06/2026, 15:44

ActuaLitté

“Je ne regrette aucun message” : Tommaso Debenedetti, 15 ans à inventer la mort d'écrivains

Il affirme être Tommaso Debenedetti, faussaire médiatique passé des fausses interviews littéraires aux fausses annonces de décès d’écrivains. Dans cet entretien (réalisé par email), où l’identité même de l’interlocuteur impose une prudente réserve, il revendique ses canulars comme une enquête permanente sur la crédulité des médias, l’autorité des institutions et la puissance émotionnelle de la mort à l’ère des réseaux sociaux.

02/06/2026, 10:39

ActuaLitté

Gilles Francescano veut “offrir au monde de l’imaginaire le plus beau des festivals”

Directeur artistique des Imaginales depuis quatre ans, et acteur de l'événement depuis toujours, Gilles Francescano dresse un premier bilan de cette édition consacrée au thème « Alter ego ». Entre affluence, chaleur exceptionnelle, place de l’autre, relation gémellaire, accessibilité et avenir du festival, il défend une ambition claire : faire des Imaginales un lieu de pensée libre, d’accueil et de circulation entre les auteurs, les publics et la ville.

01/06/2026, 16:07

ActuaLitté

Uranium, spectres et totalitarisme : le roman tchèque qui secoue les Imaginales 

Aux Imaginales, la Tchèque Lenka Elbe présentait Uranova, son premier roman, publié en français aux Forges de Vulcain dans une traduction d’Eurydice Antolin. Un livre ambitieux, impressionnant, difficile à ranger dans une seule case : enquête, roman d’amour endeuillé, récit politique, horreur, fantastique, humour noir, mémoire familiale et histoire tchèque s’y contaminent sans cesse. Au centre, une ville réelle : Jáchymov.

31/05/2026, 18:45

ActuaLitté

Christopher Bouix, coup de coeur 2026 : “La littérature doit mordre ou griffer”

Coup de cœur des Imaginales 2026, Christopher Bouix arrive à Épinal avec une œuvre déjà multiple : un triptyque d’anticipation sur l’intelligence artificielle et les futurs déshumanisés, un roman d’horreur où les enfants massacrent les adultes, un passé d’auteur jeunesse repéré par Netflix, mais aussi un détour plus ancien par l’Antiquité, les textes grecs et latins, Socrate, la démocratie et les sorcières. Rencontre avec un écrivain qui aime les livres noirs, drôles, mordants, et les questions que le futur pose au présent.

31/05/2026, 14:00

ActuaLitté

François Richard : “Vivre est le seul vrai choix”

C’est une épiphanie littéraire. François Richard fait paraître aux éditions du Grand Souffle Division Eidola, le troisième tome de son cycle V I E, qui peut se lire indépendamment des deux précédents bien qu’il en tire les fils narratifs jusqu’au bout de la nuit. Une épiphanie dans laquelle l’auteur manifeste la réalité cachée comme fin de la quête de ses personnages. Exacerbation, comme une bombe à fragmentation, du précepte proustien dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Par Olivier Stroh.

29/05/2026, 11:12

ActuaLitté

“Un potager résilient, c’est être prêt à devenir autonome le jour où c’est nécessaire”

Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.

20/05/2026, 14:48

ActuaLitté

Pour une édition de proximité : Le Cercle ouvert, publier moins pour mieux lire

Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.

19/05/2026, 17:29

ActuaLitté

“Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant”

À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.

 

19/05/2026, 12:13

ActuaLitté

Xavier Coste : comment 1984 est devenu “le projet de [sa] vie”

À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.

 

18/05/2026, 17:15

ActuaLitté

Murielle Compère-Demarcy : Artaud, le feu du langage

Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

ActuaLitté

Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

ActuaLitté

“Il y a des possibilités pour les femmes de vivre beaucoup mieux”

Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.

13/05/2026, 13:38

ActuaLitté

Angeline Delcroix : victimes ou coupables, “la frontière est très difficile à déterminer”

Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.

11/05/2026, 10:43

ActuaLitté

Estelle Derouen :“ Un livre n’est pas seulement un objet culturel”

Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.

08/05/2026, 14:12

ActuaLitté

“Le Prix Lumière d’août est né d’une amitié — et d’un refus”

À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.

08/05/2026, 13:54

ActuaLitté

Quitter Grasset ? Pour Gilles Ascaride, “on reste, on occupe le terrain et on se bagarre”

Alors que le licenciement d’Olivier Nora accaparait l’attention médiatique, l’auteur Gilles Ascaride adressait un email entre désinvolture et bravade, intitulé “Je quitte Grasset.”. Curieux ? Non, enfin, un peu tout de même. ActuaLitté est allé à la rencontre de l’écrivain qui revendiquait déjà d’avoir « tué Maurice Thorez (Maurice qui ?) ». 

05/05/2026, 16:11

ActuaLitté

La Mutinerie : former les lecteurs d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain

Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.

30/04/2026, 12:52

ActuaLitté

Accessibilité numérique : “Les bibliothèques des collectivités territoriales sont en retard”

La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.

29/04/2026, 12:54

ActuaLitté

Gabrielle de Tournemire, une entrée remarquée “dans la cour des grands”

Lauréate du Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange 2026 pour Des enfants uniques (Flammarion), Gabrielle de Tournemire signe un premier roman déjà largement salué. Elle revient, pour ActuaLitté, sur cette distinction, son travail d’écriture et la manière dont son roman s’inscrit dans le thème de cette édition du Livre à Metz, « Habiter le monde ».

09/04/2026, 14:34

ActuaLitté

Camille Giordani et Thomas Baas : habiter le monde à hauteur de Paulette

À l’occasion de l’édition 2026 du Livre à Metz, dont le thème « Habiter le monde » irrigue l’ensemble de la programmation, le Prix Graoully-Batigère a été attribué à Mais où va Paulette ? (Actes Sud jeunesse), écrit par Camille Giordani et illustré par Thomas Baas. Ce prix distingue chaque année une œuvre qui, par son écriture et son regard, se situe à la croisée de la littérature et d’une certaine manière de raconter le réel. Rencontre croisée avec ses deux lauréats.

08/04/2026, 15:59

ActuaLitté

Felix Macherez : une épitaphe comme ultime oeuvre

Né en 1989, écrivain et rédacteur en chef des pages Livres d'Art Press, Felix Macherez revient aujourd’hui avec un quatrième livre, trois ans après la surprenante fresque Les Trois Pylônes. Le propos relève cette fois de l’humour noir, cher à Breton : jeune nihiliste de trente-trois ans, Cid Sabacqs résout de se suicider. Par Étienne Ruhaud.

07/04/2026, 10:42

ActuaLitté

“On cherche des livres qui interrogent le monde”

À l’occasion de l’édition 2026 du prix du livre Les Visionnaires, porté par le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, son directeur, Pascal Visset, revient sur l’origine et les enjeux de cette distinction née en 2022. Entre réflexion sur le rôle des auteurs, importance du style et interrogations sur l’intelligence artificielle, il défend une littérature qui propose une véritable vision du monde et de son avenir.

01/04/2026, 17:29

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.

17/06/2026, 13:10

ActuaLitté

Quand Gaston Bachelard nous aide à comprendre notre obsession pour l’IA

L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.

17/06/2026, 12:52

ActuaLitté

Climat : pourquoi “la lassitude peut vite devenir indifférence”

L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.

15/06/2026, 13:03

ActuaLitté

La librairie indépendante peut-elle rester indépendante si son modèle s’épuise ?

ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.

15/06/2026, 12:30

ActuaLitté

Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

ActuaLitté

De DSK à Patrick Bruel : violences sexuelles et impunité des puissants

Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.

13/06/2026, 08:33

ActuaLitté

“Lancer un livre, c’est créer un moment ; l'installer, c’est construire une durée”

ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.

13/06/2026, 06:00

ActuaLitté

Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

ActuaLitté

Hachette au Sénat : Jean-Yves Mollier dénonce une ombre vieille de 80 ans

Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.

12/06/2026, 11:51

ActuaLitté

Avec AI Overviews, Google régurgitera du conseil pour choisir vos lectures (à votre place)

Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.

12/06/2026, 06:00

ActuaLitté

“Se montrer ou disparaître !” : quand l’hyper-visibilité tue l’imaginaire

Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.

11/06/2026, 12:07

ActuaLitté

“La loi Lang ne suffit plus : il est temps de se structurer”

Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.

09/06/2026, 16:16

ActuaLitté

Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

ActuaLitté

Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?

08/06/2026, 12:28

ActuaLitté

“Paris, place forte du commerce des droits internationaux”

Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.

08/06/2026, 11:47

ActuaLitté

Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

ActuaLitté

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

ActuaLitté

Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

ActuaLitté

Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

ActuaLitté

Le livre survivra-t-il à l’économie de l’instant ?

Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.

05/06/2026, 16:57

ActuaLitté

Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

ActuaLitté

Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

04/06/2026, 16:55

ActuaLitté

L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-

elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Lettres (Paris, 5e), pose la question.

04/06/2026, 11:47

ActuaLitté

Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.

02/06/2026, 17:37

ActuaLitté

Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

ActuaLitté

Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

ActuaLitté

Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

ActuaLitté

Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

ActuaLitté

Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

ActuaLitté

Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

ActuaLitté

Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

ActuaLitté

En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

ActuaLitté

IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

21/05/2026, 13:00

ActuaLitté

“Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

21/05/2026, 10:21

ActuaLitté

Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

18/05/2026, 13:09

ActuaLitté

Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.