Le plein de lectures pour les vacances

Cette semaine, La Grande Librairie vous aide à choisir vos livres de l’été ! Thrillers, « page turners », romans d’amour, d’aventure, sombres ou lumineux, crève-cœurs, rassembleurs… Ah ! Les goûts et les couleurs ! Rendez-vous ce 17 juin à 21h05 sur France 5 pour découvrir les choix d'Augustin Trapenard.
Le 16/06/2026 à 20:11 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
16/06/2026 à 20:11
0
Commentaires
0
Partages
Le livre que vous ne lâcherez pas est signé Franck Thilliez ! Dans L'Autre Moi, le maître du suspense poursuit son exploration des zones les plus troubles de l'esprit humain. Au programme : paranoïa, manipulation, faux-semblants. C’est simple : on tremble jusqu’à la dernière page.
La solaire Laetitia Colombani nous revient quant à elle avec Un Jour sans femme (L'Iconoclaste). Vous vous souvenez de La Tresse (Grasset), vendu à plus de deux millions d'exemplaires ? Voici les destins croisés de quatre héroïnes aux quatre coins du monde, qui ont en commun de subir des violences. Imaginez qu’un jour, simultanément, elles se rassemblent…
Douglas Kennedy sera lui aussi de la partie ! Vous aviez aimé L'Homme qui voulait vivre sa vie (trad. Bernard Cohen, Belfond) ? Vingt-huit ans plus tard, en voici la suite ! Dans L'Homme qui n'avait pas assez d'une vie (trad. Chloé Royer), on renoue avec son héros aux identités multiples, dont le passé trouble pourrait bien refaire surface. Tellement efficace !
Mathilde Beaussault, lauréate du Grand Prix de littérature policière 2025 pour son premier roman, Les Saules (Éditions du Seuil), nous présentera quant à elle La Colline , son nouveau livre, époustouflant. Trois générations de femmes se débattent contre le destin dans ce roman noir où le désespoir ne cède en rien à l'humanité…
Nos amis libraires auront également des conseils à vous donner. On retrouve Marie-Ève Charbonnier de la librairie Paroles à Saint-Mandé, Stanislas Rigot de la librairie Lamartine à Paris, Élodie Bonnafoux de la librairie Les Arcanes à Châteauroux et Coline Hugel de la librairie Le Bateau Livre à Penestin.
À mercredi, lisez bien !
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 28/04/2026
456 pages
Fleuve Noir
22,95 €
Paru le 07/05/2026
397 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 07/05/2026
352 pages
Belfond
22,90 €
Paru le 06/03/2026
336 pages
Seuil
19,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Vendredi 12 juin à 23h, l'émission Au bonheur des livres s'articulera autour du thème « Récits de souffrance et de résilience, avec Paul Gasnier et Romain Lemire ». Présentée par Claire Chazal, elle sera à retrouver sur Public Sénat
11/06/2026, 10:02
Le 23 juin 2026 marquera l'entrée de l'historien et résistant Marc Bloch au Panthéon, 82 ans après son assassinat par la Gestapo en 1944. Il y sera transféré avec son épouse Simonne Bloch, née Vidal, qui fut sa secrétaire et assistante de recherche. À cette occasion, France Télévisions diffusera un documentaire inédit, Marc Bloch, au nom de la France, à 22h10 sur France 2.
03/06/2026, 10:56
France Télévisions consacrera une édition spéciale à l’hommage national rendu à Edgar Morin, mercredi 3 juin 2026, aux Invalides. La cérémonie, présidée par Emmanuel Macron, débutera à 11h. France 2 et france.tv prendront l’antenne dès 10h45.
02/06/2026, 18:04
La Grande Librairie prévoyait un documentaire sur Victor Hugo, ce mercredi 3 juin : elle change finalement de programme et propose plutôt une émission en hommage au philosophe Edgar Morin, décédé le 29 mai dernier à l'âge de 104 ans.
01/06/2026, 13:01
Le dimanche 31 mai à 21h, LCP invite à une séance de (re)visionnage des interventions télévisées du sociologue Pierre Bourdieu, dans l'émission Rembob’INA, présentée par Patrick Cohen. En compagnie d'Agnès Chauveau, directrice générale déléguée et présidente de l'INA, il reçoit Gisèle Sapiro, sociologue et directrice de recherche au CNRS, et Laure Adler, journaliste.
25/05/2026, 13:00
France 5 diffusera, le mercredi 10 juin à 21h05, la finale de la saison 7 de l'émission Si on lisait à voix haute, présentée par François Busnel. 9 finalistes, venus de toute la France et de l'étranger, seront départagés par un jury, dans trois catégories.
22/05/2026, 14:49
Vendredi 22 mai à 23h, Au bonheur des livres, présenté par Claire Chazal, réunit Didier Decoin et Éric Vuillard autour de leurs derniers romans consacrés aux États-Unis. L’un revient sur la figure de Billy the Kid, l’autre sur une affaire criminelle dans la Caroline du Sud des années 1940. Les deux auteurs échangeront sur les liens entre l’Amérique du passé et celle d’aujourd’hui.
20/05/2026, 17:19
La collection « Les docs de La Grande Librairie », créée par François Busnel, s'arrête, le temps d'un épisode, sur une figure incontournable de la littérature française. Victor Hugo sera ainsi au cœur d'une émission diffusée le mercredi 3 juin, à 21h05, sur France 5, laquelle reviendra sur ses activités artistiques, mais aussi son engagement politique.
20/05/2026, 10:19
Science grand format, l'émission de vulgarisation scientifique présentée par Mathieu Vidard sur France 5, se penchera, le jeudi 4 juin à 21h05, sur le corps de Voltaire. Ou plutôt, ce qu'il en reste, puisque la dépouille du philosophe et dramaturge a été allégée de certains organes... Pourquoi ? Et où se trouvent à présent ces reliques ? L'émission tentera d'apporter quelques éléments de réponse.
19/05/2026, 10:57
L'autrice Maria Pourchet, qui a dernièrement publié Tressaillir aux éditions Stock, se remémore l'année 1998, celle de ses 18 ans, dans un documentaire basé sur des images d'archives et coréalisé par Nathalie Ansellem et Serge Turquier. Il sera diffusé le mercredi 3 juin à 21h10 sur France 3.
18/05/2026, 13:26
Cette semaine, La Grande Librairie consacre son émission aux violences que l’on tait, à celles que l’on enfouit ou que l’on préfère ne pas regarder en face. Combien de temps peut-on les passer sous silence ? Et à quel prix ?
12/05/2026, 11:55
Pour les 43es Journées européennes du patrimoine, Français et Françaises sont invités à élire leur monument préféré, dans le cadre d'une émission célébrant le bâti culturel, présentée par Stéphane Bern. Les votes de présélection sont ouverts depuis ce 5 mai, jusqu'au 22 mai prochain, 23h59...
06/05/2026, 11:06
Les afficionados de My Hero Academia auront droit à un dernier rendez-vous avec les héros du lycée U.A. TOHO Animation annonce la diffusion d’un épisode spécial intitulé More, disponible en exclusivité sur Crunchyroll le 2 mai 2026.
30/04/2026, 17:55
Dans un nouveau numéro de La Grande Librairie, la littérature se déploie autour de deux grands axes : le portrait et la mémoire d’un côté, les récits d’addiction de l’autre, dans une émission qui mêle réflexion intellectuelle, témoignages et découvertes.
28/04/2026, 12:15
La chaine France 3, les plateformes La1ere.fr et france.tv diffuseront prochainement le documentaire Solitude, une figure de la liberté, réalisé par Chris Macari. Il revient sur l'histoire de Rosalie, alias Solitude, incarnation de la résistance guadeloupéenne contre le rétablissement de l'esclavage sur l'île par Napoléon Bonaparte, en 1802. Son destin fut mis en avant dans le roman La mulâtresse Solitude d'André Schwarz-Bart, paru en 1972 au Seuil.
28/04/2026, 09:30
Pour accompagner l'édition 2026 de La Nuit des Molières, qui aura lieu le lundi 4 mai prochain et sera diffusée en direct sur France 2, le groupe France Télévisions déroule le programme « Coups de théâtre ». Pendant une semaine, les grilles des différentes chaines accueilleront des captations de représentations théâtrales.
22/04/2026, 10:14
En avril 2025, La Grande Librairie était sortie des studios pour le grand air, le temps d'un épisode explorant les campagnes et la littérature qui s'y déroule. Le 6 mai prochain, l'émission largue les amarres, direction les îles françaises. Avec, à bord, 6 auteurs et autrices pour garder le cap.
21/04/2026, 09:58
En 12 épisodes de 24 minutes chacun, la série documentaire Money, conçue par le romancier et cinéaste Gérard Mordillat, avec l'avocat Christophe Clerc, revient sur la place de la monnaie et de l'argent dans les sociétés. Cette saga sera disponible à partir du lundi 18 mai 2026 sur arte.tv.
17/04/2026, 09:46
Claire Chazal réunit deux anciens journalistes cinéma devenus romanciers dans “Au bonheur des livres”. Sophie Avon et Gérard Lefort y explorent, chacun à leur manière, les territoires de l’enfance et de l’amitié à travers des récits sensibles. L’émission met en perspective leurs écritures marquées par l’image et la mémoire, révélant une approche contemporaine du roman d’apprentissage.
16/04/2026, 15:13
Secrets d'histoire, présenté par l'incontournable Stéphane Bern, s'intéressera, début mai, à une figure majeure des lettres françaises et de la scène intellectuelle du XIXe siècle, Germaine de Staël. À travers ses salons, elle promut la liberté de pensée et l'art de la critique des puissants...
15/04/2026, 10:39
Cette semaine, dans La Grande Librairie, penseurs et romanciers questionnent ce qu’on est, sans doute malgré nous, en train de devenir. Rendez-vous sur France 5 ce 15 avril, à 21h05 pour écouter les invités réunis sur le plateau par Augustin Trapenard.
13/04/2026, 14:39
Dans Au bonheur des livres, Claire Chazal accueille deux auteurs également issus du journalisme, Christophe Boltanski et Vincent Jaury. Tous deux publient des ouvrages consacrés à la mémoire familiale, chacun explorant à sa manière les traces laissées par les générations précédentes. « Enquêtes familiales, en quête d'identité », ce sera ce vendredi 10 avril à 23h, sur Public Sénat.
08/04/2026, 16:49
Le développement de Monstress (d'après l'œuvre de Marjorie Liu et Sana Takeda, trad. Sophie Watine-Viévard, Delcourt) pour Prime Video rebat les cartes du côté de One Piece. Steven Maeda s’éloigne de la direction de la série Netflix, quelques mois après le retrait de Matt Owens pour raisons de santé. Un changement d’équipe déjà amorcé en interne, alors que la diffusion de la série se poursuit.
08/04/2026, 12:56
Le groupe France Télévisions annonce le début de tournage de La rumeur, un téléfilm de Rodolphe Tissot consacré au professeur Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Il s'inspire librement de l'enquête dessinée Crayon Noir : Samuel Paty, histoire d’un prof, de Valérie Igounet et Guy Le Besnerais (StudioFact Editions).
08/04/2026, 12:32
Le lundi 20 avril, à partir de 21h05, la chaîne Gulli (groupe M6) diffusera La success story des BD cultes, un documentaire en deux parties réalisé par Mailys Rigal. Il explorera plusieurs sagas du 9e art, en interrogeant des célébrités et des spécialistes, pour comprendre l'engouement autour de cette forme d'expression artistique.
08/04/2026, 10:38
Sur la chaine Public Sénat, Claire Chazal reçoit, ce vendredi 3 avril, un invité unique, et non des moindres puisqu'il s'agit du lauréat du Prix Goncourt 1990, Jean Rouaud. Il publie en effet aux éditions Gallimard un imposant livre, La maison imaginaire.
02/04/2026, 12:32
France Télévisions annonce le début de tournage du téléfilm Ne pas hurler, réalisé par Shirley Monsarrat. Il s'inspire du récit autobiographique du rappeur Gringe, Ensemble, on aboie en silence (coédité par Wagram Livres et Harper Collins en 2020), adapté en scénario par Maxime Cormier et Guillaume Scaillet.
02/04/2026, 09:27
La nouvelle Le Passe-muraille de Marcel Aymé, parue à l'origine dans la revue Lecture 40 en 1941, deviendra, pour France Télévisions, une série en 6 épisodes de 52 minutes chacun. Créée par le scénariste Mathieu Missoffe (Zone blanche, Syndrome E...), elle sera tournée entre Nancy et Metz au cours des prochaines semaines.
01/04/2026, 11:35
Le Palais de la découverte sera le théâtre d'une nouvelle Grande Dictée, organisée à l'occasion du Festival du Livre de Paris. Animée par Augustin Trapenard et Selene Godoy, l'épreuve sera surtout l'occasion d'apprendre en s'amusant, le mercredi 22 avril sur France 5, à 21h05, ainsi que sur france.tv.
31/03/2026, 16:44
Cette semaine, La Grande Librairie consacre son émission à une question aussi essentielle qu’insaisissable : pourquoi a-t-on besoin de rire ? Entre ironie, autodérision et détours par l’imaginaire, les invités interrogent le rôle de l’humour dans nos vies, à une époque où il apparaît plus nécessaire que jamais.
31/03/2026, 12:54
Le Festival Séries Mania, à Lille, bat encore son plein, et le groupe France Télévisions en profite pour annoncer quelques-uns de ses prochains programmes diffusés. Parmi eux, deux adaptations très attendues : celle du Rouge et le Noir de Stendhal et du Conte de deux villes de Dickens (trad. Laure Terilli, Archipoche).
27/03/2026, 10:42
La société de production Empreinte Digitale porte la mini-série Le Réseau Corneille, adaptée de l'ouvrage homonyme de Ken Follett (trad. Jean Rosenthal, Le Livre de Poche), pour TF1. Le tournage doit démarrer dans quelques semaines, pour une diffusion attendue sur la première chaine en 2027.
27/03/2026, 09:55
L'éditeur, historien et théologien Jean-François Colosimo se fait documentariste avec Les empires contre-attaquent, réalisé par Nicolas Glimois et présenté dans l'émission « Le monde en face », sur France 5. Il y développe une étude et une réflexion sur le retour des logiques impérialistes, aussi bien du côté des États-Unis que de la Russie, de la Chine, de l’Inde, de l’Iran ou de la Turquie.
26/03/2026, 09:43
Face au vacarme et aux crispations du débat public, Au bonheur des livres invite à retrouver le temps de la réflexion à travers un dialogue entre deux auteurs qui interrogent, chacun à leur manière, notre époque.
25/03/2026, 16:21
Autres articles de la rubrique Médias
Nouvelle saga gothique de Victor Dixen, Les Mystères d’Eversand devrait connaître un prolongement audiovisuel. D’après La Lettre de l’audiovisuel, les droits d’adaptation de la série romanesque publiée par Robert Laffont ont été acquis par Haut et Court TV. Le projet intervient alors que les quatre volumes viennent tout juste de paraître, dans un calendrier particulièrement resserré.
16/06/2026, 13:31
Frédéric Beigbeder fera son retour régulier à la radio à la rentrée. L’écrivain présentera, à partir du 30 août, une nouvelle émission culturelle sur RTL, chaque dimanche de 20h à 21h, a annoncé la station à l’AFP.
15/06/2026, 17:25
Sur France Culture, du lundi 15 au dimanche 21 juin, la programmation fait la part belle à la littérature, aux idées et aux univers d'auteurs et d'autrices de tous les horizons. L'émission Le Book Club propose par ailleurs un hommage à Marjane Satrapi, avec Benoît Peeters, Bahareh Akrami et Salomé Lahoche.
15/06/2026, 10:41
Fidèle au rendez-vous, Bibliosurf propose tous les vendredis un panorama des livres qui agitent le web – chroniques, articles, podcasts et autres vidéos (période du 5 au 11 juin 2026). Les titres cités sont retenus selon leur fréquence d’apparition, la diversité des sources et la convergence des thèmes critiques.
12/06/2026, 17:21
Après le succès de la première saison, Les Malheurs de Sophie sont de retour sur les ondes ! Cap sur l’Amérique : Sophie grandit, chante… et continue de faire des bêtises. Disponible à partir du 12 juin sur le site de France Culture et l’application Radio France.
11/06/2026, 16:11
Ridley Scott prépare une nouvelle adaptation de L’Île au trésor, le grand roman d’aventures de Robert Louis Stevenson. Hugh Jackman y incarnerait Long John Silver, figure centrale de l’imaginaire pirate, dans un projet actuellement proposé aux studios hollywoodiens. Plus qu’un simple retour au film de flibuste, cette annonce remet en lumière un texte fondateur de la littérature populaire, publié en 1883 et jamais vraiment sorti des écrans.
09/06/2026, 17:52
Le vendredi 19 juin (de 16h à 18h), venez découvrir un groupe de 7 jeunes à travers leur Radio Live à la médiathèque du Bachut de Lyon ! Après des ateliers mêlant écriture, théâtre et création sonore, ils vous proposent chroniques, musiques et regards sur le monde. Le tout accompagné d’une exposition photo de leur aventure. Une occasion unique de partager ce moment de radio vivante avec eux ! Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
09/06/2026, 13:04
Avec plus de 9 milliards de vues revendiquées en 2025 pour ses programmes tirés de livres, Netflix consacre un espace entier aux œuvres passées de la page à l’écran. Derrière l’outil de recommandation, une stratégie : faire du catalogue éditorial l’un des moteurs du streaming.
09/06/2026, 12:25
Entre premiers romans à forte empreinte, thrillers psychologiques et récits familiaux hantés, la semaine critique recensée par Bibliosurf dessine une cartographie contrastée des lectures. Du 28 mai au 3 juin 2026, 184 contributions — avis, podcasts et vidéos — font émerger quelques titres phares, de La mer et son double à Toutes les nuances de la nuit.
05/06/2026, 09:18
L’histoire d’Emma a manifestement emballé la chaîne, ou bien sont-ce les 900.000 exemplaires écoulés (donnée Edistat), qui ont achevé de convaincre ? Reste que le roman Demain, de Guillaume Musso, deviendra une série télévisée en six épisodes porté par TF1 et Lincoln TV. Un thriller sur fond de romance, ou inversement, qui cherche actuellement des espaces pour le tournage.
05/06/2026, 08:33
À l’heure où la fronde anti-Bolloré fait couler beaucoup d’encre, Canal+ diffuse une adaptation en mini-série de Sa Majesté des mouches, d’après l’œuvre de William Golding (trad. Lola Tranec et Nicolas Saulais).
04/06/2026, 15:29
Après une critique de Malaise dans la génération Z (Gallimard) parue dans Lire Magazine, l'auteur du livre, Pierre Valentin, a dénoncé des citations qu’il juge inventées. Sophia Aram a relayé l’affaire sur France Inter, en suggérant l’hypothèse d’un texte écrit par IA. La revue dément. La vérification du livre confirme surtout un problème plus simple, mais sérieux : plusieurs guillemets ne correspondent pas à des citations littérales.
04/06/2026, 14:24
L'été pointe le bout de son nez, et fait surtout entendre sa voix, sur France Culture. La radio publique dévoile les contours de son programme estival, qui ne déroge pas à une règle par rapport au reste de l'année : réserver une place de choix aux auteurs et autrices, tous domaines confondus.
04/06/2026, 10:10
Camille Andrieu rejoindra la direction générale de CMA Media au poste de directrice générale adjointe à compter du 1er juillet 2026. Elle était depuis avril 2023 directrice de cabinet de Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe CMA CGM.
02/06/2026, 17:39
Netflix proposera prochainement In the Hand of Dante, le nouveau film de Julian Schnabel, adapté du roman du regretté Nick Tosches, La Main de Dante (trad. François Lasquin, Albin Michel). Après une première mondiale hors compétition à la Mostra de Venise 2025, le long métrage doit arriver sur la plateforme le 24 juin 2026, précédé d’une sortie limitée en salles le 12 juin.
02/06/2026, 14:28
Du lundi 1er au dimanche 7 juin, la station publique France Culture ménage une belle place à la littérature et à ceux et celles qui la font. Sans oublier la BD, sous toutes ses formes, du reportage dessiné aux mangas. Parmi les invités, cette semaine, Sigolène Vinson, Camille de Toledo ou encore Philippe Jaenada.
01/06/2026, 10:25
La nouvelle série animée THE GHOST IN THE SHELL, produite par Science SARU, présentera ses deux premiers épisodes en première mondiale au Festival international du film d’animation d’Annecy, le 22 juin. Une sortie événementielle en salles suivra en France début juillet.
30/05/2026, 09:00
Chaque semaine, Bibliosurf signe sur ActuaLitté une chronique inédite qui prend le pouls du web littéraire. Avec Revue du web, retrouvez les titres les plus commentés, débattus et remarqués — parfois remarquables — à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne. Cette sélection, consacrée à la semaine du 21 au 27 mai 2026, s’appuie sur les contenus recensés, en tenant compte de leur fréquence d’apparition, de la diversité des sources et des convergences critiques observées.
29/05/2026, 11:12
Crunchyroll a dévoilé, samedi 23 mai 2026 à Tokyo, les lauréats de la 10e édition des Crunchyroll Anime Awards. La cérémonie, organisée au Grand Prince Hotel Shin Takanawa, a récompensé les créateurs, musiciens et artistes qui participent au rayonnement international de l’animation japonaise.
27/05/2026, 12:46
Sur France Culture, la semaine du lundi 25 au dimanche 31 mai sera une nouvelle fois chargée en littérature. Le programme de la station publique convoque ainsi Camila Sosa Villada, Leonardo Padura ou encore Anthony Feneuil. Mais propose aussi un détour par la bibliothèque de Chassol, ou par un feuilleton tiré des récits d'enfance d'Elena Ferrante...
25/05/2026, 09:30
Chaque semaine, Bibliosurf propose une chronique inédite sur ActuaLitté, prenant le poul du web littéraire. Avec Revue du web, découvrez les tendances à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne : les titres les plus discutés, débattus et remarqués (voire remarquables), qui ont agité le net. (semaine du 14 au 20 mai)
22/05/2026, 10:45
Paru en 2018 aux éditions de l'Iconoclaste, le premier roman d'Adeline Dieudonné, La Vraie Vie, avait largement convaincu la critique, recevant, entre autres, le Prix du roman Fnac, le Prix Renaudot des Lycéens et le Grand prix des lectrices de Elle. L'adaptation cinématographique du récit entrera bientôt en tournage.
19/05/2026, 10:56
De ce lundi 18 au dimanche 24 mai prochain, auditeurs et auditrices qui apprécient la littérature auront de quoi tendre l'oreille. Poésie, théâtre, roman et même correspondance dessinée trouvent en effet une place au sein de la grille de France Culture. Parmi les invités cette semaine, Gabriel Tallent, Marion Fayolle ou encore le duo inattendu formé par Régis Debray et Sylvain Tesson.
18/05/2026, 09:43
Pardon, QUOI ? Eh bien oui, Peter Jackson précise l’orientation du prochain film tiré de l’univers de Tolkien. Réalisé par Andy Serkis, The Hunt for Gollum racontera la traque de Sméagol depuis l’intérieur du personnage, avec Le Joker comme référence de construction psychologique. Mais pas le personnage en tant que tel, plutôt la référence cinématographique de l'acteur Joaquin Phoenix. Ah, bon !
17/05/2026, 10:10
Avec l’aide précieuse de Bibliosurf, ActuaLitté inaugure une nouvelle rubrique : Revue du web. Chaque semaine un tour d’horizon des ouvrages les plus discutés et débattus, mais également à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés entre le 5 et le 11 mai 2026. Une exploration de la Toile littéraire qui présente les tendances, même les plus subtiles.
15/05/2026, 10:39
Michael B. Jordan, poursuit son implantation chez Amazon MGM Studios. Lors de la présentation annuelle d’Amazon aux annonceurs à New York, l’acteur et producteur a dévoilé plusieurs projets portés par sa société Outlier Society, parmi lesquels l’adaptation de Fourth Wing, le phénomène romantasy de Rebecca Yarros, désormais officiellement commandée par Prime Video.
13/05/2026, 15:07
Louis Hachette Group valide ses résolutions 2025 et lance, avec STUDIOCANAL, une coentreprise dédiée aux adaptations de livres. Derrière l’annonce, Hachette Livre organise la valorisation audiovisuelle de son catalogue, tandis que le nouvel ensemble issu de la scission Vivendi consolide sa gouvernance, son périmètre financier et son récit industriel, entre héritage éditorial et exploitation des droits sur plusieurs marchés et formats narratifs.
10/05/2026, 10:00
Présenté à EVO Japan 2026, le nouveau trailer de MARVEL Tōkon : Fighting Souls installe les Fighting Avengers dans le jeu de combat d’Arc System Works. Hulk et Shuri rejoignent Captain America et Iron Man, tandis que Wakanda devient une arène jouable. Cette annonce précise le cadre narratif du tournoi, confirme l’ampleur du roster et prépare la sortie du titre, attendue le 6 août 2026 sur PlayStation 5 et PC, avec jeu croisé confirmé au lancement.
05/05/2026, 12:33
Du lundi 4 au 10 mai prochain, France Culture s'arrêtera au cœur de la Lonely City d'Olivia Laing, avant de passer une année à Paris, avec Gertrude Stein et Deborah Levy. Direction l'Iran, ensuite, pour évoquer la résistance du rappeur Toomaj Salehi, avant une résidence au 7, impasse Baudelaire pour la « Série Fiction »...
04/05/2026, 11:17
Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.
03/05/2026, 10:17
Le réalisateur et scénariste Mathieu Robin, également auteur de deux livres publiés par les éditions Actes Sud, portera à l'écran Chanteurs d'oiseaux, l'autobiographie de Jean Boucault et Johnny Rasse. Sous ce même intitulé, ils ont développé des spectacles basés sur leur talent bien particulier : imiter les chants des oiseaux.
30/04/2026, 09:12
L'acteur, réalisateur et auteur Raphaël Quenard incarnera Gérard de Suresnes, adepte de Fun Radio devenu une figure récurrente de la station dans les années 1990, mais aussi le sujet de moqueries de certains auditeurs, encouragés par des animateurs. Le scénario s'appuie sur le livre de Thibault Raisse, Le con de minuit, paru en septembre 2024 chez Denoël.
29/04/2026, 09:23
Pour la semaine du lundi 27 avril au 3 mai 2026, la station France Culture fait un crochet par la poésie et la bande dessinée, fait un bœuf avec Patti Smith pour mieux se perdre à New York avec Olivia Laing. Le voyage se poursuit par une immersion, à la recherche du fameux trésor de Rackham le rouge, avant un retour en enfance, aux côtés du Petit chaperon rouge...
27/04/2026, 09:30
Netflix affirme que les œuvres adaptées de livres ont généré plus de 9 milliards de vues en 2025, près de 20 % des heures vues sur sa plateforme. Derrière ce chiffre, un enjeu éditorial se précise : les séries et films issus de romans relancent les ventes, l’audio, les traductions et les fonds anciens.
25/04/2026, 10:26
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF), en partenariat avec le Marché du Film du Festival de Cannes, organise les 14 et 15 mai 2026 la 13ᵉ édition de Shoot The Book!, rendez-vous désormais bien installé dans le calendrier des professionnels de l’édition et de l’audiovisuel.
23/04/2026, 14:03
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Commenter cet article