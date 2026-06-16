Le plein de lectures pour les vacances

Le livre que vous ne lâcherez pas est signé Franck Thilliez ! Dans L'Autre Moi, le maître du suspense poursuit son exploration des zones les plus troubles de l'esprit humain. Au programme : paranoïa, manipulation, faux-semblants. C’est simple : on tremble jusqu’à la dernière page.

La solaire Laetitia Colombani nous revient quant à elle avec Un Jour sans femme (L'Iconoclaste). Vous vous souvenez de La Tresse (Grasset), vendu à plus de deux millions d'exemplaires ? Voici les destins croisés de quatre héroïnes aux quatre coins du monde, qui ont en commun de subir des violences. Imaginez qu’un jour, simultanément, elles se rassemblent…

Douglas Kennedy sera lui aussi de la partie ! Vous aviez aimé L'Homme qui voulait vivre sa vie (trad. Bernard Cohen, Belfond) ? Vingt-huit ans plus tard, en voici la suite ! Dans L'Homme qui n'avait pas assez d'une vie (trad. Chloé Royer), on renoue avec son héros aux identités multiples, dont le passé trouble pourrait bien refaire surface. Tellement efficace !

Mathilde Beaussault, lauréate du Grand Prix de littérature policière 2025 pour son premier roman, Les Saules (Éditions du Seuil), nous présentera quant à elle La Colline , son nouveau livre, époustouflant. Trois générations de femmes se débattent contre le destin dans ce roman noir où le désespoir ne cède en rien à l'humanité…

Nos amis libraires auront également des conseils à vous donner. On retrouve Marie-Ève Charbonnier de la librairie Paroles à Saint-Mandé, Stanislas Rigot de la librairie Lamartine à Paris, Élodie Bonnafoux de la librairie Les Arcanes à Châteauroux et Coline Hugel de la librairie Le Bateau Livre à Penestin.

À mercredi, lisez bien !

Par Dépêche

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