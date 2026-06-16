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Tous les jardins du monde

Gabrielle Van Zuylen

Le mois de juin est celui des jardins. Celui où l'on pousse les grilles des parcs, où les roses sont magnifiques et où les longues soirées donnent envie de flâner dans les allées ombragées. Mais les jardins sont bien davantage que de jolies parenthèses végétales. Ils racontent une histoire vieille comme l'humanité.

Avec cette 3e édition de Tous les jardins du monde de Gabrielle van Zuylen (1933-2010), la collection « Découvertes Gallimard » nous invite à parcourir plusieurs millénaires d'histoire à travers cet art universel né d'un même rêve : retrouver quelque chose du paradis perdu. Car, depuis l'Éden biblique jusqu'aux jardins contemporains, les hommes n'ont cessé de façonner la nature à leur image.

L'ouvrage nous conduit des premiers jardins du Croissant fertile aux jardins médiévaux préservés dans les monastères, puis vers les fastes de la Renaissance italienne. Viennent ensuite les grandes réalisations du XVIIe siècle français, où la nature se plie à la géométrie, avant que les Anglais ne lui rendent une apparence plus libre avec le jardin paysager.

Au fil des pages, une évidence s'impose : les jardins sont le reflet des sociétés qui les ont conçus. Ils traduisent les croyances, les goûts, les ambitions et même les rapports de force d'une époque. Derrière les fontaines, les bosquets ou les perspectives se cache toujours une certaine vision du monde.

Chroniqueuse, historienne des jardins, mais aussi jardinière, Gabrielle van Zuylen nous offre ici une promenade érudite et accessible dans l'histoire de ces espaces que nous fréquentons souvent sans en connaître les codes. Une lecture idéale à l'heure où les jardins s'offrent dans toute leur splendeur.

 
 

#Essais
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Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
16/06/2026 à 17:54

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Tous les jardins du monde

Gabrielle Van Zuylen

Paru le 23/03/2013

176 pages

Editions Gallimard

16,30 €

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