À Capri, le Prix Jacques d’Adelswärd-Fersen distingue ses lauréats 2026

Les lauréats de cette édition sont Angelo Musillo, pianiste et chercheur, Patrick Cardon, éditeur et militant français associé à GKCquestionsdegenre, et Riccardo Esposito, éditeur de La Conchiglia. Le prix entend célébrer des personnalités qui contribuent à la diffusion de la culture, de la littérature, de la recherche et du dialogue entre les peuples.

Le choix de la Villa Lysis n’a rien d’anodin. Jacques d’Adelswärd-Fersen y vécut après son départ de France et y fit de sa maison un lieu associé à la liberté artistique, à la création et à la beauté. Auteur de Messes noires et de Lord Lyllian, figure de la littérature fin-de-siècle et de l’esthétique décadente, il demeure lié à Capri comme à une forme de légende littéraire européenne. Le prix qui porte son nom prolonge cette mémoire, en l’ouvrant à des figures contemporaines de la création, de la pensée et de l’édition.

Trois lauréats entre recherche, édition et transmission

Angelo Musillo est distingué comme pianiste et chercheur. Son profil inscrit l’édition 2026 dans une continuité artistique où la musique rejoint la recherche, deux domaines que le prix associe à la circulation des savoirs et à la transmission culturelle.

Patrick Cardon, éditeur et militant français, représente plus directement le versant littéraire et éditorial du palmarès. Associé à GKCquestionsdegenre, il a accompagné un travail éditorial lié aux questions de genre, à la mémoire des textes et à la circulation de corpus longtemps restés à la marge.

Riccardo Esposito, éditeur de La Conchiglia, inscrit lui aussi ce palmarès dans une histoire du livre. La Conchiglia est attachée à Capri, à son patrimoine culturel et littéraire, à ses figures d’écrivains, d’artistes et de voyageurs. À travers ce choix, le prix met en avant le rôle de l’édition comme lieu de mémoire, mais aussi comme outil de transmission d’un territoire, de ses récits et de ses voix.

Cette dimension littéraire sera également présente dans le programme de la soirée. La cérémonie, présentée par la journaliste et auteure Francesca Lovatelli Caetani et par le psychanalyste et essayiste Gianpaolo Furgiuele, comprendra des lectures du Banquet de Platon, des interventions artistiques et des moments musicaux. Salvatore Carmine Guglielmino, Carmine Monaco D’Ambrosia et la compositrice française Nicole Renaud participeront notamment à ce temps artistique.

Une étape du Grand Tour Festival

La cérémonie constituera l’étape finale du Grand Tour Festival 2026. Ce projet culturel international est organisé à l’occasion du 240e anniversaire du Voyage en Italie de Goethe. Il entend réaffirmer la valeur du voyage comme expérience de connaissance, de liberté et de rencontre entre les cultures.

Le Grand Tour Festival est porté par l’Association Jacques Fersen ODV, créée par Riccardo Tommasello, avec le soutien du Ministère du Tourisme, de la Région Sicile et des villes de Capri, Taormina et Syracuse. Par ce cadre, le prix relie plusieurs héritages : celui du voyage savant et artistique en Italie, celui de Goethe, celui de Fersen, mais aussi celui des circulations contemporaines entre littérature, musique, recherche, patrimoine et édition.

Le Prix International Jacques d’Adelswärd-Fersen s’est imposé, depuis sa création, comme un rendez-vous culturel original du bassin méditerranéen. Sa singularité tient à son point d’ancrage : une villa construite par un écrivain français devenu figure capriote, un imaginaire marqué par le désir, l’identité, la beauté et la liberté créative, et une volonté de faire dialoguer les cultures au-delà des frontières nationales.

La deuxième édition, organisée le 30 août 2025 à la Villa Lysis avec la Ville de Capri et le Ministère de la Culture italien, avait distingué Kristina Kappellin, surintendante de la Villa San Michele – Fondation Axel Munthe et consule honoraire de Suède à Capri ; Filippo Barattolo, président du Centro Caprense Ignazio Cerio ; ainsi que Monica et Barbara Borsotto, fondatrices de l’atelier Daphnè Sanremo.

Deux mentions spéciales avaient également été attribuées : l’une à Gabriele Romani, écrivain et historien de l’art, pour ses recherches sur la peintre Juana Romani, présente dans l’univers littéraire de Fersen ; l’autre à Ivano Esposito, danseur, chorégraphe et fondateur de la Ivano Esposito Art Dance School.

Crédits photo : Villa Lysis (Prix Jacques d’Adelswärd-Fersen)

Par Hocine Bouhadjera

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