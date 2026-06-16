Prix Lamartine 2026 : cinq livres pour raconter la France des départements

Cinq ouvrages sont en lice :

Bocuse de Gautier Battistella, publié chez Grasset

Celle qui part de Salomé Berlioux, paru à l’Édition de l’Aube

Les vacances de Monsieur Ferran de Gérard Pussey, publié chez Lajouanie

Le Système de l’argent de Daniel Rondeau, paru chez Grasset

Denis Tillinac, vivre en mousquetaire de Philippe Verdin, publié aux Éditions Cerf

Le prix entend rappeler que la France se raconte aussi à travers ses paysages, la mémoire de ses villages, ses traditions et ses habitants. Il se place dans le sillage d’Alphonse de Lamartine, dont l’œuvre, profondément attachée au Mâconnais, témoigne du lien intime entre un homme et sa terre. Le prix reprend ce geste : faire apparaître ce qui, en chacun, rattache à une part de France.

La remise du Prix Lamartine 2026 se tiendra mercredi 21 octobre à 19h, date anniversaire de la naissance d’Alphonse de Lamartine, à La Rotonde, à Paris.

« Les Départements sont dans le cœur des Français, car nous sommes au cœur de leur vie. Savoir d’où l’on vient, connaître le lieu où l’on a choisi de vivre : c’est un lien presque intime que chacun entretient avec ses racines, et je crois beaucoup à cette identité heureuse, née de l’attachement à sa terre. Il est important que la littérature mette en lumière cette “France profonde” au sens le plus noble du terme », déclare François Sauvadet, président de Départements de France.

Le jury 2026 est présidé par Éric Neuhoff, journaliste, écrivain et membre de l’Académie française. Il réunit également Florence Bertrand, docteur en droit privé, professeur à l’Université Paris-Dauphine et fondatrice d’un Institut de gestion en patrimoine ; Dominique Caloni, ancien DGA d’un groupe d’édition ; Hubert Delaume, médecin généraliste en milieu rural ; Martine Gasquet-Daugreilh, ancienne députée et directrice de la Culture de la Ville de Nice ; Pierre Monzani, préfet hors classe ; Xavier Patier, haut-fonctionnaire et écrivain ; et Bertrand de Saint Vincent, journaliste.

Le Prix Lamartine a distingué en 2025 L’Accident de Jean-Paul Kauffmann, publié aux Éditions des Équateurs. En 2024, le prix était revenu à La Promesse du Large d’Arnaud de La Grange, paru chez Gallimard. En 2023, il avait récompensé La Grande Ourse de Maylis Adhémar, publié chez Stock. En 2022, le lauréat était Franck Bouysse pour L’Homme peuplé, paru chez Albin Michel. En 2021, le prix avait distingué Mohican d’Éric Fottorino, chez Gallimard, et en 2020 L’École du Ciel d’Élisabeth Barillé, chez Grasset.

En 2019, deux catégories avaient été distinguées : l’essai, avec L’Archipel français de Jérôme Fourquet, publié au Seuil, et le roman, avec Dieu ramasse les copies de Denis Lalanne, paru chez Atlantica. En 2018, le prix était revenu au Tour de France par deux enfants d’aujourd’hui de Philibert Humm et Pierre Adrian, publié chez Stock.

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Crédits photo : Prix Lamartine

Par Hocine Bouhadjera

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