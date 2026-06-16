Deux figures du monde littéraire rejoignent le prix Naissance d’une Œuvre

Le prix littéraire Naissance d’une Œuvre annonce l’arrivée de deux nouveaux membres au sein de son jury : Nicolas Carreau et Louis-Henri de La Rochefoucauld. Nicolas de Tavernost, président du jury, salue l’entrée de ces deux personnalités reconnues du monde littéraire dans l’instance appelée à désigner le lauréat de l’édition 2027.
Le 16/06/2026 à 18:13 par Hocine Bouhadjera
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16/06/2026 à 18:13
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Créé pour accompagner les écrivains dans la continuité de leur parcours, le prix Naissance d’une Œuvre récompense un roman situé dans le prolongement d’une œuvre déjà engagée. Il distingue plus précisément un 4e, 5e ou 6e opus, avec deux critères essentiels : le style et l’imagination.
En 2026, le prix a célébré sa 5e édition. Depuis sa création, il a distingué Michel Jullien en 2022 pour Andréa de dos, Gilles Marchand en 2023 pour Le soldat désaccordé, Laurent Binet en 2024 pour Perspective(s), ex æquo avec Nicolas Le Nen pour Armistice, Laurent Seyer en 2025 pour J’ai pas les mots, puis Jérôme Chantreau en 2026 pour L’affaire de la rue Transnonain.
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Nicolas Carreau et Louis-Henri de La Rochefoucauld apportent au jury deux profils déjà familiers du paysage des prix littéraires. Journaliste littéraire à Europe 1, où il anime La Voix est livre, Nicolas Carreau est aussi auteur et membre du jury du Prix des Deux Magots depuis 2024. Il intervient également autour du Prix Relay des Voyageurs Lecteurs et parraine le Prix Littéraire Europe 1-GMF, dont il accompagne la sélection.
Louis-Henri de La Rochefoucauld arrive, lui, avec un parcours d’écrivain déjà largement distingué. Auteur et critique littéraire, il a reçu le Prix des Deux Magots, le Prix Meurice et le Prix Maurice-Genevoix de l’Académie française pour Châteaux de sable, puis le Prix Roger Nimier pour Les Petits farceurs et le Prix Interallié pour L’Amour moderne. Il préside désormais le jury du Prix Roger Nimier.
Le prix est doté de 20.000 €. Pour l’édition 2027, son jury réunit Nicolas de Tavernost, président, Laurence Viénot, fondatrice du Prix, Nicolas Carreau, Sylvain Fort, Michèle Gazier, Vincent Gombault, Patrice Hoffmann, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Marie Llobères, Erika Menu et Ingmar Vallano.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix Naissance d’une Œuvre
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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