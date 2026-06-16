Sauramps en redressement judiciaire : la librairie historique de Montpellier joue sa survie

L’information, révélée par Midi Libre, confirme une issue que les salariés redoutaient depuis plusieurs semaines. François Fontès, propriétaire de l’enseigne depuis la reprise de 2017, affirmait encore récemment ne pas vouloir « laisser tomber Sauramps ». Mais la situation de trésorerie a fini par imposer le recours au tribunal.

Du sauvetage au nouveau décrochage

Fondée à Montpellier en 1946, Sauramps a longtemps incarné l’une des grandes réussites de la librairie indépendante française. Librairie de centre-ville, maison de rendez-vous pour les lecteurs, lieu de prescription, d’animation et de passage, elle fut aussi l’un des symboles culturels de Montpellier.

Dans les années 2000, l’enseigne connaît une phase d’expansion : extension de la librairie du Triangle, développement de Polymômes pour la jeunesse, ouverture de Sauramps Odyssée dans la zone commerciale Odysseum, espace livres au musée Fabre, puis Sauramps Cévennes à Alès.

Cette croissance avait donné à Sauramps une stature nationale. Mais elle a aussi précédé une longue période de fragilisation, marquée par une première procédure collective en 2017, puis une reprise qui n’a pas suffi à rétablir durablement l’équilibre.

Le précédent de 2017 pèse lourd dans la mémoire de la librairie. Cette année-là, Sauramps avait déjà été placée en redressement judiciaire. Plusieurs offres s’étaient affrontées, dont celle du Furet du Nord et celle d’Amétis, filiale du groupe Hugar, portée par l’architecte montpelliérain François Fontès. Après un premier choix favorable au Furet du Nord, la cour d’appel avait finalement retenu l’offre d’Amétis. Celle-ci promettait alors un périmètre de reprise plus large et le maintien d’un plus grand nombre d’emplois.

À l’époque, la librairie avait aussi tenté de rassurer ses clients avec une campagne de communication fondée sur un message simple : les magasins restaient ouverts. Neuf ans plus tard, l’histoire semble se répéter, mais dans un environnement économique plus dégradé encore pour la librairie physique.

Les chiffres disponibles montrent l’ampleur du décrochage. ActuaLitté relevait en mars que le chiffre d’affaires du groupe Sauramps était passé de 21,3 millions € en 2021 à 16,3 millions € l’année suivante, puis 10,3 millions €, avant de tomber à 8,56 millions € en 2024. Dans le même temps, les pertes se sont creusées : près de 500.000 € en 2021, 159.000 € en 2022, puis 1,57 million € en 2023 et 1,96 million € en 2024. Les fonds propres étaient également négatifs, à -3,75 millions €, signe d’une situation financière très dégradée.

Depuis cette reprise, Amétis aurait injecté 9,5 millions € dans le groupe Sauramps pour tenter de le maintenir à flot.

Un réseau réduit à deux librairies

Le réseau s’est lui aussi réduit. Le point de vente du musée Fabre a fermé en 2025, puis Sauramps Odyssée en janvier 2026. Ne subsistent aujourd’hui que la grande librairie Sauramps Comédie, au Triangle, à Montpellier, et Sauramps en Cévennes, à Alès. Les effectifs, qui s’élevaient à 94 salariés repris en 2017, ont nettement diminué au fil des années.

Cette contraction s’est accompagnée d’un affaiblissement visible de l’activité. Les difficultés de commande, les rayons moins fournis et les tensions de trésorerie ont nourri l’inquiétude des équipes comme des clients. Le site internet de l’enseigne indiquait récemment être en maintenance, tout en précisant que la librairie restait ouverte et joignable par téléphone.

À Montpellier, la situation de Sauramps Comédie ne se limite pas à la baisse des ventes. La librairie occupe depuis 1978 des locaux historiques au Triangle, sous une verrière devenue emblématique. Mais ces espaces sont aujourd’hui au cœur d’un autre conflit : leur état matériel. En avril, Sauramps avait mobilisé ses clients autour d’une pétition demandant des travaux de réhabilitation, d’accessibilité, d’isolation thermique et de traitement des infiltrations.

La direction pointait une dégradation continue des lieux, des zones condamnées en raison d’infiltrations, des difficultés d’accès pour les personnes en fauteuil roulant, avec poussette ou âgées, ainsi qu’une circulation compliquée dans un bâtiment organisé sur plusieurs niveaux. Derrière la question immobilière, c’est la capacité même d’une grande librairie de centre-ville à accueillir correctement le public qui se trouvait posée.

Le poids du loyer est également cité parmi les facteurs d’asphyxie. Plusieurs sources économiques locales évoquent une charge proche de 1,5 million € par an pour le magasin de la Comédie, un niveau devenu difficilement soutenable après l’effondrement du chiffre d’affaires. À mesure que les revenus reculent, les charges fixes deviennent plus lourdes, et la librairie se trouve prise entre baisse d’activité, locaux coûteux et besoin permanent de trésorerie pour maintenir les commandes.

Avant l’ouverture de la procédure, deux options avaient été évoquées pour tenter d’assurer la pérennité de Sauramps, sans être détaillées ni assorties d’un calendrier. Un déménagement figurait parmi les scénarios étudiés. François Fontès avait aussi mentionné un « projet d’association » destiné à garantir l’avenir de l’enseigne, sans apporter alors de précisions supplémentaires. Ces hypothèses prennent désormais une autre dimension : la période d’observation devra dire si elles peuvent s’inscrire dans un véritable plan de redressement.

Une crise aussi humaine

La crise a aussi pris une dimension sociale. Début juin, les salariés du groupe Sauramps, à Montpellier comme à Alès, avaient alerté publiquement sur une situation « sociale et économique extrêmement préoccupante ». Ils disaient subir, depuis plusieurs mois, une dégradation continue des conditions économiques, financières et sociales de l’entreprise, plus alarmante encore depuis le mois de mars.

Leur communiqué visait surtout l’absence de communication directe avec François Fontès, actionnaire unique et propriétaire de Sauramps, dont ils attendaient des réponses sur l’avenir des librairies et des emplois. Les équipes disaient continuer à faire vivre les magasins malgré des conditions fortement dégradées, tout en réclamant des réponses « claires, concrètes et immédiates ». À ce moment-là, l’effectif était évalué à 54 salariés, dont 47 à Montpellier et 7 à Alès.

La crise de Sauramps s’inscrit aussi dans un paysage national tendu. La librairie indépendante reste protégée par le prix unique du livre, mais cette protection ne suffit pas à absorber la hausse des loyers, de l’énergie, des salaires, les contraintes de stock, la concurrence du commerce en ligne, le développement du livre d’occasion ou la concentration des achats sur un nombre limité de titres.

Les grandes librairies généralistes, qui défendent des catalogues très larges, sont particulièrement exposées : elles doivent immobiliser du stock, offrir du conseil, maintenir des surfaces importantes et faire venir le public en magasin.

L’année 2026 a déjà été marquée par d’autres alertes dans la distribution du livre. Le groupe Nosoli, maison mère du Furet du Nord et de Decitre, a été placé en redressement judiciaire le 1er juin. Gibert a également connu une procédure judiciaire au printemps.

Ces dossiers, différents dans leur structure, disent une même tension : la librairie physique, y compris dans ses acteurs historiques, doit composer avec un recul du marché, des charges élevées et des modèles économiques fragilisés.

Crédits photo : La librairie Sauramps (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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