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Comédie-Française : une saison 2026-2027 entre Molière, Ernaux et Leïla Slimani

La Comédie-Française a dévoilé sa saison 2026-2027, marquée par 26 spectacles, 6 lectures, 6 rencontres et 2 soirées Répertoire. Après une période hors les murs liée à la fermeture de la Salle Richelieu jusqu’à l’été 2026, la Maison de Molière retrouve une saison largement déployée entre ses espaces habituels - Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre - et plusieurs lieux partenaires, de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet au Théâtre 14, jusqu’au Jardin des Tuileries et à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts.

Le 16/06/2026 à 18:08 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

16/06/2026 à 18:08

Hocine Bouhadjera

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La programmation dessine un large arc littéraire et théâtral : Molière, Marivaux, Corneille, Racine, Hugo, Goldoni, Calderón, Dumas, Genet, Duras, Sarraute, Colette, Agatha Christie, Annie Ernaux, Laurent Mauvignier, Marie NDiaye, Ananda Devi, Leïla Slimani, Simone de Beauvoir ou encore Tiago Rodrigues y composent une saison où le répertoire classique dialogue avec les écritures contemporaines, les adaptations littéraires et les formes seules-en-scène.

Cette saison sera aussi la première pleinement portée par Clément Hervieu-Léger à la tête de la Comédie-Française. Successeur d’Éric Ruf, le nouvel administrateur entend inscrire la troupe dans un mouvement plus large : faire rayonner l’institution au-delà de ses murs, renforcer les liens avec les territoires et multiplier les partenariats avec d’autres lieux culturels, à commencer par le Louvre. 

Plusieurs entrées au Répertoire rythmeront l’année : C’est beau de Nathalie Sarraute, Berlin mon garçon de Marie NDiaye et La Tour de Nesle d’Alexandre Dumas. La saison comportera aussi plusieurs créations, notamment autour de Jean Genet, Marguerite Duras, Victor Hugo, Leïla Slimani d’après Tolstoï, Ananda Devi d’après Shakespeare, Calderón de la Barca, Simon Falguières, Simone de Beauvoir, Saverio La Ruina, Marivaux et Dumas.

La saison s’ouvre hors Richelieu

La saison s’ouvrira le 17 septembre 2026 à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet avec Les Bonnes de Jean Genet, dans une mise en scène de Carme Portaceli. Présenté jusqu’au 25 octobre, le spectacle prend place dans un lieu fortement lié à l’histoire de la pièce, créée en 1947 par Louis Jouvet.

La saison marque à la fois les quarante ans de la mort de Genet et les quatre-vingts ans de la création des Bonnes. La metteuse en scène catalane s’empare de cette cérémonie cruelle où deux domestiques, Claire et Solange, rejouent le meurtre fantasmé de leur maîtresse, entre lutte sociale, pouvoir des apparences et confusion des rôles.

Au Studio-Théâtre, Le Legs de Marivaux sera proposé du 24 septembre au 8 novembre 2026, dans une mise en scène d’Aurélien Hamard-Padis. La pièce, confiée à la troupe de la Comédie-Française lors de sa création en 1736, n’y avait pas été jouée depuis près de trente ans. Elle repose sur un dilemme d’héritage : le Marquis doit épouser Hortense pour toucher l’intégralité d’un legs, tandis qu’elle-même perdrait sa part si elle refusait l’union. Marivaux y fait de l’amour, de l’argent et de l’intérêt personnel une mécanique de langage et de ruse.

Le Théâtre du Vieux-Colombier accueillera ensuite La Musica deuxième de Marguerite Duras, mise en scène par Arnaud Desplechin, du 30 septembre au 11 novembre 2026. Le metteur en scène et cinéaste signe ainsi sa troisième collaboration avec la Comédie-Française, après Père de Strindberg et Angels in America de Tony Kushner. La pièce réunit un homme et une femme dans le hall d’un hôtel à Évreux, juste après leur divorce. La séparation est prononcée, mais la parole continue, comme si le lien survivait à sa rupture.

Le 15 octobre 2026, la Salle Richelieu retrouvera Victor Hugo avec Ruy Blas, mis en scène par Julie Duclos, présenté jusqu’au 27 janvier 2027. Le drame romantique n’avait pas été donné à la Comédie-Française depuis vingt-cinq ans. Valet amoureux de la reine d’Espagne, Ruy Blas accède au pouvoir sous une fausse identité, pris dans la vengeance de Don Salluste. Hugo y concentre amour impossible, critique politique, corruption d’État et idéal de justice.

Leïla Slimani, d'après Tolstoï

Le 22 octobre 2026, la première soirée Répertoire sera consacrée à Athalie de Jean Racine, sous la direction artistique de Clément Hervieu-Léger. Ces soirées prennent la forme de lectures-oratorios avec accompagnement musical, précédées d’une présentation de l’œuvre, de son contexte et de son écriture.

La Salle Richelieu reprendra aussi Les Fourberies de Scapin de Molière, dans la mise en scène de Denis Podalydès, du 27 octobre 2026 au 17 janvier 2027. Créé en 2017, le spectacle a déjà connu plusieurs centaines de représentations. Il met en scène Scapin, valet rusé et inventif, venu au secours de jeunes amoureux menacés par le retour de pères autoritaires. Le spectacle est annoncé tout public, à partir de 7 ans.

Autre reprise à la Salle Richelieu : Le Suicidé de Nicolaï Erdman, mis en scène par Stéphane Varupenne, du 13 novembre au 27 décembre 2026. Dans cette comédie satirique, Sémione, homme sans emploi vivant dans un appartement communautaire, se lève la nuit pour manger du saucisson. Une série de malentendus fait croire à son entourage qu’il veut se suicider. La rumeur attire aussitôt ceux qui voudraient récupérer sa mort au profit de leur cause. La pièce mêle farce, critique politique et vertige existentiel.

Leïla Slimani fera son entrée au théâtre avec Résurrection. Un cas de conscience, d’après le roman de Léon Tolstoï, mis en scène par Simon Delétang. Le spectacle sera présenté au Théâtre du Vieux-Colombier du 25 novembre 2026 au 3 janvier 2027, après une création à Lorient et une tournée. L’autrice transpose le roman de Tolstoï autour d’un écrivain célèbre, juré dans un procès, qui reconnaît l’accusée : une femme qu’il a connue autrefois et dont il comprend avoir contribué à la chute sociale. Le spectacle interroge la faute, le privilège, la réparation et le refus du pardon.

Au Studio-Théâtre, Nathalie Sarraute entrera au Répertoire avec C’est beau, mis en scène par Clément Hervieu-Léger, du 26 novembre 2026 au 14 janvier 2027. Créée à la radio en 1972, la pièce met en scène un couple incapable de prononcer simplement « c’est beau » devant une œuvre d’art, en raison de la présence de leur fils adolescent. Le conflit est moins esthétique que générationnel et langagier : Sarraute y observe les malentendus, les crispations familiales et la valeur accordée aux mots.

Molière occupera encore la Salle Richelieu avec L’Avare, dans la mise en scène de Lilo Baur, du 30 novembre 2026 au 9 mars 2027. Harpagon y cache sa cassette, calcule tout, marie ses enfants selon ses intérêts et poursuit une jeunesse illusoire. La mise en scène transpose l’action dans la période d’après-guerre, dans une villa chic au bord d’un lac en Suisse.

Le Répertoire accueille Marie NDiaye

Du 18 décembre 2026 au 22 mars 2027, la Salle Richelieu proposera L’École de danse de Carlo Goldoni, mise en scène par Clément Hervieu-Léger. Goldoni entre ici dans une saison où la comédie européenne répond à Molière et Marivaux, autour de l’apprentissage, du paraître, de la société et de ses jeux.

Le début de l’année 2027 sera fortement marqué par les écritures littéraires contemporaines. Du 12 au 31 janvier, Françoise Gillard reprendra au Théâtre du Vieux-Colombier L’Événement d’Annie Ernaux, en collaboration artistique avec Denis Podalydès. Le seule-en-scène donne voix au récit de l’avortement clandestin vécu par l’autrice entre octobre 1963 et janvier 1964, dans une France où l’avortement n’était pas encore légal. L’intime devient politique, et le théâtre un lieu de mémoire contre les retours en arrière.

À partir du 15 janvier 2027, Denis Podalydès fera également revenir Le Cid de Corneille à la Salle Richelieu, jusqu’au 1er juin. La pièce, créée en 1637 et aussitôt au cœur d’une querelle historique, place Rodrigue et Chimène devant le conflit absolu entre amour et honneur. Créé la saison précédente, le spectacle sera présenté pour la première fois Salle Richelieu.

Tiago Rodrigues sera à l’affiche avec Hécube, pas Hécube, texte et mise en scène présentés à la Salle Richelieu du 28 janvier au 18 avril 2027. Le spectacle fait dialoguer le mythe antique et le présent : une actrice répète Hécube d’Euripide tout en réclamant justice pour son fils autiste, victime de maltraitance dans une institution spécialisée. La pièce passe ainsi du théâtre au tribunal, du mythe à l’enquête, de la guerre de Troie à un scandale contemporain.

Au Studio-Théâtre, Ananda Devi proposera La Fournaise, mise en scène par Lolita Tergémina, du 4 février au 14 mars 2027. La pièce réécrit Othello de Shakespeare dans un contexte contemporain, autour d’un couple mixte confronté au racisme, aux préjugés sociaux et aux manipulations. Le spectacle constitue une création et fera l’objet d’une rencontre publique avec l’autrice et la metteuse en scène.

Autre entrée au Répertoire : Berlin mon garçon de Marie NDiaye, mis en scène par Mariame Clément, sera présenté au Théâtre du Vieux-Colombier du 24 février au 26 mars 2027. Après Papa doit manger en 2003, la Comédie-Française inscrit une nouvelle pièce de l’autrice à son Répertoire. Le personnage central est absent : un jeune homme, fils de libraires à Chinon, parti à Berlin sans donner de nouvelles. Sa mère part à sa recherche dans une ville qu’elle ne connaît pas, dans une enquête traversée de fausses pistes, de fuite et de radicalité.

Le baroque répond au contemporain

La Salle Richelieu accueillera ensuite La vie est un songe de Pedro Calderón de la Barca, mise en scène par Benjamin Lazar, du 11 mars au 20 juin 2027. Écrite en 1635, la pièce est l’un des monuments du Siècle d’or espagnol. Conte philosophique et théâtre politique, elle met en scène le prince Sigismond, enfermé par son père pour conjurer un présage, puis ramené au palais avant d’être renvoyé à son cachot. Benjamin Lazar, spécialiste du théâtre baroque, y fera entendre la richesse de la langue de Calderón, accompagnée par un trio de musiciens.

À destination du jeune public, La Rose, la Bête et l’Enfant, texte et mise en scène de Simon Falguières, sera créé au Studio-Théâtre du 1er avril au 23 mai 2027. Librement inspirée de La Belle et la Bête, la pièce commence par une rose cueillie malgré l’interdiction et entraîne une enfant dans un périple poétique pour sauver son père. L’auteur et metteur en scène en fait une fable sur la différence, le rejet et l’amitié, annoncée tout public à partir de 7 ans.

La même date verra le retour des Femmes savantes de Molière à la Salle Richelieu, dans la mise en scène d’Emma Dante, du 1er avril au 15 juillet 2027. La metteuse en scène palermitaine y oppose deux conceptions de l’existence : un monde masculin attaché à l’ordre ancien et un monde féminin porté par le savoir, la philosophie, la science et la poésie. La pièce devient un terrain d’affrontement entre conventions sociales, désir d’émancipation et grotesque familial.

Autre Molière, autre forme : Le Bourgeois gentilhomme, mis en scène par Valérie Lesort et Christian Hecq, sera joué Salle Richelieu du 16 avril au 25 juillet 2027. Comédie-ballet créée en 1670, la pièce suit Monsieur Jourdain, bourgeois enrichi rêvant d’aristocratie, multipliant les leçons de danse, de musique, d’escrime ou de philosophie pour singer les « gens de qualité ». La mise en scène est accompagnée de musiciens qui donnent une nouvelle couleur cuivrée à la partition de Lully.

Du 21 avril au 30 mai 2027, le Théâtre du Vieux-Colombier accueillera Après-guerre, d’après Simone de Beauvoir, texte et mise en scène de Constance Meyer. La pièce réunit Beauvoir, Sartre, Camus, Arthur Koestler et des personnages inventés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Loin du biopic, le spectacle observe un groupe d’intellectuels que la Résistance avait rapprochés et que la question de l’engagement, du communisme et du Goulag commence à diviser.

Le Théâtre 14 recevra Déshonorée de Saverio La Ruina, seule-en-scène interprété par Anna Cervinka et mis en scène par Françoise Gillard, du 27 avril au 9 mai 2027. Le monologue rend sensible la violence exercée sur une jeune fille dans une société patriarcale gouvernée par l’honneur, la tradition et la famille. La forme du seule-en-scène prolonge ici un fil très présent dans la saison : donner une voix directe à celles et ceux que les structures sociales réduisent au silence.

La Tour de Nesle renaît

Colette sera représentée au Studio-Théâtre avec L’Envers du music-hall, seule-en-scène de Danièle Lebrun, en collaboration artistique avec Serge Bagdassarian, du 27 mai au 27 juin 2027. À partir des textes inspirés par la période où Colette mène une carrière de mime et de comédienne, le spectacle fait entendre une autre Colette : artiste de scène, observatrice du théâtre, des tournées, des cafés-concerts et des figures rencontrées au fil de ses années de représentation.

Denis Podalydès reprendra Ce que j’appelle oubli de Laurent Mauvignier au Studio-Théâtre, du 2 juin au 4 juillet 2027. Le texte revient sur un fait divers : un homme tué par des vigiles dans les réserves d’un supermarché après avoir bu une canette de bière. Mauvignier en fait une phrase unique, continue, que Podalydès interprète seul en scène, dans une adresse tendue vers la mémoire de la victime.

La Salle Richelieu accueillera ensuite Les Fausses Confidences de Marivaux, mises en scène par Christophe Honoré, du 3 juin au 25 juillet 2027. Dorante, aidé par son ancien valet Dubois, tente d’approcher Araminte, jeune veuve dont il est amoureux. Christophe Honoré retrouve la Troupe après son adaptation du Côté de Guermantes de Marcel Proust et s’attache ici au mystère de la langue de Marivaux, aux peurs, aux aveux empêchés et aux sentiments labyrinthiques.

Au Théâtre du Vieux-Colombier, Lilo Baur reprendra La Souricière d’Agatha Christie, du 9 juin au 18 juillet 2027. La pièce, jouée sans interruption à Londres depuis 1952, rassemble des inconnus dans une auberge isolée par la neige, alors qu’un meurtre vient d’être commis. L’enquête, le huis clos, les entrées et sorties, les fausses pistes et la mécanique du soupçon en font un polar théâtral à part entière.

Le 10 juin 2027, la seconde soirée Répertoire sera consacrée à Polyeucte de Pierre Corneille, à la Salle Richelieu.

La saison s’achèvera en plein air avec une entrée au Répertoire très spectaculaire : La Tour de Nesle d’Alexandre Dumas, mise en scène par Thomas Jolly, du 1er au 31 juillet 2027 au Jardin des Tuileries. La pièce, inspirée de faits historiques du XIVe siècle, met en scène la rumeur de jeunes hommes retrouvés morts dans la Seine, en aval de la tour de Nesle.

Mélodrame populaire et triomphe du XIXe siècle, elle combinait déjà désir, pouvoir, transgression, manipulation et meurtres. Le spectacle sera créé près du lieu historique de la tour disparue, dans le cadre du Festival Paris l’été et des Étés du Louvre, avant une reprise Salle Richelieu lors de la saison 2027-2028.

Trois week-ends pour auteurs contemporains

Autour des spectacles, la Comédie-Française développe aussi un ensemble de lectures et de rencontres. Trois week-ends des écritures contemporaines seront organisés en partenariat avec le Jeune théâtre national : le premier à l’Athénée les 3 et 4 octobre 2026, le deuxième au Studio-Théâtre les 17 et 18 avril 2027, le troisième à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts les 29 et 30 mai 2027.

La série Une heure avec proposera trois rendez-vous littéraires : Didier Sandre lira la préface de Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier le 5 décembre 2026 au Studio-Théâtre ; Jordan Rezgui lira Le Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome le 27 février 2027 au Studio-Théâtre ; Véronique Vella lira les Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar le 22 mai 2027, également au Studio-Théâtre.

Les rencontres Écrire et mettre en scène accompagneront trois créations contemporaines : Leïla Slimani et Simon Delétang autour de Résurrection le 7 décembre 2026 au Théâtre du Vieux-Colombier ; Marie NDiaye et Mariame Clément autour de Berlin mon garçon le 1er mars 2027 ; Ananda Devi et Lolita Tergémina autour de La Fournaise le 8 mars 2027 au Studio-Théâtre.

À LIRE - Le Théâtre Hébertot ouvre un nouveau chapitre avec une direction collégiale

Enfin, les Grands débats parlementaires, organisés en partenariat avec le Conseil d’État, se déclineront en trois lectures : XVIIIe siècle le 15 mars 2027 au Théâtre du Vieux-Colombier, XIXe siècle le 10 mai 2027 au Théâtre du Vieux-Colombier, puis XXe siècle le 14 juin 2027.

Crédit photo : Édouard Joseph Dantan, Un Entracte à la Comédie-Française un soir de première, en 1885, 1886 — Collections Comédie-Française / Bibliothèque-musée de la Comédie-Française, domaine public.

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Dans le cadre d’une nouvelle expérience de rencontres littéraires initiée au Théâtre de Poche Montparnasse, un hommage particulier sera rendu à Philippe Tesson, « son directeur amoureux des livres ». C’est dans cet esprit de transmission que Christine de Mazières viendra présenter, lundi 17 novembre à 21 heures, son dernier roman, Locarno, paru cette année aux éditions du Seuil.

13/11/2025, 14:38

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Éric Naulleau et Judith Magre ressuscitent un Aragon indocile

Au Théâtre de Poche-Montparnasse, Judith Magre et Éric Naulleau rejouent le miracle de la parole incarnée. Après Apollinaire, ils s’attaquent à Aragon : un poète à la fois mythique et charnel, fragile et flamboyant. Judith Magre dit Aragon fait renaître le verbe d’un homme qui n’a jamais cessé d’aimer et d’espérer, sous les yeux d’une comédienne que la vieillesse n’a pas rendue sage mais souveraine.

12/11/2025, 15:41

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Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati

La comédienne et sociétaire de la Comédie-Française Dominique Blanc a annoncé, dans les colonnes de L’Humanité, avoir adressé une lettre au président de la République pour restituer l’insigne d’officière de la Légion d’honneur, que lui avait remise François Hollande en 2014. 

03/11/2025, 17:31

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Charlie Fabert, 27 ans, nouveau pensionnaire de la Comédie-Française

La Comédie-Française accueille un nouveau pensionnaire : Charlie Fabert, 27 ans, intègre la Troupe à partir du 1er septembre 2025, engagé par l’administrateur général Clément Hervieu-Léger.

03/09/2025, 12:58

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La mémoire des femmes noires sublimée au théâtre

Le voyage de la Vénus noire, créé et mis en scène par Alice Diop à partir d’un texte de la poétesse afro-américaine Robin Coste Lewis, sera présenté à la MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, du 19 au 30 novembre 2025, dans la Nouvelle salle. Le spectacle d'un peu plus d'une heure s’inscrit dans le cadre du Festival d’Automne 2025.

20/08/2025, 17:51

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Décès du comédien Pierre Louis-Calixte : une voix s’éteint

Il y a parfois des départs qui laissent le silence là où résonnait une voix unique. C’est le cas de Pierre Louis‑Calixte, sociétaire de la Comédie‑Française, disparu le 12 août 2025 à l’âge de 57 ans, des suites d’un cancer. L’annonce de sa mort est tombée telle une onde—trop tôt, trop brusque—en laissant derrière lui un sillage de regards médusés et de regrets sincères

14/08/2025, 19:05

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Adèle Haenel et Monique Wittig : l’art est toujours politique

Du 8 au 12 octobre 2025, au théâtre des Bouffes du Nord, Adèle Haenel présentera sa première mise en scène avec Voir clair avec Monique Wittig, lecture scénique et musicale inspirée de La pensée straight. Après son retrait du cinéma et son engagement accru dans le militantisme, l’actrice investit un autre espace d’expression : un cercle de paroles où résonnent textes féministes radicaux, sons et émotions partagées.

13/08/2025, 18:22

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La Décision : "Un souffle d’espoir, une incitation à vivre"

La Décision, texte puissant de Manon Viel, explore avec une finesse remarquable le vertige d’un choix fondamental : celui de garder ou non un enfant. À travers cette question intime se déploient d es interrogations universelles; sur soi, sur l'autre, sur le monde, sur l’avenir. À retrouver au Festival Off d’Avignon 2025 jusqu'au 26 juillet. Chronique par Jaëlle Hingant.

16/07/2025, 09:53

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Jean-Benoît Patricot, nouveau président des Écrivains Associés du Théâtre

Lundi 23 juin 2025, lors de leur Assemblée Générale Ordinaire à laquelle tous les membres de l'association (soit 140 personnes environ) ont pu participer, les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre (E.A.T) ont élu Jean-Benoît Patricot à la présidence de l’association. Il succède ainsi à Vincent Dheygre à la tête de la seule organisation française représentant exclusivement les auteurs dramatiques à l’échelle nationale.

30/06/2025, 11:11

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Soleil : douze nouvelles de Raymond Carver mises en scène à Paris

Du 6 au 22 juin 2025, Armel Roussel met en scène Soleil au Théâtre de la Tempête, une adaptation en déambulation de douze nouvelles de Raymond Carver. Le public circule librement entre les scènes, découvrant des fragments de vies intimes et disloquées. Un parcours immersif porté par une vingtaine d’artistes venus du monde entier. 

28/05/2025, 12:41

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Des comédiens des Misérables refusent de jouer devant Donald Trump

Le 11 juin prochain, Donald Trump assistera à une représentation des Misérables au Kennedy Center, à Washington, dans le cadre d’une soirée qui mêlera spectacle et collecte de fonds. Une venue qui n'est pas sans engendrer des tensions : entre 10 et 12 membres de la troupe, incluant à la fois des rôles principaux et des artistes de l’ensemble, auraient choisi de ne pas monter sur scène ce soir-là. Il leur avait été proposé de se retirer exceptionnellement pour cette représentation.

09/05/2025, 18:08

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Candidatez pour apprendre l'écriture dramatique à la Comédie Française

Depuis 2018, la Comédie-Française accueille chaque saison 18 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, pour leur transmettre le savoir en art dramatique de l'institution. Accompagnés de Laurent Muhleisen (conseiller littéraire et président du Bureau des lectures), de Séverine Daucourt (poète et membre du Comité de lecture), et de Christian Gonon (sociétaire de la Troupe), les participants prennent part à ce qui se présente comme un véritable laboratoire de la langue. Les candidatures sont ouvertes pour cette année.

05/05/2025, 10:10

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Récits, scène et débats aux Estivales du Haut-Calavon 2026

Aux Estivales du Haut-Calavon, écrivains, journalistes et dramaturges au programme de l’édition 2026
Du 27 au 31 juillet 2026, les 5e Estivales du Haut-Calavon se tiendront au Domaine Les Davids, à Viens, avec une programmation centrée sur les rencontres, les textes, la scène et les débats. 

15/06/2026, 12:32

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Agnès Jaoui et Denis Podalydès dans l'adaptation d'un roman d’Audrey Diwan

Pour son premier long-métrage, la réalisatrice et scénariste Julie Gourdain a jeté son dévolu sur un roman d'Audrey Diwan, De l'autre côté de l'été, paru en 2009 chez Flammarion. Agnès Jaoui et Denis Podalydès mèneront la distribution du film, dont le tournage se déroulera cet été.

15/06/2026, 09:56

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À Paris, au cœur du Marais, Enki Bilal a inauguré son Fonds

Le Fonds Enki Bilal a ouvert ses portes le 11 juin, rue Charlot, à Paris. Pour son lancement, ce nouvel espace culturel consacre une exposition inaugurale à l’auteur de La Trilogie Nikopol, avec plus de 200 œuvres réunies jusqu’au 1er novembre 2026.

13/06/2026, 21:46

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Au Centre Culturel Coréen, un voyage dans la littérature jeunesse coréenne

Avec l’exposition Un livre, mille voyages, présentée du 2 juin au 5 septembre, le Centre Culturel Coréen invite le public à découvrir l’histoire de la littérature jeunesse coréenne, depuis ses origines au début du XXe siècle jusqu’aux œuvres qui séduisent aujourd’hui les lecteurs au-delà de la Corée.

12/06/2026, 18:08

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Le programme complet du Salon du Roman Historique de Levallois 2026

Le 15e Salon du Roman Historique de Levallois se tiendra les samedi 27 et dimanche 28 juin 2026, de 14h à 19h, au parc de la Planchette, avec entrée libre et gratuite.

11/06/2026, 17:43

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Sappho, poètesse fantôme qui remplit encore les bibliothèques

À l’University of Illinois, la Rare Book & Manuscript Library consacre Sweetbitter aux héritages et vies posthumes de Sappho. L’exposition, visible dans la Main Library jusqu’à la mi-août 2026 selon le calendrier institutionnel, explore une figure transmise par fragments, reprises et mythes. Une poète presque perdue, mais jamais sortie des bibliothèques.

11/06/2026, 16:44

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Comment un couple d'historiens a transformé un château en musée de l’imaginaire

Aux Imaginales, les Geekstoriens exposaient des vampires. Mais derrière les coffrets de chasse, les épées de cinéma, les costumes reconstitués et les objets de tournage se dessine une aventure plus vaste : celle de deux historiens et d’une autrice en résidence qui ont fait d’un château isolé des Cévennes un laboratoire de l’imaginaire, où se croisent patrimoine, fantasy, cinéma, littérature et culture matérielle.

10/06/2026, 18:07

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À Bernex, un nouveau festival donne voix aux correspondances littéraires

Du 12 au 14 juin 2026, le Parc de la Mare, à Bernex, accueillera la première édition des Épistolaires, un festival consacré aux correspondances littéraires. Imaginé par l’association Ephem’Aire, ce nouveau rendez-vous suisse entend faire entendre les lettres, carnets et textes d’écrivains voyageurs, entre lectures, mises en voix et musique.

09/06/2026, 18:22

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Le Book Arsenal de Kyiv : sous alerte aérienne, changer la guerre en littérature

À Kyiv, la 14e édition du Book Arsenal a réuni 27.000 visiteurs du 28 au 31 mai, malgré les alertes aériennes et les risques de frappes russes. Le salon ukrainien a donné une place centrale aux écrivains-soldats, aux mémoires du front et aux débats sur la liberté, confirmant le rôle du livre dans la reconstruction symbolique d’un pays en guerre.

09/06/2026, 17:03

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30 000 livres anciens et modernes attendus à Cahors en septembre

Les 5 et 6 septembre 2026, l’Espace Valentré de Cahors accueillera la 28e édition du Salon du Livre Ancien & Moderne. Organisé par l’association Le Temps du Livre, l’événement réunira 25 exposants, libraires, éditeurs et artisans du livre autour de quelque 30.000 ouvrages et documents. L’entrée sera gratuite.

09/06/2026, 14:10

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Festival des Cultures Juives 2026 : Paris au rythme du Tempo

Du 14 au 29 juin 2026, Paris accueillera la 21e édition du Festival des Cultures Juives. Placée sous le thème du « Tempo », cette nouvelle édition entend explorer les multiples rythmes qui traversent les cultures juives : ceux de la mémoire, de la transmission, de l’exil, de la création artistique et des rencontres.

08/06/2026, 18:22

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Face à Amazon, Shein et Temu, Label Emmaüs fête ses 10 ans

Dix ans après sa création, Label Emmaüs veut montrer qu’un autre commerce en ligne reste possible. La première boutique en ligne militante dédiée au réemploi solidaire célébrera son anniversaire le jeudi 18 juin 2026, de 14h à 19h, à l’Académie du Climat, à Paris, avec une journée ouverte aux journalistes, partenaires et au grand public. L’entrée sera gratuite, sur inscription.

08/06/2026, 17:15

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Francesco Tristano jouera Soli Deo Gloria au Lyon BD Festival

Pensé comme une rencontre entre bande dessinée, musique baroque et création contemporaine, ce concert dessiné adapte sur scène l'univers de Soli Deo Gloria, bande dessinée d'Edouard Cour et JC Deveney (Editions Dupuis). Le spectacle fait dialoguer le dessin en direct d'Edouard Cour avec le piano, les compositions et l'univers sonore de Francesco Tristano.

08/06/2026, 16:45

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Quand Victor Hugo dessinait cathédrales, châteaux et cités rêvées

Après Victor Hugo Dessins en 2023 et Hugo décorateur, la Maison de Victor Hugo poursuit l’exploration de l’œuvre visuelle de l’écrivain avec Hugo et l’architecture. De la pierre à la plume. L’exposition sera présentée du 11 juin au 22 novembre 2026 à la Maison de Victor Hugo, place des Vosges, à Paris.

08/06/2026, 13:25

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Buveurs d'encre : Odilon et Draculivre sortent des pages

Comment adapter en bande dessinée un classique de la littérature jeunesse ? Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition consacrée au Buveur d’encre donne corps à l’univers imaginé par Éric Sanvoisin et dessiné par Steve Baker. Décors reconstitués, planches originales, jeux et clins d’œil au roman dévoilent les coulisses d’une transposition graphique pensée pour les jeunes lecteurs.

07/06/2026, 19:24

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Pénélope Bagieu et Emil Ferris : la bande dessinée comme territoire d’émancipation

Invitées des Rendez-vous de la BD d’Amiens autour d’une exposition consacrée à Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, Emil Ferris et Pénélope Bagieu ont échangé sur leurs pratiques, leurs lecteurs et la place de la bande dessinée dans une époque traversée par les tensions politiques et culturelles. Une conversation où l’enfance, la peur et la liberté de création occupaient une place centrale.

07/06/2026, 19:15

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Quand la bande dessinée change le quotidien en odyssée

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens 2026, Guy Delisle, Fabien Toulmé et Maëlle Reat ont échangé autour d’un thème apparemment simple : raconter le quotidien. De la classe ULIS aux cafés de Murmure de Café, en passant par le deuil attaché à une façade dans L’Occupation des sols, les trois auteurs montrent combien l’ordinaire, en bande dessinée, peut devenir un terrain d’émotion, d’observation et de mise à distance.

06/06/2026, 19:49

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Comment raconter l’écologie sans la réduire à un discours ?

À l’occasion des Rendez-vous de la BD d’Amiens, Lili Sohn et Jean-Christophe Chauzy ont confronté leurs approches de l’écologie en bande dessinée. L’une raconte la mobilisation bien réelle d’un village alsacien contre un projet autoroutier, l’autre imagine les conséquences d’une catastrophe qui fait basculer une communauté dans la survie. Deux démarches différentes, mais une même interrogation : comment raconter le vivant, la fragilité des équilibres et la place du collectif face aux crises contemporaines ?

06/06/2026, 19:42

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Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”

Au Cinéplanet d’Alès, le festival Passeurs de Livres a ouvert sa 5e édition par une soirée inaugurale en deux temps : un dialogue avec Lionnel Astier, puis une lecture-performance de l’acteur, auteur et metteur en scène. Prévu initialement avec Jean Lebrun, empêché, l’échange a finalement été mené par Cédric Michon, membre du comité scientifique du festival.

06/06/2026, 09:30

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À Amiens, Le Temps des Ombres devient un escape game

Aux 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, Le Temps des Ombres quitte la page pour devenir un escape game. Intitulé Les Disciples de la Hulotte, le dispositif prolonge la tétralogie jeunesse de Pauline Pernette et David Furtaen dans un décor de laboratoire, de forêt et de bibliothèque, où les lecteurs cherchent une recette disparue.

05/06/2026, 12:46

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Les sentinelles de la liberté au tribunal

Vendredi 5 juin, à 17 h, la salle d’audience civile du tribunal judiciaire accueille « Les sentinelles de la liberté », dans le cadre des Passeurs de livres 2026, à Alès. Le lieu ajoute d’emblée une résonance particulière à la rencontre : parler de résistance, d’idéal républicain et de dignité dans un espace de justice donne au thème des « Difficiles libertés » une présence concrète. Le dialogue, animé par Perrine Michon et Romane Beaudroit, réunit Didier Eisack, Walter Badier et Maurice Bleicher.

04/06/2026, 16:23

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Comics, cuisine et partage : deux rendez-vous à ne pas manquer à Lyon

À la bibliothèque Part-Dieu, ce samedi 6 juin, de 14h à 16h puis de 15h à 17h, deux rendez-vous invitent le public à partager ses passions : d’abord autour des comics, avec un club de lecture dédié à la bande dessinée américaine, puis autour de la cuisine internationale, à l’occasion des 10 ans du Refugee Food Festival. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

04/06/2026, 12:31

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Un an après l’arrivée de Nicolas Dupas, Quai des Bulles change de gouvernance

Un an après avoir nommé Nicolas Dupas à la direction opérationnelle de Quai des Bulles, le deuxième plus important festival français consacré à la bande dessinée, l’association malouine revoit son organisation. Son conseil d’administration met en place une codirection confiée à deux membres déjà présents dans la structure, Delphine Leprince Delobel et Paul Bondot, après le départ de celui qui avait succédé à Florian Aubin en mai 2025.

03/06/2026, 17:47

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À Domitys, le cinéma prolonge les livres

Jeudi 4 juin, la journée « Ensemble, on écrit demain » donne aux Passeurs de Livres un ancrage social très marqué. Depuis 2022, le festival travaille avec les quartiers d’Alès, le centre social Les Bancs publics, les associations Raïa et Avenir Jeunesse. Le dossier de présentation insiste sur l’écoute des femmes qui vivent, travaillent et rêvent dans ces quartiers, puis sur la volonté de garder une trace collective de ces échanges par un ouvrage tiré à 300 exemplaires.

03/06/2026, 09:27

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Le salon du livre corse s’installe aux portes de Marseille

Le salon du livre corse s’installe pour la première fois à Allauch, commune des Bouches-du-Rhône. Les 5, 6 et 7 juin 2026, l’Association des Éditeurs de Corse et la Maison de la Corse de Marseille organisent « Lire la Corse / Leghje a Corsica » au Pôle culturel de l’usine électrique, avec trois jours de rencontres, conférences, projections, animations et dédicaces autour de la création éditoriale insulaire.

02/06/2026, 18:13

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Marcel Aymé et les illustrateurs des Contes du Chat perché retrouvent Montmartre

L’Hôtel Littéraire Marcel Aymé consacre une exposition aux illustrations des Contes du Chat perché, l’un des ensembles les plus célèbres de l’œuvre de Marcel Aymé. Intitulée Marcel Aymé illustré : les Contes du Chat perché, elle est présentée du 1er juin au 20 septembre 2026, au 16 rue Tholozé, à Paris, dans le 18e arrondissement. L’entrée est libre, tous les jours de 10h à 18h.

02/06/2026, 17:49

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Pendant trois semaines, Strasbourg transforme ses librairies en galerie à ciel ouvert

Du 1er au 20 juin 2026, le Rallye du livre revient pour une troisième édition dans l’Eurométropole de Strasbourg. Organisé par la Confédération Interprofessionnelle du Livre – Grand Est, avec le soutien de la Ville de Strasbourg, l’événement associe librairies, maisons d’édition et artistes autour d’un principe simple : faire des vitrines des librairies des œuvres à part entière.

02/06/2026, 16:23

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Tenir debout, d'après le livre de Mélissa Da Costa, bientôt en tournage

Le projet d'adaptation de Tenir debout, le 8e livre de Mélissa Da Costa, se précise. Le long-métrage, réalisé par Stéphanie Pillonca (Enquête Parallèle, Dans de beaux draps), sera en tournage au cours de l'automne et de l'hiver prochains.

02/06/2026, 09:37

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Les Poisons : après Légitime violence, Marc Dugain reprend la caméra

Le romancier et réalisateur Marc Dugain prépare son nouveau film, Les Poisons, dont la sortie est annoncée en 2027. Il mettra en scène la fameuse affaire des poisons, qui a défrayé la chronique à la fin du XVIIe siècle. Il a récemment publié, chez Albin Michel, le récit historique Légitime violence, sur le même sujet.

01/06/2026, 10:44

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Quand l’insoumission entre en classe

Le jeudi 4 juin après-midi, les rencontres pédagogiques des Passeurs de Livres installent le festival hors du seul salon. Le dispositif scolaire, reconduit le vendredi matin, rassemble à nouveau plus de 1000 élèves. Collégiens et lycéens d’établissements d’Alès Agglomération, de Bagnols-sur-Cèze et de Brignon suivent un module complet : rencontre avec des auteurs, atelier en groupes réduits, puis visite du salon. Le thème de cette 5e édition, « Difficiles libertés », trouve là son terrain le plus direct.

01/06/2026, 09:26

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À Kuala Lumpur, l’Arabie saoudite déploie sa vitrine culturelle

Invitée d’honneur de la Foire internationale du livre de Kuala Lumpur 2026, l’Arabie saoudite a inauguré son pavillon au World Trade Centre Kuala Lumpur, où se tient la manifestation du 29 mai au 7 juin. La participation saoudienne est conduite par la Commission de la littérature, de l’édition et de la traduction, l’une des onze commissions sectorielles rattachées au ministère saoudien de la Culture.

31/05/2026, 06:04

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Vous connaissez ses images sans connaître son nom : Patrice Garcia s'expose

Aux Imaginales, les mondes imaginaires ne se lisent pas seulement dans les livres. Ils se dessinent, se maquettent, se cherchent, se corrigent, prennent forme sur une feuille avant de devenir décor, personnage, affiche ou plan de cinéma. À la Bibliothèque multimédia intercommunale d’Épinal (Bmi), l’exposition La Lumière à dessein, consacrée à Patrice Garcia, rappelle ce travail souvent invisible : celui de l’artiste qui imagine les images avant qu’elles n’existent.

30/05/2026, 18:22

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À Épinal, d’étranges personnages apparaissent sur les murs de la ville

À Épinal, les Imaginales ne se contentent pas des chapiteaux, des livres et des tables rondes. Pour cette édition 2026 placée sous le signe d’« Alter Ego », la ville elle-même devient surface de projection, et pas seulement lors des incontournables nocturnes du festival. Autour de la basilique Saint-Maurice, sur les grilles, les façades, les murs et les ouvertures oubliées, deux propositions visuelles accompagnent les festivaliers.

30/05/2026, 12:22

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La guerre de Troie n’a jamais pris fin

Aux Imaginales, Homère n’est pas traité comme une statue antique, mais comme un foyer inépuisable de récits. De l’auteur introuvable aux traductions antiques, des réécritures féministes de la guerre de Troie à l’uchronie, historiens et auteurs montrent comment l’Iliade et l’Odyssée continuent d’irriguer la fantasy, la recherche, la littérature contemporaine et le cinéma. Un Homère moins figé que disputé, sans cesse relu, déplacé et rendu à d’autres voix.

29/05/2026, 18:18

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Guerre, misère, révolte : Frans Masereel, l’artiste qui dessinait contre son siècle

Après plusieurs heures passées sous les chapiteaux, entre tables rondes, dédicaces et univers imaginaires, une autre aventure attend les visiteurs des Imaginales. Jusqu'au 20 septembre 2026, le musée de l'Image d'Épinal consacre sa grande exposition à Frans Masereel, figure majeure de l'art européen du XXe siècle, aujourd'hui trop méconnue.

29/05/2026, 16:11

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Une famille française, premier long-métrage de l'auteur Nadir Dendoune

Le journaliste, auteur et documentariste Nadir Dendoune prépare le tournage de son premier long-métrage, intitulé Une famille française. Il a déjà réalisé plusieurs documentaires, dont Des figues en avril (2018) et Petits Pas (2021).

29/05/2026, 11:23

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