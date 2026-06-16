François Gall, du roman populaire aux trains du monde entier

Né le 9 novembre 1922 à Saint-Germain-en-Laye, François Gall traverse d’abord l’histoire avant de la raconter. Engagé dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, fait prisonnier en 1943 dans un camp à Berlin, il s’en évade pour rejoindre de nouveau la Résistance et participer à la Libération de Paris, du 19 au 25 août 1944.

En 1942, il apparaît avec son frère Jacques Gall comme figurant dans Les Visiteurs du soir, le film de Marcel Carné écrit par Jacques Prévert.

Du reportage au roman populaire

Après la guerre, François Gall explore les métiers du journalisme, de l’audiovisuel et de la télévision. Reporter de guerre en Indochine, auteur, scénariste, journaliste, il collabore notamment avec des agences comme l’AFP, Reuters et United Press, ainsi qu’avec France-Soir et Le Figaro. Cette expérience du reportage, du voyage et du récit d’actualité nourrit ensuite une œuvre multiple, souvent construite avec son frère Jacques Gall, né en 1921 et mort en 1978.

Les deux frères signent ensemble plusieurs romans et récits, souvent marqués par l’aventure, le mouvement, l’histoire et le goût du feuilleton.

Leur bibliographie commune témoigne de cette veine romanesque et feuilletonesque. Elle s’ouvre notamment avec Les Invités du tour du monde, publié chez Gallimard en 1958 avec une préface de Joseph Kessel. Elle se poursuit avec la série médiévale Les Aventures de Vermeille de Plancy au XIIIe siècle, dont paraissent Vermeille et le plus grand prince de la terre, aux Presses de la Cité en 1966, puis Or, feu, sang, Vermeille, en 1967.

Jacques et François Gall publient aussi Marie, le ciel ouvert, Mauve aux étranges amours, 9 seigneurs d’Extrême-Orient, Un Médecin dans la nuit, La Route carnivore, Le Pain et le fouet, Alba, L’Or et l’amour, puis Alba, l’or et l’amour. Ces titres paraissent notamment chez Grasset, aux Presses de la Cité, chez Nathan, aux Éditions de Trévise, et aux éditions Jean-Goujon.

Les Gall écrivent pour un public large, avec le sens du rebondissement, de l’exotisme, de la destinée romanesque et de la fresque.

Leur travail appartient à cette zone aujourd’hui moins visible de la littérature française : celle des écrivains-journalistes, familiers des journaux, des voyages, des formats longs, capables de passer du roman au scénario, du récit documentaire à la fiction quotidienne.

Leur contribution la plus durable au monde imprimé reste peut-être 13 rue de l’Espoir. De 1959 à 1972, Jacques et François Gall écrivent le scénario de cette bande dessinée publiée quotidiennement dans France-Soir, à la demande de Pierre Lazareff.

Dessinée par Paul Gillon, la série suit Françoise, jeune femme moderne des années 1960. Elle mêle vie sentimentale, quotidien urbain, transformations sociales et feuilleton populaire. Par sa publication au long cours, son inscription dans un grand quotidien et sa volonté de saisir une époque à travers un personnage féminin contemporain, 13 rue de l’Espoir occupe une place particulière dans l’histoire de la bande dessinée française. La série sera ensuite publiée en deux volumes aux Humanoïdes associés, au début des années 1980.

La télévision comme nouveau territoire

La télévision lui apporte une notoriété plus large. De 1968 à 1978, François Gall produit avec Jacques Gall et Jean Wetzel l’émission À bout portant, réalisée par Roger Sciandra. Le programme propose des portraits de personnalités du monde de la culture, du spectacle, des arts et de la chanson, en mêlant vie privée et vie publique.

Parmi les artistes portraiturés figurent notamment Charles Aznavour, Georges Moustaki, Annie Cordy, Guy Bedos et Sophie Daumier, Serge Lama, Pierre Perret, Joe Dassin, Léo Ferré, Juliette Gréco, Michel Polnareff, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Thierry Le Luron, Raymond Devos, Julien Clerc, Eddy Mitchell, Jean Marais ou Coluche.

Après la mort de son frère Jacques, François Gall poursuit sa carrière de producteur, réalisateur et scénariste. Il crée, produit et réalise avec Bernard d’Abrigeon Des trains pas comme les autres, diffusé de 1987 à 2008 sur Antenne 2 puis France 2. Dans sa première formule, sans présentateur à l’écran, il en assure aussi la voix off. Le principe est simple et durable : faire découvrir un pays par ses trains, ses lignes, ses gares, ses paysages et les habitants rencontrés au fil du trajet.

Du Canada à l’Inde, de la Norvège au Japon, du Transsibérien au Mexique, de l’Éthiopie au Brésil, du Maroc à l’Iran, du Portugal à l’Écosse, l’émission impose une manière de voyager par le rail, attentive aux pays traversés autant qu’aux moyens de transport. Elle reçoit le 7 d’or du meilleur documentaire en 1991 et donnera lieu à un livre publié en 2002.

François Gall produit également d’autres séries et documentaires. Parmi eux figure Un homme, un château, diffusé sur Antenne 2 en 1980 et 1981. En 1971, il produit aussi quatre épisodes de la série documentaire Civilisations, réunis sous le titre Quatre soleils bridés. Il produit encore un documentaire sur le château de Malmaison, réalisé par Alain Cavalier en 1980.

Son travail de scénariste passe aussi par le cinéma. En 1962, La Gamberge, réalisé par Norbert Carbonnaux et scénarisé par François Billetdoux, naît d’une idée de Jacques et François Gall liée à 13 rue de l’Espoir. En 1965, François Gall coécrit avec Yves Allégret le scénario de Terreur sur la savane, également connu sous les titres Konga Yo ou Les Fugitifs du Sud-Kasaï.

François Gall fut aussi proche de Georges et Claude Pompidou, rencontrés par l’intermédiaire de Pierre Lazareff en 1957. Cette amitié durable nourrit plusieurs travaux : le texte « Mon ami Georges Pompidou », publié en 1994, le documentaire Hommage au président Pompidou, réalisé avec son frère en 1975, puis Pompidou inédit, une aventure culturelle. Il participa également au jury du prix Georges-Pompidou, consacré à la langue et à la culture françaises.

Le 21 novembre 1996, François Gall reçoit la Légion d’honneur, remise à l’hôtel de Lassay par Philippe Séguin, alors président de l’Assemblée nationale. Il était marié à Françoise Durst, petite-fille du peintre Auguste Durst, qui créa et dirigea jusqu’en 2018 la Galerie d’art Françoise Durst, consacrée à l’art contemporain.

Crédits photo : François Gall (Onyx32, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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