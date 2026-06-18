Une expérience qui fait peur parce qu’elle est vraie

Elle se sert de ce corps pour engager le spectateur, imposer l’émotion en lui. Le protocole est simple : les quarante personnes dans la salle ont carte blanche. Carte blanche et une panoplie d’objets, du miroir au pistolet, pour lui faire subir tout ce qui leur passerait par la tête. Dans le public, l’incompréhension cède progressivement à l’impatience, l’amusement à l’agacement, jusqu’à l’inévitable violence. Tous alors deviennent les témoins de leur propre bestialité.

Marie Petitcuénot signe un roman électrique sur les tréfonds de l’âme humaine. On tremble et on se révolte au cours de cette attente lancinante où hommes et femmes se laissent surprendre par eux-mêmes. Le lecteur est lui aussi pris dans l’engrenage, et une question essentielle, obsédante, peu à peu s’installe : et moi, qu’aurais-je fait ?

Les éditions Héloïse d'Ormesson vous proposent un extrait en avant-première :

L’AUTEUR Marie Petitcuénot travaille dans le conseil et la communication. Elle est également autrice pour la jeunesse. Son premier livre, Ce qui gronde (Flammarion) a été remarqué lors de la rentrée littéraire 2021.

Parution le 20 août 2026.

Par Ewen Berton

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