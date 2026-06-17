Un redressement fiscal de 250 000 € pour l'association d'Alain Soral

Cofondée en 2007 par Alain Soral, l'association Égalité et Réconciliation (E&R) est au cœur de son entreprise négationniste, antisémite et conspirationniste. Sur son site, elle résume d'ailleurs son objectif, « soutenir et [...] défendre les idées politiques d’Alain Soral », et, pour ce faire, s'appuie sur plusieurs canaux : des vidéos, produites par la structure ou simplement relayées par elle, des commentaires de textes ou encore des livres, via la maison d'édition Kontre Kulture, d'un certain Soral Alain.

D'emblée, un système se dessine, dont la finalité reste la promotion, voire la célébration d'Alain Soral et de ses « idées », dans une sorte de culte de la personnalité assez évident. En 2023, le journal StreetPress s'était plongé dans les rouages de cette machine entièrement au service du polémiste d'extrême droite, gérée par Julien Limes, son « bras droit », aussi connu sous le pseudonyme « Julien Mimault ».

Car Égalité et Réconciliation génère des flux financiers non négligeables, par la vente de livres, donc, mais aussi de vitamines ou de formations. Ou encore via les dons réalisés par les soutiens d'Alain Soral, un temps installé en Suisse mais qui serait aujourd'hui « réfugié » en Russie. Pour le seul mois d'octobre 2018, indiquait ainsi un relevé bancaire consulté par StreetPress, E&R encaissait 18.945,22 €.

Pourtant, soulignait encore le média d'investigation, les comptes finissent souvent les mois proches du néant, en raison de reversements fréquents à divers bénéficiaires, dont une société, Instinct de survie, aux activités pourtant inexistantes, qui s'acquitterait à son tour de paiements de « droits d'auteur » à différents individus, dont Alain Soral lui-même.

D'autres structures de cette galaxie Soral adoptaient le même comportement bancaire, comme Culture pour Tous, notamment propriétaire de la marque Kontre Kulture, ou Édition et documentation parisienne (qui gère la lettre d'information Faits & Documents). À la clé, selon StreetPress, des revenus réguliers pour tous les proches de Soral, et pour le principal intéressé, évidemment.

Un petit contrôle fiscal

L'administration fiscale lit-elle StreetPress ? Peut-être, mais elle n'est en tout cas pas passée à côté des flux financiers qui transitent via E&R. La direction régionale des finances publiques de Bourgogne–Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or [le siège d'E&R se trouve à Dijon] a ainsi procédé à une vérification de la comptabilité de l'association sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Deux années sur lesquelles l'administration a estimé que « la gestion de l'association ne présentait pas un caractère désintéressé », ce qui l'a amené à procéder à « des rehaussements d'impôt sur les sociétés et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2019 et en 2020 ». Une proposition de rectification est envoyée à E&R en novembre 2022, que l'organisation refuse.

Le 26 mai 2023, les impositions en litige sont mises en recouvrement, pour un montant total de 250.525 €, soit 198.583 € au titre de l'impôt sur les sociétés et 51.942 € au titre de la TVA, ce qui laisse imaginer les sommes encaissées par la structure. Cette dernière a contesté, devant le tribunal administratif de Dijon, la procédure de recouvrement, assurant qu'elle ne devait rien ou, à la limite, 23.833 € en 2019 et 42.192 € en 2020, au titre de l'impôt sur les sociétés, ainsi que 13.114 € en 2019, pour la TVA due.

Une « communauté d'intérêts et d'activités de vente »

Afin de contester le recouvrement fiscal, Égalité et Réconciliation s'appuyait sur plusieurs arguments, visant à démontrer que l'organisation restait sans but lucratif et que sa gestion était désintéressée. L'association soulignait par ailleurs que le versement de sommes à Alain Soral correspondait « à la gratification d’une œuvre littéraire et artistique réelle, pour laquelle [il] a subi de nombreuses poursuites judiciaires ».

Le tribunal administratif s'est penché sur le sac de nœuds que constitue la galaxie Soral, en tentant de démêler les liens qui unissent les différentes sociétés. À ses yeux, « l’action de l’association “Égalité et Réconciliation” poursuit celle engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) “Culture pour tous”, dont le gérant est également le trésorier de l’association tandis que le président de cette dernière est associé majoritaire à hauteur de 80 % de cette société ».

Ce lien très fort entre l'association et la SARL a notamment été matérialisé par un contrat publicitaire, conclu en 2009, pour un montant de 55.000 € par an, et par le reversement par Culture pour tous à l'association d'une large partie des recettes perçues par la vente de vidéos à la demande.

Malgré les arguments d'E&R, le tribunal conclut « qu’il existe une communauté d’intérêts et d’activités de vente entre cette dernière et la SARL “Culture Pour Tous” ». En tant, respectivement, que président d'E&R et associé majoritaire de Culture pour tous (à hauteur de 80 %), et que secrétaire d'E&R et gérant de la société, Alain Soral et Julien Limes « disposent d’un intérêt indirect dans les résultats de l’exploitation de l’association », relève encore le tribunal.

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Si ces montages administratifs et ces liens ne sont pas en soi illégaux, ils appellent des déclarations fiscales particulières et ne permettent pas de bénéficier de l'exonération de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, rappelle la justice administrative. Cette dernière a rejeté la contestation d'E&R, qui devra donc s'acquitter de la somme réclamée par la direction régionale des finances publiques de Bourgogne–Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

La facture présentée dans le cadre du recouvrement fiscal n'est pas anodine, puisque la « Liste non exhaustive des procès impliquant Alain Soral et Égalité & Réconciliation » affichée sur le site du polémiste d'extrême droite multicondamné indique au moment de la publication de cet article que le « total des condamnations pécuniaires s’élève à la somme » de 531.064 €... À elle seule, l'administration fiscale y ajoute donc un montant conséquent.

Nous avons tenté de joindre Égalité et Réconciliation et son avocat, sans succès.

La décision complète du tribunal administratif de Dijon est accessible ci-dessous.

Photographie : visuel diffusé par l'association Égalité et Réconciliation

Par Antoine Oury

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