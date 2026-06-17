Un redressement fiscal de 250 000 € pour l'association d'Alain Soral

Égalité et Réconciliation, l'association du polémiste d'extrême droite Alain Soral, condamné pour « injures raciales », « négationnisme », « apologie de crime de guerre » ou « propos homophobes », est visée par l'administration fiscale, qui lui réclame un montant de 250.525 €. La direction régionale des finances publiques estime en effet que la gestion de l'association ne présente pas « un caractère désintéressé »...
Le 17/06/2026 à 12:09 par Antoine Oury
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17/06/2026 à 12:09
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Cofondée en 2007 par Alain Soral, l'association Égalité et Réconciliation (E&R) est au cœur de son entreprise négationniste, antisémite et conspirationniste. Sur son site, elle résume d'ailleurs son objectif, « soutenir et [...] défendre les idées politiques d’Alain Soral », et, pour ce faire, s'appuie sur plusieurs canaux : des vidéos, produites par la structure ou simplement relayées par elle, des commentaires de textes ou encore des livres, via la maison d'édition Kontre Kulture, d'un certain Soral Alain.
D'emblée, un système se dessine, dont la finalité reste la promotion, voire la célébration d'Alain Soral et de ses « idées », dans une sorte de culte de la personnalité assez évident. En 2023, le journal StreetPress s'était plongé dans les rouages de cette machine entièrement au service du polémiste d'extrême droite, gérée par Julien Limes, son « bras droit », aussi connu sous le pseudonyme « Julien Mimault ».
Car Égalité et Réconciliation génère des flux financiers non négligeables, par la vente de livres, donc, mais aussi de vitamines ou de formations. Ou encore via les dons réalisés par les soutiens d'Alain Soral, un temps installé en Suisse mais qui serait aujourd'hui « réfugié » en Russie. Pour le seul mois d'octobre 2018, indiquait ainsi un relevé bancaire consulté par StreetPress, E&R encaissait 18.945,22 €.
Pourtant, soulignait encore le média d'investigation, les comptes finissent souvent les mois proches du néant, en raison de reversements fréquents à divers bénéficiaires, dont une société, Instinct de survie, aux activités pourtant inexistantes, qui s'acquitterait à son tour de paiements de « droits d'auteur » à différents individus, dont Alain Soral lui-même.
D'autres structures de cette galaxie Soral adoptaient le même comportement bancaire, comme Culture pour Tous, notamment propriétaire de la marque Kontre Kulture, ou Édition et documentation parisienne (qui gère la lettre d'information Faits & Documents). À la clé, selon StreetPress, des revenus réguliers pour tous les proches de Soral, et pour le principal intéressé, évidemment.
L'administration fiscale lit-elle StreetPress ? Peut-être, mais elle n'est en tout cas pas passée à côté des flux financiers qui transitent via E&R. La direction régionale des finances publiques de Bourgogne–Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or [le siège d'E&R se trouve à Dijon] a ainsi procédé à une vérification de la comptabilité de l'association sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Deux années sur lesquelles l'administration a estimé que « la gestion de l'association ne présentait pas un caractère désintéressé », ce qui l'a amené à procéder à « des rehaussements d'impôt sur les sociétés et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2019 et en 2020 ». Une proposition de rectification est envoyée à E&R en novembre 2022, que l'organisation refuse.
Le 26 mai 2023, les impositions en litige sont mises en recouvrement, pour un montant total de 250.525 €, soit 198.583 € au titre de l'impôt sur les sociétés et 51.942 € au titre de la TVA, ce qui laisse imaginer les sommes encaissées par la structure. Cette dernière a contesté, devant le tribunal administratif de Dijon, la procédure de recouvrement, assurant qu'elle ne devait rien ou, à la limite, 23.833 € en 2019 et 42.192 € en 2020, au titre de l'impôt sur les sociétés, ainsi que 13.114 € en 2019, pour la TVA due.
Afin de contester le recouvrement fiscal, Égalité et Réconciliation s'appuyait sur plusieurs arguments, visant à démontrer que l'organisation restait sans but lucratif et que sa gestion était désintéressée. L'association soulignait par ailleurs que le versement de sommes à Alain Soral correspondait « à la gratification d’une œuvre littéraire et artistique réelle, pour laquelle [il] a subi de nombreuses poursuites judiciaires ».
Le tribunal administratif s'est penché sur le sac de nœuds que constitue la galaxie Soral, en tentant de démêler les liens qui unissent les différentes sociétés. À ses yeux, « l’action de l’association “Égalité et Réconciliation” poursuit celle engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) “Culture pour tous”, dont le gérant est également le trésorier de l’association tandis que le président de cette dernière est associé majoritaire à hauteur de 80 % de cette société ».
Ce lien très fort entre l'association et la SARL a notamment été matérialisé par un contrat publicitaire, conclu en 2009, pour un montant de 55.000 € par an, et par le reversement par Culture pour tous à l'association d'une large partie des recettes perçues par la vente de vidéos à la demande.
Malgré les arguments d'E&R, le tribunal conclut « qu’il existe une communauté d’intérêts et d’activités de vente entre cette dernière et la SARL “Culture Pour Tous” ». En tant, respectivement, que président d'E&R et associé majoritaire de Culture pour tous (à hauteur de 80 %), et que secrétaire d'E&R et gérant de la société, Alain Soral et Julien Limes « disposent d’un intérêt indirect dans les résultats de l’exploitation de l’association », relève encore le tribunal.
À LIRE - La revue d'extrême droite La Furia au bord de la cessation d'activité ?
Si ces montages administratifs et ces liens ne sont pas en soi illégaux, ils appellent des déclarations fiscales particulières et ne permettent pas de bénéficier de l'exonération de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, rappelle la justice administrative. Cette dernière a rejeté la contestation d'E&R, qui devra donc s'acquitter de la somme réclamée par la direction régionale des finances publiques de Bourgogne–Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
La facture présentée dans le cadre du recouvrement fiscal n'est pas anodine, puisque la « Liste non exhaustive des procès impliquant Alain Soral et Égalité & Réconciliation » affichée sur le site du polémiste d'extrême droite multicondamné indique au moment de la publication de cet article que le « total des condamnations pécuniaires s’élève à la somme » de 531.064 €... À elle seule, l'administration fiscale y ajoute donc un montant conséquent.
Nous avons tenté de joindre Égalité et Réconciliation et son avocat, sans succès.
La décision complète du tribunal administratif de Dijon est accessible ci-dessous.
Photographie : visuel diffusé par l'association Égalité et Réconciliation
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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La mairie de Toulouse a ouvert un examen déontologique concernant Bertrand Le Digabel, bibliothécaire municipal au sein du réseau des bibliothèques de la Ville, également fondateur et responsable des éditions Auda Isarn. Cette maison d’édition toulousaine publie ou republie des auteurs et des ouvrages liés aux mouvances nationaliste, identitaire, collaborationniste ou néonazie.
15/06/2026, 16:59
Le phénomène inquiète tout particulièrement le Syndicat de la librairie française (SLF) : ces dernières années, de plus en plus de librairies sont prises pour cibles en raison de leur sélection d'ouvrages ou d'affichages en vitrine. L'« engagement » des commerces du livre est-il devenu condamnable ? Et quels sont ses effets sur sa clientèle ?
15/06/2026, 15:05
Depuis cinq ans, OmaxBooks construit un pont entre les auteurs afro-américains et les lecteurs francophones. Après avoir publié les versions françaises des ouvrages d’Issa Rae, Common, Taraji P. Henson, Rick Ross, 50 Cent, Gucci Mane ou encore Donda West, la maison d’édition indépendante lance aujourd’hui une campagne participative autour de deux nouvelles parutions consacrées à Tupac Shakur et Nipsey Hussle.
15/06/2026, 13:00
La division antitrust du ministère américain de la Justice a clos, vendredi 12 juin, son enquête sur le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. L’opération, valorisée à 81 milliards $ en capitaux propres et 110 milliards $ en valeur d’entreprise, touche directement l’économie du livre : elle rassemble des univers issus de la bande dessinée, du roman et de la fantasy, au moment même où Paramount relance une activité éditoriale maison.
15/06/2026, 12:34
La réforme de la facturation électronique impose aux entreprises petites et moyennes PME une transformation de leurs systèmes financiers à partir du 1er septembre 2026 pour la réception des factures électroniques des fournisseurs et, à compter du 1er septembre 2027, l'envoi de toutes les factures aux clients.
15/06/2026, 12:17
En 2025, la Chambre du livre d’Ukraine a enregistré 15.069 titres imprimés, pour 33,2 millions d’exemplaires. À partir de ces données, Chytomo place KSD en tête des éditeurs ukrainiens, à la fois en nombre de titres et en tirage. Le classement éclaire un marché toujours actif malgré la guerre, mais marqué par le poids des grands groupes et de l’édition scolaire.
15/06/2026, 11:21
Trente-quatre comic books américains de l’âge d’or entrent en vente le 15 juin sur MyComicShop.com. La plupart proviennent de la collection James Strand, pillée après la mort du collectionneur de Portland, puis partiellement récupérée par le FBI.
15/06/2026, 10:50
Une enquête commandée par l’Authors Guild au cabinet Codex Group décrit un écart marqué entre lecture et achat neuf. L’organisation d’auteurs estime que la multiplication des canaux d’accès, entre bibliothèques, abonnements, prêt informel, occasions et piraterie, pèse sur la rémunération des écrivains.
15/06/2026, 10:41
« Nos héritages culinaires », le premier ouvrage des Éditions Topaze, est un beau livre de cuisine, de rencontres et de conversations. Le lecteur y trouvera des recettes mais aussi des textes pour saisir les ressorts intimes et sociaux de l’acte de cuisiner et de partager un déjeuner.
15/06/2026, 10:30
Nommée au ministère de la Culture, Isabelle Chardonnier quittera la direction de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de la région Grand Est le 22 juin prochain. La rue de Valois ouvre donc l'appel aux candidatures pour lui succéder.
15/06/2026, 10:11
400 pages, 350 photographies, 3,5 kg de beau papier. Un ouvrage photographique contenant toute la mémoire et l’énergie de la « Normandy Beach Race ». Un concentré d’humanité et de mécaniques sur une des plages mythique du débarquement, Riva Bella.
14/06/2026, 10:00
À Portland, Street Books roule toujours avec des romans dans ses sacoches. Fondée en 2011 pour apporter des livres aux personnes sans domicile, cette bibliothèque mobile distribue désormais aussi lunettes de lecture, produits d’hygiène, Narcan (utilisée contre les overdoses aux opioïdes) et sacs de couchage.
13/06/2026, 11:53
Le 27 mai, l’Australie a consacré son National Simultaneous Storytime 2026 à Luna Roo: The Kangaroo Baller. À midi, bibliothèques, écoles, familles et lieux culturels lisaient le même album jeunesse, publié par Little Book Press. Derrière l’image réjouissante d’un kangourou capitaine de football, l’événement révèle la mécanique très organisée d’une campagne nationale de lecture.
13/06/2026, 11:41
Dans le comté d’Essex, en Angleterre, les autorités locales dirigées par Reform UK ont demandé aux bibliothèques de suspendre une partie de leur communication autour de certains événements, notamment la Marche des fiertés et le Mois de l'Histoire Noire. Cette consigne, qui cible tout le réseau, provoque les critiques d’associations locales engagées pour les bibliothèques et les droits LGBT+.
13/06/2026, 11:30
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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