9500 livres offerts à des enfants en grande précarité cet été

Cet été, 9500 livres seront remis à des enfants en grande précarité, accueillis avec leurs familles en centres d’hébergement d’urgence ou en hôtels sociaux, partout en France. Derrière ce geste simple - offrir un livre - se dessine une ambition plus vaste : rappeler qu’un enfant privé de stabilité, de chambre, parfois même d’un toit durable, ne devrait pas l’être aussi d’histoires, d’images, de beauté et de rêverie.
Le 16/06/2026 à 15:52 par Hocine Bouhadjera
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16/06/2026 à 15:52
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Baptisée « Des livres en partage : opération Solidarité d’été », l’opération est portée par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ), son Fonds de dotation et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), avec le concours logistique de Créa Pub. Les ouvrages sont donnés par les Éditions des Grandes Personnes, maison de littérature jeunesse.
Le lancement de l’opération donnera lieu à un point presse le lundi 22 juin, à 11h, au siège du SLPJ, 3 rue François Debergue, à Montreuil. À cette occasion, le SLPJ et la FAS signeront une convention venant consolider une collaboration engagée de longue date autour de l’accès au livre et à la lecture pour les publics les plus fragilisés.
L’objectif affiché par les partenaires est clair : rendre le beau accessible à toutes et tous. Pas seulement distribuer des objets, mais offrir à des enfants que la précarité expose trop tôt à l’inquiétude une présence intime, durable, transportable. Un livre que l’on garde avec soi, que l’on ouvre dans une chambre d’hôtel social, un centre d’hébergement, un lieu provisoire. Un livre qui peut devenir, même brièvement, un espace à soi.
Sur le terrain, les distributions seront accompagnées par plusieurs associations, parmi lesquelles la Fondation de l’Armée du Salut, Emmaüs solidarité, Aurore, le CASP ou encore le Samu Social de Paris. Ces structures viendront récupérer les dons le 22 juin au siège du SLPJ, avant de les remettre aux enfants et aux familles qu’elles accompagnent.
En Île-de-France, l’opération trouvera également un prolongement au Parc d’attractions littéraires organisé par le SLPJ au Parc départemental Georges-Valbon, à La Courneuve, du 24 juin au 1er juillet. Les enfants qui s’y rendront avec leur structure sociale pourront recevoir ces livres, en complément de dons effectués par d’autres maisons d’édition.
« Des livres en partage » prolonge une première opération Solidarité menée en 2025 avec la FAS, à l’occasion du 41e Salon du livre et de la presse jeunesse. Cette première action avait permis au Fonds de dotation du SLPJ de faire bénéficier 1500 jeunes visiteurs et visiteuses de chèques-lire, afin qu’ils puissent choisir et acquérir eux-mêmes un livre.
Le contexte donne à cette nouvelle opération une portée particulière. Le baromètre enfance à la rue FAS-UNICEF fait état de plus de 2100 enfants à la rue, privés de droits fondamentaux. En parallèle, 13 millions de personnes rencontrent en France des difficultés d’accès à la lecture. Pour les partenaires, l’accès aux ressources culturelles n’est donc pas un supplément d’âme : il participe de la dignité.
Le point presse se déroulera en présence de Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité, Brigitte Morel et Sabine Louali, des Éditions des Grandes Personnes, Denis Pingaud, président du Fonds de dotation du Salon du livre et de la presse jeunesse, ainsi que Sylvie Vassallo, directrice du SLPJ.
À LIRE - Droits de l'enfant : l'UNICEF souligne les inégalités dans l'apprentissage de la lecture
La FAS rassemble plus de 900 associations et 2800 structures engagées auprès des personnes en situation de précarité. Composée d’une fédération nationale et de 13 fédérations régionales, elle intervient dans les champs de l’hébergement, de la veille sociale, de l’insertion par l’activité économique, du logement adapté, du médico-social, ou encore de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés.
Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis mène toute l’année des actions pour démocratiser l’accès au livre et à la lecture. En Seine-Saint-Denis, il travaille notamment avec le Département, la Préfecture et la Caisse d’allocations familiales autour de dispositifs de médiation pour les publics les plus éloignés du livre. À l’échelle nationale, il déploie aussi le programme Des livres à soi, consacré au soutien à la parentalité autour du livre, avec l’appui du ministère de la Culture.
Son Fonds de dotation a été créé pour financer et mettre en œuvre des actions destinées à démocratiser l’accès au livre et à prévenir l’illettrisme. Les Éditions des Grandes Personnes, donatrices des ouvrages, sont reconnues pour des livres jeunesse où l’image, les formes et la proximité avec la structure du jeu occupent une place centrale. Créa Pub, enfin, accompagne l’opération sur le plan logistique, dans ses dimensions d’impression, de réalisation et de routage.
Crédit photo : livres jeunesse au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, 28 novembre 2018, ActuaLitté, CC BY-SA 2.0.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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L’ADAGP annonce l’échec des négociations avec Meta autour du renouvellement de l’accord conclu en octobre 2024. Ce contrat permettait de rémunérer les artistes dont les œuvres sont partagées sur les plateformes du groupe, notamment Facebook et Instagram. Faute d’entente, la société d’auteurs entend désormais porter le litige devant le juge.
12/06/2026, 17:57
Au 10, place Saint-Michel, l’un des anciens locaux de Gibert Jeune doit accueillir un restaurant Manhattn’s Burger. Le lieu, fermé depuis 2021, fut longtemps l’une des adresses les plus identifiées du Quartier latin. L’enseigne belge de burgers occupera les anciens espaces de la librairie, soit environ 360 m². La mairie du VIe arrondissement a confirmé le projet, sans s’y opposer.
12/06/2026, 13:35
Tout le monde connaît la franchise Jurassic Park. Depuis des décennies, les dinosaures fascinent le grand public dans le monde entier à travers le cinéma, les jeux vidéos ou les romans. Pourtant, il est si rare d’en croiser dans la littérature fantasy ! Alors, que se passerait-il si ces créatures n’étaient pas des monstres à fuir, mais des compagnons du quotidien liés aux humains par une magie ancestrale ?
12/06/2026, 13:00
Le Cycle Éternel est un conte musical créé et présenté sur scène à travers le Québec depuis plusieurs années par Regina Reichherzer, musicienne, conteuse, horticultrice et siffleuse ! Cette œuvre sensible et immersive, qui aborde la nature, les cycles de la vie, la transformation et le lien au Vivant, est aujourd’hui adaptée en livre jeunesse musical illustré destiné aux enfants de 5 à 11 ans.
12/06/2026, 10:30
Les éditions Gallimard ont rejeté les accusations portées contre elles par Boualem Sansal, dans son livre La Légende et dans plusieurs entretiens accordés autour de sa parution. L’écrivain franco-algérien, qui a quitté son éditeur historique pour rejoindre Grasset, met en cause la maison de la rue Gaston-Gallimard pour son attitude pendant et après sa détention en Algérie.
11/06/2026, 18:16
L’écrivain, scénariste et réalisateur Mehdi Charef est mort à 73 ans. Sa famille et son éditeur, Hors d’atteinte, ont annoncé qu’il s’était éteint « dans son sommeil », à son domicile en Île-de-France, dans la nuit du 9 au 10 juin 2026.
11/06/2026, 17:51
Michel Lafon republie le 9 juillet Moonwalk, la seule autobiographie signée Michael Jackson. Portée par le succès du biopic Michael, cette nouvelle édition s’annonce comme l’un des retours éditoriaux marquants de l’été : la maison indique un premier tirage de 20.000 exemplaires et des précommandes déjà installées en tête des classements. La première édition, sortie en août 2009, s'est écoulée à plus de 35.000 exemplaires.
11/06/2026, 16:29
Après une première vie dans un recueil caritatif, Les Monstres Anonymes d’Eidole s’apprêtent à conquérir, de nouveau, le cœur des lecteurs. Cette fois-ci, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes pour distraire l’assemblée, très critique, des adolescents.
11/06/2026, 15:30
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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