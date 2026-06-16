9500 livres offerts à des enfants en grande précarité cet été

Baptisée « Des livres en partage : opération Solidarité d’été », l’opération est portée par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ), son Fonds de dotation et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), avec le concours logistique de Créa Pub. Les ouvrages sont donnés par les Éditions des Grandes Personnes, maison de littérature jeunesse.

Le lancement de l’opération donnera lieu à un point presse le lundi 22 juin, à 11h, au siège du SLPJ, 3 rue François Debergue, à Montreuil. À cette occasion, le SLPJ et la FAS signeront une convention venant consolider une collaboration engagée de longue date autour de l’accès au livre et à la lecture pour les publics les plus fragilisés.

L’objectif affiché par les partenaires est clair : rendre le beau accessible à toutes et tous. Pas seulement distribuer des objets, mais offrir à des enfants que la précarité expose trop tôt à l’inquiétude une présence intime, durable, transportable. Un livre que l’on garde avec soi, que l’on ouvre dans une chambre d’hôtel social, un centre d’hébergement, un lieu provisoire. Un livre qui peut devenir, même brièvement, un espace à soi.

Sur le terrain, les distributions seront accompagnées par plusieurs associations, parmi lesquelles la Fondation de l’Armée du Salut, Emmaüs solidarité, Aurore, le CASP ou encore le Samu Social de Paris. Ces structures viendront récupérer les dons le 22 juin au siège du SLPJ, avant de les remettre aux enfants et aux familles qu’elles accompagnent.

En Île-de-France, l’opération trouvera également un prolongement au Parc d’attractions littéraires organisé par le SLPJ au Parc départemental Georges-Valbon, à La Courneuve, du 24 juin au 1er juillet. Les enfants qui s’y rendront avec leur structure sociale pourront recevoir ces livres, en complément de dons effectués par d’autres maisons d’édition.

« Des livres en partage » prolonge une première opération Solidarité menée en 2025 avec la FAS, à l’occasion du 41e Salon du livre et de la presse jeunesse. Cette première action avait permis au Fonds de dotation du SLPJ de faire bénéficier 1500 jeunes visiteurs et visiteuses de chèques-lire, afin qu’ils puissent choisir et acquérir eux-mêmes un livre.

Le contexte donne à cette nouvelle opération une portée particulière. Le baromètre enfance à la rue FAS-UNICEF fait état de plus de 2100 enfants à la rue, privés de droits fondamentaux. En parallèle, 13 millions de personnes rencontrent en France des difficultés d’accès à la lecture. Pour les partenaires, l’accès aux ressources culturelles n’est donc pas un supplément d’âme : il participe de la dignité.

Le point presse se déroulera en présence de Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité, Brigitte Morel et Sabine Louali, des Éditions des Grandes Personnes, Denis Pingaud, président du Fonds de dotation du Salon du livre et de la presse jeunesse, ainsi que Sylvie Vassallo, directrice du SLPJ.

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La FAS rassemble plus de 900 associations et 2800 structures engagées auprès des personnes en situation de précarité. Composée d’une fédération nationale et de 13 fédérations régionales, elle intervient dans les champs de l’hébergement, de la veille sociale, de l’insertion par l’activité économique, du logement adapté, du médico-social, ou encore de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis mène toute l’année des actions pour démocratiser l’accès au livre et à la lecture. En Seine-Saint-Denis, il travaille notamment avec le Département, la Préfecture et la Caisse d’allocations familiales autour de dispositifs de médiation pour les publics les plus éloignés du livre. À l’échelle nationale, il déploie aussi le programme Des livres à soi, consacré au soutien à la parentalité autour du livre, avec l’appui du ministère de la Culture.

Son Fonds de dotation a été créé pour financer et mettre en œuvre des actions destinées à démocratiser l’accès au livre et à prévenir l’illettrisme. Les Éditions des Grandes Personnes, donatrices des ouvrages, sont reconnues pour des livres jeunesse où l’image, les formes et la proximité avec la structure du jeu occupent une place centrale. Créa Pub, enfin, accompagne l’opération sur le plan logistique, dans ses dimensions d’impression, de réalisation et de routage.

Crédit photo : livres jeunesse au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, 28 novembre 2018, ActuaLitté, CC BY-SA 2.0.

Par Hocine Bouhadjera

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