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Élise Lépine reçoit le Prix littéraire de la passion pour Les Courants d’arrachement

Le Prix littéraire de la passion, créé par Paristory, a été remis le 15 juin au Grand Hôtel du Palais Royal. Pour sa cinquième édition consécutive, le jury, présidé par Laure Adler, avait choisi de célébrer « la passion du secret ».

Le 16/06/2026 à 13:21 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

16/06/2026 à 13:21

Hocine Bouhadjera

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La lauréate est Élise Lépine, distinguée pour son roman Les Courants d’arrachement, publié aux éditions Grasset. Ce premier roman entraîne le lecteur dans le Casablanca des années 1950, où Reine apprend la mort de l’homme qu’elle a passionnément aimé. Cette disparition la replonge dans les souvenirs d’une existence traversée par les épreuves, les exils et les choix décisifs.

Entre la Normandie, la Seconde Guerre mondiale et le Maroc, Élise Lépine construit le portrait d’une femme confrontée à son passé, à ses désirs et aux contraintes de son époque. Le roman explore les thèmes de la liberté, de l’amour et de l’émancipation féminine, dans une écriture présentée comme sensible et lumineuse.

Le prix est doté de six nuits au Grand Hôtel du Palais Royal, établissement du groupe Paristory, ainsi que d’un stylo S.T. Dupont.

Le jury réunissait Julie Marang, créatrice du Prix de la passion et propriétaire des hôtels Paristory, Laure Adler, écrivaine et journaliste, présidente du jury 2025, Sephora Pondi, comédienne, écrivaine et pensionnaire de la Comédie-Française, Justine Lévy, éditrice et écrivaine, Bernard Chambaz, écrivain, Colette Kerber, directrice de la librairie Les Cahiers de Colette, ainsi que Jonathan Camus, directeur de la Librairie Delamain Paris, partenaire du prix.

Plusieurs romans figuraient dans la sélection : Le Visage de la nuit de Cécile Coulon, publié aux éditions de l’Iconoclaste, Elisabeth va très bien de Julien Dufresne-Lamy, aux éditions JC Lattès, Les Courants d’arrachement d’Élise Lépine, chez Grasset, Chimère de Julie Wolkenstein, aux éditions POL, et Premier amour d’Emmanuelle Richard, chez Julliard.

L’édition précédente avait distingué Bernard Chambaz pour Sans savoir où la luge s’arrêtera, publié chez Julliard. 

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Élise Lépine (© JF Paga, Grasset) 

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Les Courants d'arrachement

Elise Lépine

Paru le 07/01/2026

352 pages

Grasset & Fasquelle

23,00 €

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