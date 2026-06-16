Victor Dixen : sa nouvelle saga bientôt adaptée en série

La saga s’ouvre avec La Suivante, paru début avril, puis se poursuit avec La Promise, L’Épouse et L’Hérétique, publié le 11 juin dernier. Les quatre romans composent une fresque fantastique située sur la presqu’île fictive d’Eversand, dans le Rhode Island.

Victor Dixen y installe une Amérique d’aristocratie, de manoirs néo-gothiques, de fortune ancienne et de secrets de famille, autour d’un lieu où le printemps semble ne jamais finir.

Eversand, un piège très gothique

Au centre du récit figure Birdie Baker, une étudiante sans ressources qui répond à une offre d’emploi pour devenir « suivante » auprès d’une vieille dame. L’annonce la mène à Eversand, domaine de la puissante famille Rosemore. Mais derrière les fleurs, les convenances et la façade d’une vieille dynastie américaine, la jeune femme découvre peu à peu un piège plus vaste : elle pourrait n’être que la dernière d’une série de jeunes femmes attirées au manoir avant elle.

Le dispositif romanesque a tout d’un matériau pour l’audiovisuel : un lieu clos, une héroïne étrangère au monde qu’elle découvre, une famille inquiétante, des règles sociales oppressantes, une atmosphère de conte noir et un mystère pensé pour se déployer en épisodes. L’univers d’Eversand repose autant sur la tension fantastique que sur le suspense familial, avec un décor fortement identifiable : une presqu’île coupée du monde, des demeures hors du temps, une nature trop luxuriante pour être innocente. La saga s'est écoulée à près de 14.000 exemplaires en deux mois, selon Edistat.

Haut et Court TV dispose d’un catalogue marqué par des séries à forte identité visuelle et atmosphérique, notamment Les Revenants, créée par Fabrice Gobert, ou encore The Young Pope de Paolo Sorrentino, coproduite par Haut et Court TV. Son catalogue télévisuel comprend également Panthers, No Man’s Land, Possessions, Mister Spade ou Constellation.

À ce stade, aucune information publique ne précise encore le diffuseur, la plateforme, le format, le nombre d’épisodes, l’équipe d’écriture, le casting ou le calendrier de production. L’acquisition des droits constitue une première étape.

Un double lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire

Pour Victor Dixen, cette option audiovisuelle prolonge une trajectoire déjà construite autour de sagas à fort potentiel d’univers. Double lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire - en 2010 pour Le Cas Jack Spark, puis en 2014 pour le premier tome d’Animale, La Malédiction de Boucle d’or -, l’auteur s’est imposé auprès des lecteurs de fantasy, de science-fiction et de fantastique avec les titres mentionnés, mais aussi Phobos, Cogito, Extincta, Vampyria ou encore Agence Perdido.

Ses livres sont traduits dans douze langues, et son œuvre se caractérise par des architectures narratives très sérielles, souvent bâties sur des mondes fermés, des systèmes de pouvoir et des héroïnes ou héros pris dans des mécaniques sociales oppressantes.

Ce n’est pas la première fois qu’un univers de Victor Dixen attire l’audiovisuel : les droits de Phobos avaient déjà été acquis par Cyber Group Studios en 2021 pour un projet de série. Le projet semble être resté au stade du développement.

La saga avait aussi déjà basculé vers la bande dessinée chez Glénat : Victor Dixen en assure lui-même le scénario, avec Eduardo Francisco au dessin pour les premiers volumes, puis Maria Francesca Perifano. L’univers Vampyria a, lui aussi, été prolongé en BD avec Vampyria Inquisition, publié chez Soleil, série scénarisée par l’auteur et dessinée par Eder Messias, avec Giulia Priori aux couleurs.

Crédits photo : Victor Dixen (© Samantha Rayward)

DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

Par Hocine Bouhadjera

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