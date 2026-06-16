Le géant japonais Kadokawa épinglé pour avoir négligé ses prestataires

Le nom de Kadokawa apparaît derrière plusieurs mangas et light novels publiés au Japon. Le groupe porte notamment dans l'archipel des titres comme Sword Art Online, Re:Zero ou Bungo Stray Dogs, dont les éditions françaises sont assurées par Ofelbe ou Ototo selon les séries et les formats.

Le dossier ouvert par la Japan Fair Trade Commission ne porte pas sur ces œuvres en particulier, mais sur des commandes passées à des prestataires indépendants pour la production de publications, dont les titres ne sont pas précisés.

L'autorité rappelle ainsi la loi japonaise sur les transactions avec certains travailleurs indépendants, qui encadre les obligations des donneurs d’ordre. Le texte impose notamment de communiquer les conditions essentielles d’une commande et de respecter une échéance de paiement vis-à-vis des prestataires.

Des prestataires concernés travaillaient sans salariés. Selon la JFTC, Kadokawa leur avait commandé des manuscrits, des données photographiques, des illustrations, ainsi que des prestations de coiffure, de maquillage et de stylisme, liés à la production de publications mensuelles.

Le 8 juin, Kadokawa avait officiellement communiqué sur l'enquête ouverte par la JFTC après la parution de plusieurs articles dans la presse japonaise. L’entreprise indiquait alors coopérer avec l’autorité, sans apporter plus de détails.

Des commandes sans conditions précises

La période examinée par la JFTC s’étend du 1er décembre 2024 au 31 août 2025. L’autorité estime que Kadokawa n’a pas communiqué immédiatement, par écrit ou par voie électronique les informations obligatoires à 113 prestataires. Les éléments attendus comprennent le contenu de la prestation, le montant de la rémunération et la date de paiement.

La loi japonaise prévoit que la date de paiement doit être fixée dans un délai maximal de 60 jours à partir de la réception du travail ou de la fourniture du service. Cette échéance doit être déterminée dans la période la plus courte possible. Si aucune date n’est indiquée, le paiement est dû le jour où le travail est reçu ou le service exécuté.

C’est sur cette règle que s'appuie le second grief retenu contre Kadokawa. Pour les commandes visées, la JFTC indique que l’entreprise n’avait pas fixé de date de paiement. L’autorité considère donc que les prestataires auraient dû être réglés le jour de réception des travaux ou d’exécution des services.

Des corrections demandées à l’entreprise

La JFTC demande à Kadokawa de faire constater par son conseil d’administration les violations retenues et les obligations à respecter à l’avenir. L’entreprise doit aussi examiner l'ensemble des transactions similaires conclues entre le 1er décembre 2024 et le 11 juin 2026. Si d’autres problèmes sont identifiés, elle devra prendre les mesures nécessaires.

L’autorité ordonne par ailleurs à Kadokawa d’informer les prestataires concernés de la décision prise à son encontre et des mesures engagées. Le conglomérat doit aussi former ses dirigeants et salariés aux règles applicables aux commandes passées à des travailleurs indépendants, et devra ensuite rendre compte à la JFTC des actions mises en place.

Dans un communiqué datant du 11 juin, Kadokawa présente des excuses aux prestataires concernés, à ses partenaires commerciaux et aux autres parties prenantes. Le groupe annonce une révision de ses modèles de bons de commande et de contrats afin d’y faire figurer les prestations attendues, les montants dus et les échéances de paiement. Il prévoit aussi de renforcer ses procédures de commande, de contractualisation et de règlement.

Kadokawa indique enfin vouloir modifier ses systèmes internes pour empêcher le traitement d’une transaction sans émission préalable d’un bon de commande. Le groupe mentionne aussi une vérification de cas similaires, des formations internes et un suivi par audit.

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Le rappel à l’ordre de Kadokawa se rapproche d'une problématique déjà visible chez les mangakas. Si la richesse produite provient en premier lieu du travail des auteurs, des assistants, des illustrateurs et des prestataires qui alimentent les publications, leur place et leurs conditions économiques restent fragiles face aux impératifs des éditeurs. Les manquements relevés par la JFTC montrent jusqu’où ce rapport de force peut se traduire dans les pratiques ordinaires d’une maison d’édition.

La question rappelle aussi les apports de celles et ceux qui interviennent autour des publications, souvent à la commande, sans bénéficier de la visibilité attachée aux œuvres. Derrière le succès international du manga, cette affaire rappelle que ceux qui produisent la valeur sont rarement les mieux protégés dans la chaîne éditoriale.

Crédits photo : Entrée du stand de Kadokawa à Taiwan - CC0, via Wikimedia Commons

Par Ewen Berton

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