Les Gamineries, une future librairie-café inclusive à Rennes

Forte d'une dizaine d'années d'expérience au sein d'une librairie rennaise, en tant qu'employée, Léa Brissy concrétise à présent un rêve auquel elle songe plus sérieusement « depuis un peu plus d'un an » : inaugurer sa propre librairie-café. Ce sera donc Les Gamineries, orientée vers la jeunesse, de 0 à 13 ans.

La libraire vise les 6500 références environ dans son commerce, avec une offre étendue, de la fiction à la non-fiction en passant par la bande dessinée. Elle souhaite en particulier mettre en avant les propositions d'éditeurs indépendants, à l'instar du catalogue d'On ne compte pas pour du beurre, son « éditeur de référence », confie-t-elle.

Léa Brissy tient tout particulièrement à « ouvrir la librairie à toutes et tous », en veillant à une complète inclusivité, à tous les niveaux : offre, animations et lieu. « J'ai déjà des pistes pour proposer des ouvrages en braille, des titres pour les dys, des livres sur la langue des signes ou avec des pictogrammes pour les personnes non verbales », détaille-t-elle.

Tout le monde est invité

Elle-même mère d'un enfant sourd, elle souligne que cette expérience lui « a donné envie d'en faire plus », notamment en la confrontant à certaines difficultés. « Mon enfant est implanté [doté d'un implant cochléaire, une prothèse auditive interne et externe] et je parle la langue des signes, donc nous pouvons lire des histoires ensemble. Mais il reste très compliqué de trouver des représentations d'enfants sourds ou appareillés, alors que cette représentation est cruciale : il est très content quand un enfant implanté est dessiné dans un livre », explique Léa Brissy.

Parmi les maisons d'édition proposant des ouvrages adaptés à ces situations, la libraire cite l'éditeur rennais Goater, dont le catalogue compte « quelques livres bilingues français/langue des signes française [LSF] ». « Cela permet de raconter une histoire, même lorsque l'on maitrise mal la langue des signes ou que l'on n'est pas bilingue. »

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Le programme d'animations au sein des Gamineries sera aussi marqué par cette attention pour l'inclusivité : rencontres, lectures, avec pictos ou LSF, et « espace de discussion pour les parents, avec des professionnels de la petite enfance ». En fonction de la taille du local, les propositions évolueront, à l'image du catalogue, lequel « se construira aussi en fonction de la clientèle, même si j’ai déjà fait une étude de marché ».

La recherche d'un local se poursuit pour Les Gamineries, dans une zone entre les quartiers Saint-Hélier et Francisco Ferrer. « Il s'agit du quartier où je vis, qui est très familial mais qui manque d'une librairie, d'un endroit où se poser », estime Léa Brissy, en relevant par ailleurs la proximité de deux écoles, Carle Bahon et Châteaugiron-Landry, qui accueillent des enfants sourds.

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Concernant la partie « café » des Gamineries, la libraire entend proposer un assortiment de boissons chaudes et de jus de fruits, en prévoyant des contenants et des quantités adaptés aux plus jeunes.

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Sur Kengo, plateforme bretonne de financement participatif, Léa Brissy a ouvert une collecte, destinée à aider le lieu à constituer un fonds d'ouvrages de maisons d'édition indépendante et à équiper le mieux possible l'espace café.

Pour obtenir plus d'informations et soutenir le projet, rendez-vous à cette adresse.

Photographie : Logo de la librairie-café Les Gamineries, dessiné par le Studio Louu

Par Antoine Oury

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