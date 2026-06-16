En Allemagne, le livre refuse le choc fiscal d'une TVA à la hausse

Le livre allemand entre dans le débat sur les finances publiques. Dans un entretien publié le 11 juin par Börsenblatt, Peter Kraus vom Cleff, directeur général du Börsenverein des Deutschen Buchhandels, met en garde contre une hausse de la TVA appliquée aux livres. L’organisation professionnelle réagit à des hypothèses discutées dans l’espace politique et médiatique, parmi lesquelles un relèvement du taux réduit à 10 %, voire un basculement au taux normal de 19 %.

Aucune décision gouvernementale n’a été annoncée. Le Börsenverein intervient néanmoins avant toute traduction législative, afin d’éviter que la réforme générale de la fiscalité ne touche le prix du livre. La position défendue tient en une ligne : le taux réduit constitue un instrument de politique culturelle et éducative, non un avantage sectoriel isolé.

En Allemagne, les livres imprimés bénéficient d’un taux réduit depuis 1968. Ce taux atteint 7 % depuis 1983. Les publications électroniques, dont les ebooks, relèvent du même régime depuis le 18 décembre 2019, après l’évolution européenne qui a autorisé l’alignement fiscal entre support papier et support numérique.

Peter Kraus vom Cleff relie directement la TVA au prix payé par les lecteurs. Selon lui, une hausse pèserait sur les familles, les écoles, les bibliothèques et les librairies, dans un contexte où la maîtrise de la lecture inquiète déjà les acteurs éducatifs. Dans l’entretien, il cite des données selon lesquelles un enfant sur quatre ne lit pas avec compréhension à la fin de la quatrième année scolaire, tandis qu’une part importante des élèves de 15 ans n’atteint pas les compétences minimales en lecture et en mathématiques.

Le Börsenverein rejette donc deux scénarios : une hausse spécifique du taux applicable aux livres ou un relèvement global du taux réduit. L’organisation défend aussi une option inverse, celle d’un taux zéro. Elle s’appuie sur la directive européenne sur la TVA, qui autorise les États membres à appliquer un taux nul aux livres, quel que soit leur support.

La comparaison européenne nourrit son argumentaire. Le Börsenverein souligne que le taux allemand de 7 % dépasse déjà la moyenne européenne citée pour le livre, évaluée à 5,8 %.

Une hausse placerait l’Allemagne à contre-courant de pays qui utilisent la fiscalité comme soutien direct à la lecture. Le Royaume-Uni applique un taux nul au livre imprimé depuis l’instauration de la TVA, puis aux ebooks depuis mai 2020. Le Danemark a, de son côté, annoncé une suppression de la TVA sur le livre, après avoir longtemps appliqué un taux élevé.

La mobilisation passe par Berlin et par les Länder. Peter Kraus vom Cleff indique que le Börsenverein a saisi le gouvernement fédéral, tandis que les associations régionales échangent avec les ministères compétents. L’organisation invite ses membres à relayer localement l’enjeu auprès des élus, des écoles, des bibliothèques et des médias, afin de maintenir le livre hors des arbitrages fiscaux défavorables.

Crédits photo : Ganossi CC 0

Par Cécile Mazin

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