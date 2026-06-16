HarperCollins redessine son édition américaine

HarperCollins clarifie la carte de son édition américaine. Sa division trade s’articule désormais autour de sept ensembles : Avon, Dey Street, Harper, HarperCollins Children’s Books, HarperOne, Mariner Books et Morrow.Publishers Weekly présente cette réorganisation comme le premier chantier structurel d’ampleur depuis l’arrivée de Liate Stehlik au poste de CEO et publisher de HarperCollins U.S. Trade, en février.

Le mouvement vise moins une réduction de périmètre qu’une redistribution des responsabilités. Le communiqué de HarperCollins met en avant des lignes éditoriales mieux identifiées, une autonomie renforcée des marques et un pilotage plus lisible des acquisitions, des auteurs et des campagnes. Un porte-parole cité par le média américain précise qu’aucun licenciement n’accompagne cette transformation.

La nouvelle organisation confirme plusieurs centres de gravité. Diana Baroni, senior vice president et publisher, prend la tête du pôle HarperOne, où figurent Harvest, Harper Wave et HarperOne. Peter Hubbard dirige Mariner Books, qui réunit Amistad, HarperCollins Español, HarperVia, la Martin Luther King Jr. Library et Mariner Books. Jonathan Burnham conserve Harper, tandis que Carrie Thornton reste à la tête de Dey Street.

Les choix annoncés auparavant s’intègrent dans cette architecture. May Chen et Tessa Woodward codirigent Avon, tandis que Rich Thomas pilote HarperCollins Children’s Books. Morrow occupe une place particulière : ses équipes éditoriales rendent compte directement à Liate Stehlik, qui conserve aussi le titre de publisher de cette marque.

HarperCollins retouche également les fonctions transversales. Kelly Rudolph devient senior vice president marketing, publicity and strategic initiatives pour U.S. Trade. Son périmètre couvre l’harmonisation des campagnes et la circulation des méthodes entre équipes. Benjamin Steinberg devient senior vice president publishing operations, tout en gardant ses fonctions de deputy publisher pour Dey Street, Harvest, Harper Wave, ainsi que pour la non-fiction de Mariner Books et Morrow.

L’éditeur crée aussi un poste consacré aux grands univers de fiction et aux successions littéraires. Jennifer Hart devient senior vice president et director, fiction brands and estates. Elle suit notamment Bridgerton, Wicked, ainsi que les programmes américains liés aux successions Agatha Christie et J.R.R. Tolkien. Amy Ryan accède au poste de senior vice president et creative director pour U.S. Trade, avec la responsabilité de coordonner la direction visuelle et les équipes design.

Le nouvel organigramme intervient dans une maison dont le catalogue américain combine marques historiques, littérature générale, jeunesse, romance, essais, spiritualité, non-fiction et exploitation de grands ayants droit. HarperCollins présente ainsi une réponse interne à un enjeu classique des grands groupes : conserver des identités éditoriales fortes tout en renforçant le pilotage commun.

Crédits photo : HarperCollins

Par Nicolas Gary

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