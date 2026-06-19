Les Éditions Le Héron d’Argent cessent leur activité : “Jusqu’à il y a quelques jours, nous y avons cru”

« C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons aujourd’hui la cessation d’activité des Éditions Le Héron d’Argent », écrit la maison, en s’adressant à ses lectrices, lecteurs, autrices, auteurs et partenaires professionnels.

Interrogée par ActuaLitté sur la forme concrète de cette cessation, Vanessa Callico précise que la maison avait initialement pris la décision difficile de cesser définitivement son activité à la fin du mois de juin. La communication autour de cette décision a toutefois fait apparaître « plusieurs options dont la faisabilité est actuellement en cours d’évaluation ». La forme exacte de la cessation n’est donc pas arrêtée à ce stade.

Un marché du livre sous pression

La maison rattache sa décision à un contexte général de crise. « L’année 2026 marque pour le secteur du livre français une crise dont l’ampleur se mesure aux acteurs historiques qu’elle emporte », avance-t-elle. Dans son analyse, elle cite notamment la baisse des volumes de ventes, la diminution de la pratique de lecture en France et un recul touchant tous les circuits.

Les chiffres du marché donnent du poids à ce constat. Au premier quadrimestre 2026, le marché du livre en France s’établissait à 75,66 millions d’exemplaires vendus, pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires. Sur un an, la baisse atteignait 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction représentait plus de 10 millions d’exemplaires vendus en moins. Les librairies elles-mêmes n’échappaient pas à la tendance : 25,52 millions d’exemplaires vendus sur les quatre premiers mois de 2026, en baisse de 6,4 % sur un an.

Le recul ne concerne pas seulement les ventes. Le baromètre 2025 du Centre national du livre relevait également une baisse des pratiques : 56 % des Français se déclaraient lecteurs réguliers, soit 5 points de moins qu’en 2023. La part des Français ayant lu au moins cinq livres dans l’année tombait à 63 %, en recul de 6 points. Le temps moyen consacré à la lecture descendait à 31 minutes par jour, contre 3 h 21 passées quotidiennement devant un écran hors livre numérique.

Pour une structure indépendante, Le Héron d’Argent estime que cette contraction a des effets immédiats. « La baisse généralisée des ventes entraîne mécaniquement une vague de retours d’invendus dont l’impact financier est particulièrement lourd pour les structures indépendantes. »

Sollicitée sur l’évolution récente de l’activité, le poids des retours d’invendus et le passif que la maison souhaitait éviter de creuser, Vanessa Callico ne communique pas de chiffres. Elle évoque « un contexte de marché très difficile, marqué notamment par le poids croissant des retours d’invendus ». La décision de cesser l’activité avait été prise, ajoute-t-elle, « afin de ne pas fragiliser davantage une situation déjà dégradée et ne laissant entrevoir aucune amélioration à court ou moyen terme ».

« Avant que la situation ne devienne irrémédiable »

Le Héron d’Argent précise que ses partenaires de diffusion et de distribution ne sont pas mis en cause. « Nous tenons à saluer le travail remarquable de notre diffuseur Geodif et de notre distributeur Sodis, qui ont accompagné notre maison avec engagement et constance, et dont la qualité du travail n’est en rien en cause dans la situation que nous traversons aujourd’hui. »

La décision est présentée comme un arrêt choisi avant que la situation ne devienne impossible à reprendre. « Après une dernière analyse approfondie, nous avons dû nous rendre à l’évidence : maintenir l’activité aurait conduit, à brève échéance, à creuser un passif au détriment de tous. Nous avons donc fait le choix de cesser nos opérations avant que la situation ne devienne irrémédiable. »

Ce choix, Le Héron d’Argent le décrit comme « une démarche douloureuse », mais aussi comme « un choix de responsabilité ». L’objectif affiché est d’engager les démarches nécessaires « dans des conditions ordonnées », en respectant « au mieux » les engagements pris envers chacun.

Le Héron d’Argent avait construit son identité autour d’une littérature de l’imaginaire francophone attentive aux univers graphiques, aux récits de genre et aux objets éditoriaux soignés. Son catalogue associait romans fantastiques, fantasy, thrillers, beaux livres illustrés, oracles et tarots, avec une ligne moins tournée vers les grandes signatures que vers la création d’univers et la relation directe avec une communauté de lectrices et lecteurs.

Le Héron d’Argent assure pourtant que certains titres « rencontrent plus que jamais un véritable succès », grâce à une communauté fidèle. Mais la maison estime ne plus pouvoir leur garantir « l’accompagnement qu’ils méritent », au risque de « trahir, à terme, la qualité même » du travail mené.

Elle rappelle avoir encore préparé récemment un programme éditorial « ambitieux pour 2026 et 2027 », négocié avec ses partenaires et accompagné les sorties à venir. « Jusqu’à il y a quelques jours, nous y avons cru », résume-t-elle, après avoir « ajusté [ses] prévisions, repensé [ses] modèles » et exploré « toutes les pistes de poursuite d’activité ». Les autrices, auteurs et partenaires sont désormais contactés afin d’organiser les prochaines étapes.

Sur ce point, Vanessa Callico précise que « des échanges individualisés sont engagés avec chacun des interlocuteurs concernés afin d’apporter les informations utiles au regard de leur situation respective ». Elle ne détaille pas davantage, à ce stade, le sort des contrats, des droits, des projets en cours ou des éventuelles sommes dues.

Le catalogue cherche une reprise

Trois campagnes Ulule restent concernées par des contreparties non encore intégralement servies. Pour chacune d’elles, Le Héron d’Argent annonce qu’une compensation sera proposée aux contributeurs concernés : un ouvrage au choix dans son catalogue, dans la même collection que l’ouvrage non servi. Les modalités précises doivent être transmises directement aux contributeurs.

La maison ouvre aussi la porte à une reprise partielle ou totale de son fonds. « Si un acteur du marché souhaite se positionner pour la reprise de l’ensemble du catalogue, d’une ou plusieurs collections, ou d’un ou plusieurs titres, nous nous tenons à sa disposition pour lui transmettre les informations utiles et l’orienter vers les interlocuteurs compétents dans le cadre des démarches en cours. »

Auprès d'ActuaLitté, Vanessa Callico explique : « Il ne m’est pas possible de communiquer sur d’éventuelles perspectives de reprise. À ce stade, aucune discussion n’a abouti à une décision arrêtée ou formalisée, et les échanges en cours demeurent de nature exploratoire. Dans ces conditions, il serait prématuré d’anticiper quoi que ce soit. »

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Le site internet fermera définitivement d’ici la fin de ce mois. D’ici là, les lecteurs peuvent encore compléter leurs collections et soutenir la maison « une dernière fois ».

Crédits photo : Éditions Le Héron d’Argent

Par Hocine Bouhadjera

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